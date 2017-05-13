«Можем повторить» – под этим девизом уже третий год подряд на территории аннексированного Россией Крыма проводится празднование 9 мая. Но что именно хотят повторить? Войну? Исковерканные судьбы?

Почему эта дата стала чуть ли не единственным общим праздником в соседней России сегодня и почему все больше крымчан подхватывают вирус «победобесия»? Как это отразится на психике крымчан и когда это выльется в очередную эскалацию агрессии против мира?

Как на полуострове отметили 9 мая, устроят ли крымчан военные парады в качестве замены курортного сезона – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.