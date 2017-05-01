Глава Херсонщины заявляет о ряде возможных провокаций в области

Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев заявил, что в городе готовится ряд провокаций «с целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию». Об этом написал в Фейсбуке.

«Поступила информация, что на майские праздники на юге Украины, в том числе и в городе Херсоне, готовится ряд провокаций по проплаченному заказу из России. Их цель – дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе… Я убежден, что мудрость земляков, сила и мощь украинских патриотов, слаженная работа правоохранительных органов не допустят какого-либо обострения», – написал Гордеев.

По его данным, «тревожные сигналы» поступают также из Харькова.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что правоохранительные органы Украины не допустят провокаций со стороны внешних и внутренних сил на майские праздники.

Сообщалось, что в Херсоне правоохранительные органы призывали граждан противостоять терроризму. В городе распространяют памятки, как вести себя при угрозе и во время теракта, а СБУ просит граждан быть бдительными и информировать правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительных предметах или транспортных средствах.

21 апреля возле границы с аннексированным Крымом СБУ и украинские пограничники провели антитеррористические учения.

Херсонская область граничит с территорией аннексированного Россией Крыма.