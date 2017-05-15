«У каждого свое Евровидение» – из крымских сетей

В Украине отгремело «Евровидение». За перипетиями конкурса наблюдали и крымчане. Хотя тем, кто живет на полуострове, делать это было непросто.
Комментаторов переполняют эмоции, и главная из них – гордость за свою страну, сумевшую достойно провести столь масштабный конкурс.
Комментаторы часто вспоминают о России, которая в этом году не участвовала в «Евровидении». Ее представительница Юлия Самойлова не попала на конкурс из-за запрета на въезд в Украину – аукнулось незаконное посещение Крыма.
россия аннексирует часть Португалии, отправит на оккупир территорию Самойлову, а потом снова будет корчить обиженку. Хотя нет, НАТО, <боязно>
В России сделают Евровидение из фанерьі и возьмут его штурмом.
Предлагаю продолжить славную традицию и проводить Евровидение без России
Юлия Самойлова тоже времени даром не теряла. Она приехала в Севастополь, где выступила на концерте в честь Дня победы. И таким образом вновь нарушила украинское законодательство.
У каждого свое Евровидение
Пустили девченку под политический каток, а через пару месяцев все про неё забудут.
Затем ее и назначили "представлять" РФ на конкурсе ))
Я також думаю, що то була многоходовочка
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