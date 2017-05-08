В Судаке – очередные обыски и задержания. Утром 8 мая вооруженные люди в форме обыскали дом главы судакского регионального меджлиса Ильвера Аметова и задержали его сына. А затем без объяснения причин вывезли местного жителя Сервера Юсуфа из собственного дома. Корреспондент Крым.Реалии выяснял подробности произошедшего.

Утром 8 мая председатель судакского регионального меджлиса Ильвер Аметов выехал из дома, чтобы заправить машину. Перед работой он вернулся домой, чтобы выпить чашку кофе. Но планы спокойно провести утро сорвались – у входа в дом Аметова встретили вооруженные бойцы ОМОНа.

«Я хотел открыть ворота, а тот закрывает – говорит, не положено. А я ему: «Кто вы такой, чтобы не пускать в дом его хозяина?!». Когда я это сказал, тогда они открыли. Я спросил, что случилось. А они мне: «Не разговаривать! В сторону! Ваши документы!» – рассказал Ильмер Аметов корреспонденту Крым.Реалии.

«Забрали сына и камеры видеонаблюдения»

Пока Ильвера Аметова не было дома, силовики применили силу к его сыну Амету Аметову. Об этом ему сообщила невестка. По ее словам, когда силовики ворвались в дом, они повалили Амета на пол, заковали наручники и нанесли ему несколько ударов ногами. Ильвер Аметов говорит, что это происходило на глазах его малолетних внуков.

«У меня четверо внуков: старшему 12 лет, самому маленькому – 4. Три мальчика и одна девочка. Она сильно плакала», – рассказал Аметов.

По его словам, всего к нему ворвались около десяти силовиков. Свое появление они объяснили поступившим к ним сигналом о том, что в доме могут находиться оружие и наркотики.

Оружие у Ильвера Аметова действительно есть, причем в большом количестве – в его доме находится частный этнографический музей, в котором он более 20 лет собирает древние артефакты, в том числе наконечники копей, стрел, топоры и ножи.

«Я им сразу сказал, чтобы с этими вещами они были осторожны. Я сам их реставрирую как могу, я – самоучка, и очень трепетно отношусь к этим делам. Но аккуратно все провели. А наверху, в комнатах, все порасбрасывали», – сказал Ильвер Аметов.

Как сообщил глава судакского меджлиса, ничего запрещенного силовики не нашли. Единственное, что они изъяли, – это камеры видонаблюдения с фасада дома. По словам Аметова, он установил их, чтобы следить за музеем и детской площадкой, на которой находятся дети.

Когда силовики уезжали, вместе с собой они забрали 42-летнего сына Ильвера Аметова – Амета. Силовики отказались пояснять семье, куда его везут, и зачем. На момент подготовки материала Амет Аметов находился в судакском изоляторе внутреннего содержания. Причина его задержания пока не известна.

Ильвер Аметов – известный в городе общественник и бизнесмен. Он не впервые сталкивается с проблемами, устроенными нынешними властями. Первый обыск российские силовики ​провели у него в декабре 2015 года, когда он находился в больнице. На основании чего – неизвестно.

В марте 2016-го подконтрольные России власти Судака решили снести шесть строений в массиве Алчак. Одним из объектов, которым угрожал демонтаж, был рынок, принадлежащий Ильверу Аметову. Лидеры Меджлиса тогда заявляли, что власти таким образом мстят бизнесмену за отказ от сотрудничества.

А 23 марта прошлого года сносить дома и другие строения приехала спецтехника, которую сопровождали около 100 вооруженных силовиков. У места событий собралась большая группа крымских татар. В результате грузовики и полицейские уехали, и снос так и не состоялся.

«Юридически, это похищение»

После обыска у Ильвера Аметова автобусы российских силовиков заблокировали для въезда и выезда крымскотатарский микрорайон в селе Морское, расположенном на окраине Судака. В это время местный житель Сервер Юсуф на своем автомобиле вез жену в судакскую больницу. Их не пропустили через оцепление – машину развернули, сопроводили до дома Юсуфов и провели там обыск.

В это время, по словам очевидцев, дом по периметру оцепили бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

По словам судакской активистки Леноры Дюльбер, свои действия люди в форме пояснили тем, что подозревают Сервера Юсуфа в производстве наркотиков.

«Они вели себя более менее корректно, силу не применяли. Что-то там зачитали хозяевам дома и начали обыск. Провели его более менее прилично. Мы зашли в дом, посмотрели. Не сказать, чтобы все было раскидано. То есть относительно адекватно себя вели», – сказала активистка.

Ленора Дюльбер после обыска силовики забрали Сервера Юсуфа с собой. По ее словам, лсообщила, чтоюди в форме сказали, что увозят его в полицию. Но когда отец Сервера, Тороз Юсуф, приехал в полицейский участок, то не обнаружил там сына.

У судакского отделения полиции вообще нет никаких сведений о том, что проводились мероприятия

«У судакского отделения полиции вообще нет никаких сведений о том, что проводились подобные мероприятия. Как оказалось позже, его увезли на территорию частной гостиницы «Сурож», которая находится в центре города», – сказала Ленора Дюльбер.

По ее словам, Серверу удалось сделать звонок отцу в тот момент, когда его удерживали в гостинице. Он успел сообщить, что ждет следователя и надеется, что его отпустят.

Администратор гостиницы «Сурож» в разговоре с корреспондентом Крым.Реалии сказала, что люди в форме действительно снимали у них номер. Но она не смогла подтвердить либо опровергнуть то, что силовики доставили в их отель Сервера Юсуфа.

Судакские активисты, обеспокоенные судьбой соотечественника, заявили в полицию о том, что Юсуф был похищен неизвестными.

«Если говорить юридическим языком, это похищение. Не понятно, кто эти люди, откуда они. И легальность их действий по удерживанию человека – под большим вопросом», – сказала активистка Ленора Дюльбер.

Активистка сообщила, что Сервер Юсуф и его семья – рядовые жители Морского, которые выращивают и продают фрукты и овощи. Раньше они также сдавали жилье туристам, но сейчас отдыхающих в Морском практически нет. По ее словам, они не занимаются общественной деятельностью и не являются мусульманами, строго соблюдающими каноны ислама.

Не соблюдающие, не активисты – просто люди без претензий на активность

«Не соблюдающие, не активисты. Просто люди, просто крымские татары, без каких-то претензий на активность», – сказала Ленора Дюльбер.

На момент подготовки этого материала, Сервер Юсуф продолжал находится на территории гостиницы «Сурож». Ни один из российских силовых органов, расположенных в Крыму, не прокомментировал ситуацию с ним и Аметом Аметовым.

После аннексии в Крыму участились обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».