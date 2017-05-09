День победы как карнавал

Народные гуляния в честь Дня победы в России уже не первый год проходят с оттенком карнавала. После 9 мая интернет, как правило, пестрит фотографиями с девушками в гимнастерках, дошкольниками в военной форме и грудничками в колясках в виде танка. Во время празднования на улицах активно торгуют пилотками, а также футболками с самой широкой патриотической тематикой – от Сталина до Путина и от взятия Рейхстага до аннексии Крыма. Радио Свобода выяснило, кто в России зарабатывает на желании граждан выглядеть патриотами и почему россияне готовы тратить деньги на подобные наряды.

Патриотизм на футболках расцвел бурным цветом после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Одними из первых модный тренд поймали российские дизайнеры Анна Ефремова и Иван Ершов, основавшие марку Anyavanya. В августе 2014 года они представили в ГУМе коллекцию "ВСЕ ПУТЕМ!", состоявшую из 15 футболок с изображением Владимира Путина: в пилотке, с амурским тигренком, играющим в хоккей, передающим привет из Крыма и т. п. На сайте бренда утверждается, что весь первый тираж футболок был распродан за два дня. В 2015 году на московских вокзалах и в аэропортах появились автоматы, торгующие патриотической одеждой от Anyavanya. К 9 мая фирма выпустила серию футболок "Победа" – с Путиным в кимоно и на фоне статуи "Родина-мать". В интернет-магазине Anyavanya футболка с президентом стоит от 1200 до 1490 рублей, толстовка – 2900 рублей.

Еще один производитель футболок, оседлавший патриотическую волну в 2014 году в Росссии, – марка Za Sport. Фирма появилась в 2012 году и специализировалась на "разработке корпоративного стиля и создании одежды для активного отдыха и путешествий". Основатель марки Анастасия Задорина, по данным российских СМИ, является дочкой президента спортклуба "Динамо" и руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина. Осенью 2014-го года она организовала на Цветном бульваре в Москве раздачу патриотических футболок в обмен на импортные вещи. На футболках были надписи: "Санкции? Не смешите мои Искандеры", "В гробу я видел ваши санкции", "Тополь санкций не боится". В феврале 2017 года фирма Za Sport заключила контракт с Олимпийским комитетом России на изготовление формы для спортсменов-олимпийцев.

За право печатать на футболках главный политический символ России 2014 года – "вежливых людей" – разгорелась целая патентная битва. 26 марта некими Василием Петуховым из Москвы и Михаилом Семченко из Киева были поданы в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака "Вежливые люди". 1 апреля с подобной заявкой обратился бизнесмен Роман Еремян из компании "Вива групп", 7 апреля – фирма БТ44. Последним – 11 апреля – в борьбу включилось Министерство обороты России от лица своей дочерней компании ОАО "Военторг" и получило эксклюзивное право на товарный знак. Монополию на "вежливых людей" военное ведомство успешно отстаивает в судах.

Главный военторг страны торгует также футболками с портретами российского президента Путина, главы МИДа России Лаврова, министра обороны Шойгу, изображениями боеголовки "Тополь-М" и символами Великой Отечественной войны. Цена – от 299 до 1049 рублей. В ассортименте есть и другие предметы одежды с патриотическими изображениями. Например, можно приобрести кожаную куртку с надписью "Победа" и изображением советского солдата в Берлине за 49 000 рублей.

"Неавторизованные" футболки с Путиным, Крымом, надписью "Я русский", "Спасибо деду за победу" и тому подобными "патриотическими признаками" имеет в своем ассортименте едва ли не каждый сувенирный магазин. Цена вопроса – от 500 рублей. На самом деле, с точки зрения маркетинга, футболки и толстовки с знаковыми принтами являются в большей степени сувенирной продукцией, чем одеждой.

К 9 мая повышается спрос также на военную форму времен Второй мировой, в первую очередь на пилотки. В оптовой продаже цена на патриотический головной убор составляет в среднем 80 рублей (при заказе от 5 тыс. штук). В рознице стоимость пилотки может достигать 500-600 рублей. Костюм в стиле ВОВ (гимнастерка плюс галифе) обойдется в среднем в 3500 рублей.

Российский сегмент интернета также пестрит предложениями о продаже детских патриотических костюмов. За 3500 рублей можно приобрести полный комплект обмундирования офицера Великой Отечественной войны образца 1943 года для мальчика или девочки возрастом от 2 до 16 лет. Дополнительно к костюму можно купить сумку медика (250 рублей) войсковой котелок (600 рублей) или деревянный автомат ППШ (800 рублей).

В продаже можно найти даже патриотическую одежду "для взрослых" – различного фасона женское эротическое белье защитной расцветки. "Костюм боевой малышки" (так подобный откровенный комплект назван на одном из сайтов карнавальной одежды) можно купить по цене от 950 до 2390 рублей.

