Победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2017» стал представитель Португалии Сальвадор Собрал с композицией Amar Pelos Dois. Он получил 758 баллов от зрителей и судей, опередив болгарского конкурсанта Кристиана Костова. Это первая победа Португалии в этом шоу. Однако Собрал сказал, что не чувствует себя героем, ведь «Евровидение» дает кратковременную ведомость. Главное – делать качественную музыку и после конкурса, уверен он.​

Сальвадор Собрал сначала не понял, что победил, пока кто-то из его делегации не воскликнул, что Португалия всех опередила.

«Это был сюрприз, это было хорошо, хорошо. Далее у меня будет летний тур в Португалии, я буду жить своей жизнью. Не думаю, что что-то изменится. Это все хорошо, но давайте не забывать: сегодня ты выиграл, а завтра о тебе никто не вспомнит. Поэтому нужно и дальше делать качественную музыку. И это то, что я планирую делать», – сказал победитель «Евровидения-2017» на итоговой пресс-конференции.

Собрал также отметил, что никогда не пытался подстраиваться под симпатии толпы, потому и не писал такую музыку, чтобы ее крутили по радио, и на «Евровидении» пел не на английском, а на родном португальском языке.

«Я просто хочу жить нормальной жизнью. Скоро эта суета утихнет», – добавил Собрал.

Текст песни Amar Pelos Dois («Для нас обоих») написала сестра Сальвадора – Луиза.

«Возможно, секрет в простоте. Конечно, многие аспекты сложились вместе. Его интерпретация, конечно, является ключевой. Иногда мне кажется, что я могла бы дать ему текст песни «С днем рождения тебя», и он бы с ней выиграл», – сказала Луиза.

Если такая нетипичная для этого международного конкурса песня победила – лозунг «Празднуй многообразие» действительно подтвердился, резюмировал нынешний победитель.

Последние дни перед финалом букмекеры избрали своим лидером именно представителя Португалии, второе место пророчили Италии. Однако симпатии зрителей и международных жюри распределились следующим образом: ближайший соперник Сальвадора Собрала, представитель Болгарии, получил 615 баллов, а третьей, с большим отставанием, идет Молдова с 374 баллами.

Украина, которую представляла группа O. Torvald, стала третьей с конца, набрав 36 баллов.

В следующем году конкурс должен пройти в Португалии.

Мы выполнили требования на 100% – мэр Киева

Исполнительный продюсер «Евровидения-2017» Йон Ола Сан поблагодарил Киев за организацию шоу.

«То, что мы увидели в Украине, – это блестящая организация. Это касается организаторов, Киева, украинской власти. И я уверен – у нас будет такая же поддержка для проведения «Евровидения-2018» в Португалии», – сказал он.

«Евровидение-2017» официально закроют 14 мая. Мэр Киева Виталий Кличко, который выделил из бюджета столицы 200 миллионов гривен на проведение песенного конкурса, доволен тем, как прошло мероприятие. Об этом он сказал на пресс-конференции в Международном выставочном центре, где проходил конкурс.

«Мы выполнили все задачи и все требования, которые перед нами ставили, на 100%. Мы перечислили соответствующую сумму – 200 миллионов гривен – для организаторов. Могу сказать, что я доволен тем, как все прошло. И хочу поблагодарить команду, которая делала все, чтобы конкурс состоялся», – сказал Кличко.

Мэр Киева рассказал, что во время проведения «Евровидения» много внимания уделяли безопасности киевлян и туристов – для этого привлекли несколько тысяч правоохранителей. А самая длинная в истории конкурса красная дорожка, красота города и гостеприимство украинцев создали атмосферу музыкальной столицы Европы, добавил он.

В Киев приехали более 20 тысяч иностранных гостей, больше 40 тысяч гостей из Украины

«В Киев приехали более 20 тысяч иностранных гостей, больше 40 тысяч гостей из Украины. Еврозоны, Еврогородки и главное место событий – Международный выставочный центр – это хорошие зоны», – сказал мэр столицы.

Комментируя заявление премьера Владимира Гройсмана о том, что он намерен проверить, были ли законные растраты государственных средств на «Евровидение», Кличко сказал: «Надеемся, очень скоро мы будем знать ответ на этот очень важный для нас вопрос».

Ранее журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» обнаружили, что известную немецкую компанию не допустили к установке зрительских трибун, несмотря на победу на тендере. Зато эту работу доверили львовской фирме, которая тесно сотрудничала с компаниями заместителя исполнительного продюсера «Евровидения» Павла Грицака.