Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Станет ли Южно-Китайское море новым Крымом?», – задается вопросом американский аналитический журнал The National Interest. «Путин сейчас страдает от последствий своей хитрой ловушки после вторжения России в Крым. В то время как Россия все больше озабочена ростом напряженности в отношениях с НАТО в странах Балтии, великая евразийская стратегия Путина стагнирует, так как страны Центральной Азии стали подозрительно относиться к возможному русскому неоимпериализму после оккупации Крыма. Флагманский проект стратегии, Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС), в настоящее время ослабевает. Это связано с экономическими проблемами России, отчасти вызванными санкциями Запада, которые были введены в ответ на действия России в Украине, проникающими в центрально-азиатские страны, которые полагаются на Россию в большинстве своих двусторонних торговых отношений. Эффект от санкций, усугубляемый снижением мировых цен на нефть, демонстрирует падение торгового оборота между Казахстаном и Россией с 28,5 млрд. долларов в 2013 году до 15,5 млрд. долларов в 2015 году – на 45 процентов. Тенденция Москвы уделять приоритетное внимание своей авантюрной внешней политике в ущерб региональным экономическим соображениям вызывает растущее беспокойство среди членов ЕврАзЭС, некоторые из которых постепенно разочаровываются в проекте. Учитывая негативное влияние путинской хитрости в Крыму на его более широкую стратегию, какова вероятность того, что Си Цзиньпина постигнет та же участь в Южно-Китайском море?».

Только исключительно глухие и близорукие не поняли, что в песне Джамалы проводились параллели с сегодняшней ситуацией, потому что Россия в 2014 году оккупировала Крым, важную часть Украины

«Стремящиеся к победе диктаторы, соседские ссоры и война полов. Евровидение – больше, чем просто конкурс вокалистов», – пишет норвежская газета Dagbladet. «Когда Джамала из Украины победила со своей песней на «Евровидении» в прошлом году, были и сильные эмоции, и твердые факты. Но в песне-победителе речь шла не о «любви», «танце» или о «налетевшем шторме». Песня была о военных преступлениях, совершенных Советским Союзом в отношении татар на Крымском полуострове во время Второй мировой войны. И только исключительно глухие и близорукие не поняли, что в песне проводились параллели с сегодняшней ситуацией, потому что Россия в 2014 году оккупировала Крым, важную часть Украины. Некоторое удивление вызвало то, что песня пробилась через цензуру Европейского вещательного союза (EBС), принявшего в свое время решение о том, что песни, отобранные для участия в «Евровидении», не должны быть откровенно политизированными. Тем не менее, есть основания думать, что победа объясняется большим количеством голосов симпатизирующих в остальной Европе. Когда в следующую субботу из Киева будут транслировать финал «Евровидения» этого года, России в списке участников не будет. Певица Юлия Самойлова – она прикована к инвалидному креслу – не получила разрешения на въезд на Украину, поскольку ранее выступала в оккупированном Россией Крыму, что не понравилось правительству в Киеве».

«Путин использует советский разгром Гитлера, чтобы показать, почему Россия нуждается в нем сегодня», – полагает американская газета The Washington Post. «Война – это одна из вещей, которые легитимируют путинский режим: он называет себя наследником победы, которая является священной для всех россиян, и поэтому правительство находится выше всякой критики», – сказал Андрей Колесников, старший научный сотрудник Московского Центра Карнеги. «Если вы критикуете правительство, вы критикуете Россию». То, что некоторые во внешнем мире могут описывать как российский авантюризм в Сирии, оккупацию Крыма и вторжение в Восточную Украину, Кремль и его информационные агентства представляют как продолжающиеся усилия России по защите мира от сил хаоса и фашизма. С этой точки зрения критика России сегодня равносильна критике Советского Союза за спасение мира от зла. Представление себя как архитектора военной победы творит чудеса с рейтингами популярности. Рейтинг Путина не падал ниже 80% с тех пор, как он аннексировал Крым в марте 2014 года. Опрос в марте 2016 года показал, что 71% россиян считают, что «какие бы ошибки и пороки ни приписывались Сталину, самое важное – что под его руководством наш народ вышел победителем в Великой отечественной войне».

«Преследование крымских татар не прекращается. Сын лидера меджлиса похищен и избит», – сообщает польский телеканал TVP. «Лидер меджлиса – местного совета крымских татар в городе Судак обвиняет российскую ФСБ в избиении и похищении сына. После аннексии полуострова российской властью оккупанты регулярно преследует местное население. «У меня дома музей этнографический и оружия очень много, начиная со средних веков и по сей день. Они в музее провели обыск, все перевернули. Сына старшего избили, надели наручники и увезли, куда – не знаю, сказали, что вечером позвонят», – рассказал сайту Крым.Реалии Ильвер Аметов, руководитель судакского меджлиса. Сайт «QirimInfo» сообщает, что обыск прошел в понедельник, и в нем приняли участие около десяти сотрудников ФСБ в масках и с оружием. Спецслужбы получили донос, что Аметов якобы торговал оружием и наркотиками».