По мнению российского психолога Ольги Маховской, демонстрация в одежде патриотических чувств на 9 мая является, по сути, способом показать принадлежность к социальному большинству:

– Это форма социально-психологической защиты. Когда мы подаем сигнал в общество, что мы лояльны правительству и ведем себя так, как принято, мы рассчитываем на какие-то социальные дивиденды – что мы можем спокойно ходить в ЖЭК, требовать там своего, жениться и разводиться, что наши дети будут без проблем посещать школу и так далее. То есть в представлении обывателя существует некий откуп, в обмен на который будут определенные бонусы. И по сути, это такие детские практики. Так дети размышляют: если они будут вести себя послушно, мыть посуду, ложиться вовремя спать и раскладывать ровненько ботинки, то за это им будут покупать игрушки и водить в зоопарк.

Многие принаряжаются просто под давлением маркетинга, потому что все эти пилотки сейчас даже в булочных продают

Думаю, часть людей искренне патриотически настроены, и для них за навешиванием цацек кроется глубокий смысл. Но многие принаряжаются просто под давлением маркетинга, потому что все эти пилотки сейчас даже в булочных продают. С другой стороны, есть определенные традиции, которые заставляют россиян каждый раз 9 мая вспоминать об этой невероятно страшной войне, из которой мы вышли, как показывает история, с очень разными уроками. Для кого-то это были уроки жизни, для кого-то – уроки власти, для кого-то вопросы смерти или подавления, или своего продвижения и так далее.

Сегодня эта страшная война нас разбросала, притом, что на протяжении десятилетий это было событие, которое нас объединяло, и мы были в этой бесконечной скорби единым народом. Я думаю, это было одно из последних событий в советской истории, которое нас серьезно сплачивало. Потом разве что полет в космос нам придавал сил и это чувство единства.

А для любого человека важно, говоря современным языком, психологически комфортнее и естественнее принадлежать к группе людей, доверие к которым и поведение которых не вызывает сомнений. А в наше время даже семья не является таким институтом.

– На улицах нередко можно встретить людей в футболках с надписью "Я русский". Почему люди так демонстративно сужают самоидентификацию?

Ежик в тумане – это один из любимых персонажей россиян, и он отражает такое инфантильное "Я" зрителя и гражданина

– Я бы сказала, что у большинства людей в России очень слабое свое "Я", слабая индивидуальность. В стране такая система воспитания, как детский психолог вынуждена заметить. Мы очень рано начинаем из самых добрых побуждений полировать детей и подавлять их желания, познавательные инстинкты, боимся упустить время, начинаем тренировать всякие когниции: чтобы он научился читать, писать, говорить по-французски и так далее. И у нас растут дети, особенно по сравнению с американцами, с очень слабым социальным интеллектом. Как живет человек, у которого слабое "Я", плохие социальные инстинкты, слабая рефлексия? Он цепляется, он выживает за счет больших организмов. Иногда это просто сильная личность рядом, иногда группа, а иногда это целый народ. Его уверяют, что наш корабль – непотопляемый авианосец, который всегда и всех победит и идет вперед, не важно куда. Цели неясны, есть только движение вперед, и мы живем с каждым днем все лучше и веселее. В общем, такое движение в тумане. Ежик в тумане – это один из любимых персонажей россиян, и он отражает такое инфантильное "Я" нашего зрителя и нашего гражданина. На такого человека можно надеть любую майку, любую кепку. Такой человек, как только открылись границы, надевал американские кепки и всякие "Адидасы". Сегодня другое поветрие, другая мода. Это разновидность социальной инфекции, я бы так сказала.

– Как вы оцениваете то, что многие родители наряжают своих детей в военную форму времен Второй мировой войны на 9 мая?

Образы войны и рассказы о том, как молодые, красивые, сильные люди гибли и ничего не могли предпринять, очень пугают детей

– Обычно с вопросом, что носить, не приходят к психологу. Но в детских садах, куда я прихожу, я, конечно, выражаю свой протест, чисто профессиональный: нельзя малышей одевать в военную форму и не надо организовывать военные парады, смысл которых им абсолютно непонятен. И Победа, и патриотизм – это очень сложные понятия, абстрактные. Они становятся доступными по-настоящему, когда у детей появляется моральное сознание, а это не раньше 9-10 лет, до этого они могут только подчиняться и привыкать к каким-то практикам: я так делаю, потому что так все делали, и я по-другому не умею. Образы войны и рассказы о том, как молодые, красивые, сильные люди гибли и ничего не могли предпринять, очень пугают детей. В России уже выросло не одно поколение невротиков. Поколение перестройки, например: эти дети реально оказались среди перепуганных насмерть взрослых. Это не война была, конечно, но началась огромная миграция, и это была социальная катастрофа. И если родители не гибли, они куда-то девались: разводы, разъезды и так далее. И сейчас мы можем в обстановке относительного благополучия, когда есть что поесть, организовать образование и так далее, мы можем культивировать еще одну генерацию невротиков, которыми легко управлять, их легко строить потом в ряды, выводить на парады, направлять на войны и так далее. Но так мы движемся в сторону, абсолютно противоположную процветанию, на которое лично я рассчитываю.