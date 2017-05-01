Проезд в троллейбусе для севастопольцев подорожал на 5 рублей

С 1 мая в Севастополе проезд в троллейбусах подорожал с 10 до 15 рублей (около 7 гривен) за поездку. Соответствующие объявления расклеены в городском электротранспорте, информацию Крым.Реалии подтвердили и сотрудники предприятия «Севэлектроавтотранс им. Круподерова».

Подконтрольное Кремлю правительство города предупреждало о повышении цены на проезд, при этом контролеры не могут объяснить горожанам причину подорожания билета.

Стоимость проезда и на иной общественный транспорт Севастополя с середины апреля начала постепенно повышаться. С исходных 15 рублей за поездку тариф вырастет до 18-20 рублей (8-9 гривен), а к середине мая на некоторых маршрутах может достигнуть 25 рублей (более 11 гривен).

Ранее сообщалось, что в Симферополе намерены перевести 25 маршрутов городского транспорта на нерегулируемый тариф, однако пока стоимость проезда остается неизменной. В этом заверяют в управлении транспорта и связи подконтрольной Кремлю администрации города.

В феврале российские власти Симферополя просчитывали варианты повышения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте. Цена проезда предположительно должна составить 20 рублей (около 9-10 гривен).