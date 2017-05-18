Севастополь: бизнес без защиты

Назначение бизнес-омбудсмена в Севастополе длится уже без малого два года. Российские чиновники уже разработали соответствующий закон и провели голосование. Но единственный утвержденный кандидат – Иван Комелов – отказался участвовать в выборах. В итоге избрание уполномоченного по защите прав предпринимателей отложили на неопределенный срок.

Иван Комелов заявил, что общественно-политическая ситуация в городе накалилась, и в связи с этим он посчитал необходимым снять свою кандидатуру с голосования.

«Общественно-политическая ситуация, складывающаяся в Севастополе в преддверии выборов губернатора, на грани критической. Это хорошо видно на примере положения дел в Общественной палате Севастополя, которая уже семь месяцев фактически не работает из-за нежелания правового урегулирования конфликта в рамках недоработанного законодательства», – заявил Комелов.

Таким шагом я попытался уберечь институт бизнес-омбудсмена от ввязывания в эти политические дрязги

В беседе с корреспондентом Крым.Реалии бывший кандидат на должность более подробно прояснил свою позицию: «Как я обозначил в своем выступлении, город сейчас находится в очень сложной общественно-политической обстановке, которая ближе к выборам губернатора будет накаляться еще сильнее, я полагаю. В этой связи возникают различного рода инсинуации на предмет должности уполномоченного. Таким своим шагом я попытался уберечь сам институт бизнес-омбудсмена от ввязывания в эти политические дрязги», – заявил Комелов.

Он добавил, что до выборов губернатора Севастополя, которые пройдут во второй половине сентября, у предпринимательского сообщества будет время, чтобы выдвинуть кандидатур, способных преодолеть так называемый федеральный фильтр.

Среди депутатского корпуса решение Комелова вызвало неоднозначную реакцию. Подконтрольные России парламентарии выдвинули ряд версий, которые могли побудить единственного кандидата пойти на такой шаг.

«Он мог много раз снять свою кандидатуру на различных этапах согласований. Но дождался вынесения этого вопроса на голосование», –заявила депутат Татьяна Вусатенко, назвав поступок Ивана Комелова «вопиющим». А ее коллега Татьяна Лобач предположила, что кандидат мог снять свою кандидатуру, опасаясь, что не сможет набрать нужного количества голосов «за».

Другой севастопольский парламентарий, Борис Колесников, предложил запустить процедуру голосования независимо от решения Комелова, у которого, по словам депутата, будет возможность сразу же сложить с себя полномочия, однако эту идею не поддержал парламентский корпус.

В то же время, по информации местного севастопольского СМИ «Информер», некоторые депутаты все же решили неофициальным образом «проголосовать» по этому вопросу: 11 из 22 депутатов выступили против назначения Ивана Комелова.

В своей ремарке у трибуны Законодательного собрания Комелов рассказал, что принятию решения о снятии своей кандидатуры предшествовали консультации с «Деловой Россией» (одной из общественных организаций в сфере бизнеса – КР).

Институт продолжит работу

Глава севастопольского отделения «делороссов» Олег Николаев в комментарии Крым.Реалии подтвердил, что Иван Комелов действительно консультировался с «Деловой Россией». В нынешних политических реалиях снятие кандидатуры было наиболее прагматичным шагом, заявил Николаев.

Реализовывать институт бизнес-омбудсмена необходимо после выборов губернатора

«Наше региональное бизнес-сообщество, которое, по идее, должно было инициировать выдвижение кандидатур так и не предложило человека, который бы смог преодолеть федеральный фильтр уполномоченного при президенте. Выбирать нужно нормальных кандидатов, а не тех, кто 15-суточный арест отбывает (намек на главу «Союза предпринимателей Севастополя» Марата Тюнина – КР). Второй причиной, по моему мнению, является политика действующего врио губернатора Дмитрия Овсянникова. Точнее, его политическая слабость. Стратегия развитии города, предложенная им, превратит Севастополь в деревню. В этой связи, я считаю, реализовывать институт бизнес-омбудсмена необходимо после выборов, когда тот или иной человек полноценно займет губернаторское кресло», – заявил Николаев.

Сейчас на сайте федерального бизнес-омбудсмена Иван Комелов обозначен как общественный представитель уполномоченного в городе Севастополе – то есть он исполняет функции бизнес-омбудсмена на общественных началах.

Комелов подтвердил Крым.Реалии, что продолжит исполнять обязанности уполномоченного и после снятия своей кандидатуры с голосования.

Как и раньше, я буду исполнять обязанности на общественных началах

«Институт уполномоченного продолжит работать. Как и раньше, я буду исполнять обязанности на общественных началах. Позже предпринимательское сообщество Севастополя сможет выдвинуть достойных кандидатов, которые смогут пройти федеральный фильтр и тогда у нас будут настоящие конкурентные выборы», – подытожил Комелов.

Группа депутатов, несогласных с решением экс-кандидата, выступила за изменение в будущем процедуры избрания бизнес-омбудсмена. В частности, Татьяна Лобач, которая является соавтором профильного закона, заявила, что депутатам сначала необходимо голосовать за ту или иную кандидатуру, а уже потом отправлять ее на согласование в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте России. Что произойдет в случае несогласования кандидатуры – парламентарий не уточнила.