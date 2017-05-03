Суд по крымскому журналисту Николаю Семене перенесли из-за неявки свидетелей обвинения

В Крыму 3 мая перенесли суд по уголовному делу в отношении крымского журналиста Николая Семены из-за неявки свидетелей. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, прокурор высказался за принудительный привод свидетелей обвинения.

Сам Николай Семена отметил, что не видит смысла в приводе свидетеля Костюк (имя свидетеля на судебном заседании не прозвучало – КР), поскольку он не знает эту женщину, и не считает, что она может сообщить что-то новое.

В то же время подсудимый поддержал привод Сергея Мешкового, отметив, что это единственный из свидетелей, кого он знает лично. Также Николай Семена подчеркнул, что в протоколе допроса Мешкового содержится много сведений, не соответствующих действительности. В этой связи он предположил, что «свидетелю просто стыдно или он вовсе не давал таких показаний и в суде может от них отказаться».

Суд постановил обеспечить принудительный привод обоих свидетелей на 14.00 10 мая.

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.

Министр информационной политики Украины Юрий Стець во Всемирный день свободы прессы призывает мир обратить внимание на дела журналистов Романа Сущенко и Николая Семены, возбужденные против них в России. По словам Стеця, преследование Семены и Сущенко – это «примеры нарушения прав журналистов на профессию и свободу слова со стороны России».

Национальный союз журналистов Украины по случаю Всемирного дня свободы прессы призывает коллег не забывать о журналистах Николае Семене и Романе Сущенко, «которые стали жертвами режима России и потеряли свободу».

7 декабря следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.