«У каждого свое Евровидение» – из крымских сетей

В Украине отгремело «Евровидение». За перипетиями конкурса наблюдали и крымчане. Хотя тем, кто живет на полуострове, делать это было непросто.

Комментаторов переполняют эмоции, и главная из них – гордость за свою страну, сумевшую достойно провести столь масштабный конкурс.

Комментаторы часто вспоминают о России, которая в этом году не участвовала в «Евровидении». Ее представительница Юлия Самойлова не попала на конкурс из-за запрета на въезд в Украину – аукнулось незаконное посещение Крыма.

КРЫМский бандеровец‏

россия аннексирует часть Португалии, отправит на оккупир территорию Самойлову, а потом снова будет корчить обиженку. Хотя нет, НАТО, <боязно>

Edmond Dantes

В России сделают Евровидение из фанерьі и возьмут его штурмом.

РБ головного мозга

Предлагаю продолжить славную традицию и проводить Евровидение без России

Юлия Самойлова тоже времени даром не теряла. Она приехала в Севастополь, где выступила на концерте в честь Дня победы. И таким образом вновь нарушила украинское законодательство.

Екатерина Некречая

У каждого свое Евровидение

Олеся Клевцур

Пустили девченку под политический каток, а через пару месяцев все про неё забудут.

Алла Медкова

Затем ее и назначили "представлять" РФ на конкурсе ))

Nelya Ostapiv

Я також думаю, що то була многоходовочка