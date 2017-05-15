Россиянин Руслан Мейриев судится с Миграционной службой Украины из-за отказа в предоставлении ему статуса беженца. В России его обвиняют в причастности к организации, признанной на территории этой страны террористической. Правозащитники опасаются, что Украина может выдать Мейриева на запрос российских спецслужб. В таком случае, по их словам, мужчине грозит опасность пыток и смерти.

Первое заседание по этому делу состоялось 11 мая в Киеве. Истец Руслан Мейриев пришел в суд на костылях. Ему недавно сделали операцию, и сейчас мужчина проходит лечение. Рассказывает, что состояние здоровья ухудшилось во время пребывания в СИЗО в Запорожье.

В феврале его отпустили на поруки депутата украинского парламента и председателя Меджлиса Рефата Чубарова из-под экстрадиционного ареста.

Россия просила украинскую прокуратуру выдать Мейриева, объявив его в международный розыск через Интерпол по подозрению в участии в организации, которая признана там террористической. Но сам он утверждает: речь идет о преследовании за религиозную принадлежность.

Если я провел здесь год в СИЗО, и теперь за два месяца поменял три больницы, то не думаю, что я там долго продержусь

«Возьмем пример Крыма. За всю историю, пока полуостров был в Украине, не произошло ни одного теракта. А теперь людей обвиняют в терроризме по тем же статьям, что и меня, и дают им 15, 18, 25 лет на ровном месте. Если я провел здесь год в СИЗО, и теперь за два месяца поменял три больницы, то не думаю, что я там долго продержусь», – говорит Руслан Мейриев.

По словам мужчины, когда он жил в Ингушетии, знакомые предупредили, что им интересуется ФСБ. Сейчас некоторые из этих людей бежали из страны, получив политическое убежище в Финляндии и Франции, и проходят по его делу как свидетели, говорит Мейриев.

Тогда, по словам мужчины, он поехал в Египет, а затем переехал в Крым, где женился. Сейчас у Мейриева трое маленьких детей. После аннексии полуострова Россией он вместе с семьей переехал сначала в Винницу, а затем в Запорожье, где его и задержали сотрудники СБУ.

В Государственной миграционной службе Украины вероятную опасность для Руслана Мейриева на родине отрицают. Представитель ГМС на суде Андрей Яроменко так объясняет позицию ведомства: «Истец отмечает, что покинул страну происхождения – Российскую Федерацию – из-за преследования по мотивам религии и расы. Подтверждений каких-либо документальных, что он находится в какой-то организации, принимает какое-то участие в забастовках, нет в материалах дела, то есть это не подтверждается».

Официального статуса беженца он не получал, он обратился за этим статусом только после задержания

Яроменко также заявил на суде, что у Мейриева был статус беженца в Украине до 2015 года, но когда он переехал из Винницы в Запорожье, не продлил удостоверение, поэтому в предоставлении там убежища ему отказали.

Однако Руслан Мейриев и его адвокат Татьяна Ромоданова после заседания сказали Радіо Свобода, что речь шла о виде на жительство, на которое он, как женатый на гражданке Украины, имел право.

«Официального статуса беженца он не получал, он обратился за этим статусом только после задержания Службой безопасности», – пояснила Ромоданова.

Выслушав позиции сторон, коллегия судей предложила перейти к письменному производству. Поэтому решение суд будет принимать на основе уже предоставленных материалов.

Известно об 11 делах о вероятной экстрадиции в Россию мусульман – Захаров

По словам правозащитника Бориса Захарова, что еще рано говорить о том, что Руслан Мейриев находится в безопасности – его все еще могут выдать российским силовикам. С одной стороны, согласно конвенциям, которые ратифицировала Украина, у нее есть обязанности выдавать уголовных преступников по требованию других стран. Но с другой – в России нередки случаи сфабрикованных дел, говорит Захаров.

Россия практикует против мусульман северного Кавказа такие вещи – она обвиняет их в терроризме

«Мы видим по истории с Яценюком, Клихом и Карпюком, как в России фабрикуются дела. Там ничего не стоит пытать одного человека, чтобы он признал другого человека виновным в абсолютной ерунде. В последнее время Россия практикует против мусульман северного Кавказа такие вещи: она обвиняет их в терроризме, а если человек проживает за границей – то в участии этого человека в незаконных вооруженных формированиях, а именно – Сирии, что противоречит интересам Российской Федерации», – отметил правозащитник в комментарии Радіо Свобода.

По данным Харьковской правозащитной группы, с 2014 года по таким обвинениям России выдали двоих людей.

Этим людям грозят пытки, жестокое обращение, возможно, и смерть

«Сейчас мы ведем шесть дел, а всего в отношении лиц, против которых есть такие обвинения со стороны России, их одиннадцать. Мы настаиваем на том, что этим людям грозят пытки, жестокое обращение, возможно, и смерть. Часто такие люди исчезают бесследно. На основании этого мы требуем от Государственной миграционной службы предоставить им статус беженца или дополнительную защиту», – говорит Борис Захаров.

Мы либо воюем, либо сотрудничаем – Логвинский

Украинские силовики мотивируют выдачу российским коллегам людей тем, что те иногда выдают преступников Украины. Но и со стороны России выдают далеко не всех, замечает заместитель председателя парламентского комитета по правам человека Георгий Логвинский.

«Пусть нам Януковича выдадут», – предлагает он.

По мнению депутата, нужно определиться, как оценивать Россию в этом контексте.

Мы не имеем права передавать его агрессору – мы или воюем, или сотрудничаем

«У нас есть определенное понимание, что в России нет справедливого суда, в России есть пытки – и это основания, чтобы мы не выдавали никого. Например, в отношении господина Мериева: он разыскивается по той же статье, что и Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев. Если мы считаем, что человек не достоин быть на территории Украины, то мы можем выдворить его с территории страны, мы не обязаны давать убежище, если это какой-то убийца, сбежавший на территорию Украины. Но даже его, по моему мнению, мы не имеем права передавать агрессору – мы или воюем, или сотрудничаем», – отметил Логвинский в комментарии Радіо Свобода.

Однако по мнению Бориса Захарова, в таком случае может возникнуть угроза, что российские уголовники будут пытаться скрываться в Украине.

Что касается ситуации со статусом беженца, то в 2016 году в Украине зафиксировали рекордно низкое количество обращений искателей убежища, отмечает координатор проекта «Без границ» Максим Буткевич.

«В предыдущие годы в среднем было до тысячи-полторы заявлений в год. В 2016 году это было 656 заявлений – то есть можно говорить о падении этого количества почти вдвое. С другой стороны, по отдельным группам граждан Российской Федерации есть положительная динамика. Потому что из этого количества было 10% россиян – то есть чуть более 60 человек, и 19 получили ту или иную форму убежища: или статус беженца, или дополнительную защиту», – говорит Буткевич.

Однако, по его словам, многие россияне просто решают не подаваться на статус беженца, учитывая негативный опыт своих соотечественников. Кроме того, по мнению Максима Буткевича, беспокойство вызывают случаи выдачи в Россию мусульман – в частности он вспоминает, как в прошлом году ​Аминат Бабаеву выдворили ​в Дагестан.