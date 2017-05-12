Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

После Крыма какое-то время казалось, что российские танки остановятся только где-нибудь в Берлине. Но, я предполагаю, отрезвление уже наступило

«Русские весьма умелы в представлении [дел] в розовом цвете, но реальность совершенно другая», – цитирует политического географа Михаила Романцова словацкое издание DenníkN. «По моему мнению, российский режим в определенной степени уже исчерпал возможности военной агрессии. После Крыма какое-то время казалось, что российские танки остановятся только где-нибудь в Берлине. Но, я предполагаю, отрезвление уже наступило. Даже Восточная Украина теперь кажется огромной проблемой, поэтому не думаю, чтобы в ближайшее время россияне смогли и были готовы создавать себе новые проблемы. Восточная Украина – другое дело, хотя там и думали, что крымский сценарий повторится. Однако к тому моменту Украина уже оправилась от шока, а значит, фактор неожиданности играл меньшую роль. Во-вторых, Крым – полуостров, где сама природа позаботилась об определенных четких ограничениях. В Крыму, точнее в Севастополе, был российский гарнизон, тогда как на востоке Украины необходимо было проникнуть в регион, который был открыт для остальной Украины. В отличие от Крыма, где по сути никто не оказал сопротивления, был ощутим подъем, но очень скоро все изменилось с точностью до наоборот. Пусть Путин и делал вид, что не имеет к этому никакого отношения, он не оказал солдатам той поддержки, которая помогла бы им справиться с ситуацией».

Русские понимают, что крымские татары не согласны с оккупацией – аннексией – и что они будут сопротивляться ей

«Победительница Евровидения Джамала: Мы не можем игнорировать политику», – интервью с ней опубликовало немецкое информагентство Deutsche Welle. «Я должна была многое вынести. Было много слухов и много разговоров. У людей была эмоциональная реакция, потому что эта проблема долгое время была табу. Одно лишь название «1944» было провокационным, потому что оно возвращало нас к тому времени, когда крымские татары были депортированы. Я не изменила название песни, потому что эта дата связана с моей семьей – с моей прабабушкой Насылчан, которая была депортирована в Среднюю Азию вместе со своими детьми. Это показывает боль, трагедию целого народа. Есть более важный аспект: почему Европа голосовала за меня? Потому что сегодня, мне кажется, в мире происходят не менее страшные вещи. Народы и людей убивают – без причины. Вот почему, как мне кажется, публика в Европе отреагировала на мою песню так, как отреагировала. Люди чувствовали песню на эмоциональном уровне. Это очень болезненная тема для меня. Мои родители там, и я очень беспокоюсь о них. Русские понимают, что крымские татары не согласны с оккупацией – аннексией – и что они будут сопротивляться ей. Поэтому для россиян важно, чтобы у их противников не было возможности высказаться. Вот почему люди там просто исчезают с улицы, особенно молодые люди. Это очень грустно. Меня очень волнует будущее Крыма».

«Не попавшая на Евровидение российская певица выступила в Крыму», – сообщает американское информагентство Reuters. «Российская певица Юлия Самойлова спела свою запись для Евровидения «Пламя горит» в Крыму в рамках празднования победы Советского Союза над нацистской Германией, акт неповиновения после того, как Украина отстранила ее от конкурса. Самойлова выступила во вторник на радость тысячам людей в портовом городе Севастополе, базе российского Черноморского флота. «Это (Евровидение) – это не конкурс песен, это не конкурс певцов, это конкурс политиков», – сказала телеканалу Reuters зрительница Людмила Добровольская. «Нам не нравится такой конкурс». Москва обвинила Украину в дискриминации Самойловой и нарушении правил конкурса. Россия отвергла два компромисса, предложенных организаторами Евровидения, чтобы позволить Самойловой выступить, и ее государственный вещатель заявил, что будет бойкотировать конкурс в этом году. Самойлова избежала упоминания о «Евровидении» и поблагодарила собравшихся на центральной площади Нахимова за приглашение в символический день. «Я приехала сюда сегодня с большим удовольствием и огромной радостью», – сказала Самойлова в комментарии для государственного Первого канала. «Для меня большая честь выступать здесь 9 мая, и я постараюсь поделиться с вами этой радостью».

«Украина проверяет визит в Крым болгарского исполнителя с Евровидения», – информирует британский таблоид Тhe Daily Mail. «Украина сообщила в четверг, что проверяет информацию, что болгарский участник конкурса «Евровидение», один из фаворитов на победу, возможно, нарушил украинское законодательство, выступая в Крыму после его аннексии Россией. Видео, широко распространенное в социальных сетях и в украинских СМИ, похоже, показывает, что болгарин Кристиан Костов поет на концерте на черноморском полуострове Украины в июне 2014 года, спустя три месяца после того, как он был захвачен Россией. Украина уже запретила российской конкурсантке въезд в страну, потому что она выступала в Крыму. Костов, который в 17 лет является самым молодым участником в этом году, должен принять участие во втором полуфинале в четверг со своей песней «Beautiful Mess». Пограничная служба Украины заявила, что другие органы государственной безопасности не знали о каком-либо визите Костова в Крым, когда он прибыл в Украину для участия в конкурсе. «Мы будем изучать информацию», – сказал пресс-секретарь Олег Слободян. Слободян сказал, что Костов, возможно, не нарушил украинское законодательство, если он посетил Крым, будучи несовершеннолетним, и до вступления в силу законодательства, запрещающего иностранцам посещать аннексированную территорию без разрешения украинских властей. В своем заявлении делегация болгарского «Евровидения» подтвердила, что Костов посетил Крым «всего на несколько часов», когда ему было 14 лет в составе детской музыкальной группы. От организаторов Евровидения не было никаких оперативных комментариев».