Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берия относительно их причастности к депортации крымских татар и других коренных народов полуострова. С политической точки зрения, такого рода заявление, конечно же, должно свидетельствовать о уважении к памяти и готовности называть ответственных за преступления против человечности. Но, справедливости ради, нужно сказать, что Сталин, Берия и другие советские руководители никогда не отрицали своей причастности к выселению крымских татар. Более того – они этой депортацией гордились.

С моей точки зрения, историческая справедливость состоит в другом – в восстановлении утраченного настолько, насколько это возможно. Сто лет назад могло казаться, что евреи навсегда утратили свой национальный очаг, 70 лет назад – что большая часть этого народа безвозвратно уничтожена. А сегодня – Израиль не история, а современность, а еврейский народ не осколок прошлого, а часть настоящего. Но для этого понадобилась политическая воля свободных наций.

Крымские татары имеют такое же право на свой национальный очаг в Крыму, как евреи на свое государство в Земле обетованной. То, что большей части крымских татар пришлось покинуть свои земли во времена Российской империи, не умаляет, а усиливает право оставшихся и вернувшихся – евреи тоже были изгнаны со своей земли еще римским императором Титом Флавием. Вопрос, однако, как это право осуществить.

Крымские татары имеют право на свой национальный очаг в Крыму

Крымская автономия в годы советской перестройки была восстановлена именно как автономия коренных народов Крыма – об этом черным по белому было написано в соответствующем решении президиума Верховного Совета СССР. Но на практике это решение никогда не было воплощено в жизнь. Более того, впервые за все время существования Советского Союза на его карте появилась не национальная, а территориальная автономия. Автономия непонятно кого. Каждая национальная автономия в России и других советских республиках всегда была связана с национальным компонентом, с реализацией государственных прав, а крымские татары после восстановления автономии были этих прав лишены – вначале в УССР, а потом и в независимой Украине.

Если активисты коренного народа воспринимаются как возмутители спокойствия, то почему Крым – республика?

Руководству нового государства казалось, что договоренности с Крымским обкомом партии, превратившимся в Верховный Совет Автономной Республики Крым и инкорпорировавшим в свой состав разнообразных бандитов, куда надежнее взаимопонимания с тем народом, ради которого создавалась автономия. После аннексии Крыма Кремлем мало что изменилось. Республика Крым появилась уже в Конституции России, что заставляет задаться вопросом: в чем ее автономный смысл? Если большинство жителей России – русские и большинство жителей Крыма – русские, а активисты коренного народа воспринимаются как возмутители спокойствия, то почему Крым – республика? Зачем нужна русская республика в России?

На этот вопрос нет ответа – и в ближайшее время не будет. «Автономия» Крыма, восстановленная ради коренных народов, превратилась в эффективный инструмент подавления прав этих народов. Пока Крым будет оставаться аннексированным Россией, он сохранится только как «русская республика, присоединившаяся к родной стране». Но и в Украине предложения придать аннексированному Крыму статус крымскотатарской автономии – пока хотя бы на бумаге – сталкиваются с тайным и явным сопротивлением доморощенных шовинистов, отличающихся от шовинистов в Москве только тем, что они по другую сторону баррикады.

Иногда вместо того, чтобы подозревать Сталина, лучше подозревать самого себя.

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции

Оригинал публикации – на сайте Радио Свобода