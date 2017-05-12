Брюссель – «Уважаемые граждане Украины, добро пожаловать в объединенную Европу» – такие приветствия сейчас раздаются отовсюду в европейском содружестве, ибо последняя инстанция в процессе отмены виз украинцам, а именно Совет ЕС, представляющий каждую из стран Евросоюза, одобрил предоставление Украине безвизового режима. Теперь осталось подождать торжественного подписания в Страсбурге с участием президента Петра Порошенко и лидеров Европарламента и Совета ЕС. Сами же поездки украинцев в 34 государства Шенгена без виз – при наличии биометрического паспорта – начнутся в середине июня.

Поздравляю украинцев, Европа стала к вам ближе

«Поздравляю украинцев, Европа стала к вам ближе. Путешествуйте по странам Европейского союза без виз», – так приветствует украинцев посол Евросоюза Юг Мингарелли, а дипломаты разных стран ЕС – на своих языках – пригласили граждан Украины посещать содружество без виз.



Совет ЕС в четверг принял постановление о либерализации визового режима для Украины, для свободных путешествий на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.



Украина ждала этого решающего и символического жеста уже много лет. Отменить визы обещали своим избирателям практически все президенты и премьеры последнего десятилетия. Наконец, говорит нынешний лидер Украины Петр Порошенко, украинцы являются свидетелями «гигантского шага в Европу, утверждение свободы человека и независимости государства».



«Это как возвращение домой после долгого и изнурительного путешествия. Возвращение к нашему общему европейскому дому. Цените свой украинский паспорт и любите Украину», – отметил Порошенко.



Аврамопулос: «Мы все – часть большой европейской семьи»



Еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос указывает на то, что включение зеленого света для безвизовых путешествий по Евросоюзу – это в значительной степени заслуга самой Украины.



«Правительство Украины и граждане очень тяжело работали для воплощения в реальность этого достижения. Очень скоро украинцы смогут путешествовать в Евросоюз без виз, и я с нетерпением ожидаю, чтобы их здесь приветствовать. Ведь мы все – часть большой европейской семьи», – отметил еврокомиссар.

Со своей стороны, министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, Кармело Абела заявляет, что сейчас произошло важное событие, «которое будет способствовать укреплению связей между народами Украины и ЕС». «Это следствие завершения необходимых реформ в Украине в целом ряде сфер, включая с миграцией, общественным порядком и безопасностью, внешними отношениями и основополагающими правами человека», – отметил Абела.



Кроме того, он напоминает, что «недавно пересмотренный механизм прекращения безвиза делает возможным временное приостановление визовой либерализации в случае, если возникнут серьезные миграционные проблемы или проблемы безопасности с Украиной».



Сама церемония подписания предоставления Украине безвизового режима, как ожидается, состоится 17 мая в Европейском парламенте в Страсбурге в рамках пленарного заседания, которое продлится с 15 до 18 мая.



После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС, и фактически «безвиз» вступит в силу – ориентировочно – 11 июня.