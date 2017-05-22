Президент Украины Петр Порошенко 15 мая утвердил решение Нацсовета по безопасности и обороне о введении и продлении персональных санкций в отношении тех, кто причастен к российской аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. При этом предыдущие решения СНБОУ о санкциях, которые принимались в 2015 и 2016 годах, признаны утратившими силу. Таким образом, он должен был объединить всех фигурантов предыдущих списков и продлить в отношении них ограничительные меры. Но оказалось, что некоторые фамилии крымчан из него исчезли, а многие фигуранты идентифицированы не вполне корректно.

Санкционные и ограничительные меры, согласно указу президента, вводятся в отношении 1228 человек и 468 предприятий (на юрлицах пока останавливаться не будем).

«Предусматривается введение персональных специальных экономических и других ограничивающих санкций в отношении физических лиц, причастных к проведению нелегитимных выборов в Госдуму России седьмого созыва на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, граждан России (следователей, судей, правоохранителей), причастных к незаконному преследованию граждан Украины, юрлиц Украины, которые размещены в Крыму в связи с подтверждением факта их незаконной перерегистрации по российскому законодательству, а также к юрлиц России, деятельность которых угрожает информационной и кибербезопасности Украины», – разъясняют в СНБОУ.

Санкции, введенные в отношении фигурантов списка, предусматривают блокирование их активов в Украине (ограничение права пользования имуществом), запрет участия в приватизации или аренде госимущества Украины, отказ в предоставлении виз и прочее.

Потерявшиеся фамилии

Этот список должен быть сведенным, но этот вопрос требует уточнения

​В указе президента говорится, что в связи с введением этих ограничивающих мер отменяются предыдущие решения СНБОУ о санкциях, которые принимались в 2015 и 2016 годах. Исходя из этого, в списке 2017 года должны были появиться все фигуранты предыдущих санкционных документов, а действие ограничительных мер в отношении них продолжено. В пресс-службе СНБОУ уточнить этот момент затруднились. «Этот список должен быть сведенным (включать в себя фигурантов из предыдущих санкционных списков – КР), но этот вопрос требует уточнения», – сказали в ведомстве.

Уточнений требуют еще ряд моментов. В новом санкционном списке, к примеру, не оказалось депутатов Госдумы России, избранных в прошлом году в Крыму – Дмитрия Белика и Светланы Савченко. Последняя присутствовала в предыдущих санкционных списках как депутат подконтрольного России крымского парламента.

Работа СБУ – проанализировать, подать, аргументировать. И уже после этого вопрос выносится на утверждение Совета национальной безопасности и обороны

​Следует напомнить, что еще накануне думских выборов в Крыму президент Украины Петр Порошенко поручил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Украины Александру Турчинову внести в санкционный список Украины всех, кто примет участие в выборах в Крыму. Почему в итоге двоих избранных на полуострове депутатов пропустили, неизвестно. В пресс-службе СНБОУ нам посоветовали обратиться за разъяснениями в СБУ: «Работа СБУ – проанализировать, подать (санкционный список – КР), аргументировать. И уже после этого вопрос выносится на утверждение Совета национальной безопасности и обороны. Это решение (о введении санкций – КР) было поддержано единогласно всеми членами совета, но относительно наполнения нужно звонить тем организациям, которые предлагали тех или иных лиц в этот санкционный список».

В СБУ нам пообещали предоставить разъяснения, но на момент выхода материала мы их не получили.

Остальные депутаты Госдумы от Крыма представлены в своих прежних должностях, которые они уже полгода как не занимают. Например, Константин Бахарев и Андрей Козенко значатся как вице-премьеры подконтрольного России парламента Крыма.

Наталья Поклонская указана в списке как бывший прокурор, Михаил Шеремет и Руслан Бальбек – как вице-премьеры подконтрольного России крымского правительства, а Павел Шперов – как депутат крымского парламента.

Однако аналогичная ситуация и с Сергеем Меняйло, который в списке указан как подконтрольный России губернатор Севастополя в то время, как он уже почти год представляет российского президента в Сибири.

Вице-премьером подконтрольного России крымского правительства значится в санкционном списке Николай Янаки, хотя он уже третий месяц таковым не является.

Чьи граждане?

Обновленный санкционный список также содержит в себе немало спорных моментов относительно гражданства его фигурантов. К примеру, Наталья Поклонская, Андрей Козенко и глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов указаны в документе как граждане России. Хотя украинским законодательством не признаются российские паспорта крымчан, выданные им после российской аннексии полуострова.

Наталья Поклонская, Андрей Козенко и Сергей Аксенов указаны как граждане России. Хотя украинским законодательством не признаются российские паспорта крымчан

​А вот гражданство заместителей Аксенова Евгении Бавыкиной, Ларисы Опанасюк, Аллы Пашкуновой и Дмитрия Полонского и вовсе в документе не обозначено. Не уточняется гражданство уже упомянутых Константина Бахарева и Руслана Бальбека, а также членов подконтрольного России правительства Крыма.

В отличие от предыдущих санкционных списков, в нынешнем присутствует формулировка «принял гражданство России после оккупации Крыма». Она, например, встречается в случаях с депутатом подконтрольного России Заксобрания Севастополя Борисом Колесниковым и главой подконтрольной России администрации Евпатории Андреем Филоновым. «Гражданин Украины, после оккупации Автономной Республики Крым принял гражданство Российской Федерации», – говорится в документе.

Такая же формулировка применена к сенатору от Крыма в Совете Федерации России Сергею Цекову. А вот гражданство его коллеги, крымчанки Ольги Ковитиди осталось неопознанным. Так же, как и главы подконтрольного России крымского парламента Владимира Константинова.

Депутаты, экс-министр и крымский пограничник

В этом году в санкционном списке Украины оказался депутат подконтрольного России крымского парламента Сергей Бородкин, который является ближайшим бизнес-партнером Сергея Аксенова. В документе также значится еще один депутат, сын начальника отдела управления заказчика капстроительства Западного военного округа России Евгений Кабанов, которого называют новой «звездой» крымского строительного рынка.

Также в список внесен депутат подконтрольного России парламента Крыма Александр Файнгольд – сын одного из самых состоятельных крымчан, миллионера Иосифа Файнгольда.

В документе отмечены несколько десятков малоизвестных фамилий крымчан, но без указания оснований для внесения их в список. Хотя в предыдущих списках причины были расписаны подробно. Наши поиски в открытых источниках показали, что эти люди в 2014 году баллотировались в подконтрольные России местные советы.

В документе отмечены несколько десятков малоизвестных фамилий крымчан, но без указания оснований для внесения их в список. Хотя в предыдущих списках причины были расписаны подробно

​Среди таковых значится Константин Кнырик, который обозначен как житель Бахчисарая. Хотя на самом деле он является депутатом Бахчисарайского горсовета и руководителем информагентства «News Front», которое ведет агрессивную информационную войну против Украины в Крыму и собирает пожертвования для «ДНР» и «ЛНР».

В списке мы нашли еще одного депутата Бахчисарайского горсовета от партии «Родина» Дмитрия Смелянского, который значится в базе «Миротворца» как администратор антиукраинских пабликов в социальной сети «ВКонтакте» и награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма».

Впервые в санкционном списке оказалась крымская коммунистка, экс-министр по делам семьи и молодежи Крыма Татьяна Ежова. В 2014 году она баллотировалась в депутаты подконтрольного России крымского парламента.

Также впервые под украинские санкции попал первый заместитель начальника пограничной службы ФСБ России в Крыму Виктор Мельниченко. В отношении него применена мера в виде лишения государственных наград Украины. Санкция введена на один год.