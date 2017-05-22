Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Крымский виртуальный блэкаут – все средства хороши», – колонка с таким заголовком опубликована на сайте американского мозгового центра Atlantic Council. Автор Юрий Луканов пишет: «Российское притеснение свободы слова в Крыму носит системный характер. Ограничения были введены сразу после прибытия «зеленых человечков» России весной 2014 года. Я был там в то время и почувствовал это на собственном опыте.

Через два дня после оккупации крымских правительственных зданий оккупанты вышли на улицу. Правительственный квартал был окружен военизированной группой, так называемыми отрядами самообороны. Практически никому не разрешили туда входить, но, благодаря небрежности солдат, я вошел. Там я нашел машину с вещательным оборудованием с надписью «Мир», представляющую российскую телерадиокомпанию.

Борьба со свободой слова в Крыму является ключевой частью еще более опасного процесса. Россия подавляет всех, кто не согласен с незаконной аннексией Крыма

​В этом автомобиле находились российские журналисты, что свидетельствует о том, что все они работали вместе и координировались из одного места. Они прошли в оккупированное здание парламента, но ни один иностранный журналист не был впущен. Это была явно запланированная операция по предоставлению российским журналистам эксклюзивной информации».

«Борьба со свободой слова в Крыму является ключевой частью еще более опасного процесса. Россия подавляет всех, кто не согласен с незаконной аннексией Крыма. Кремлю не нужна информация о том, что его политические преступления становятся известными, и активисты предсказывают, что число жертв «российского правосудия» значительно возрастет. Помимо прочего, это означает, что борьба с независимой журналистикой и свободой слова в Крыму продолжится.

Как остановить этот процесс? Как остановить преступную деятельность России в оккупированном Крыму? Первым шагом станет создание специального международного постоянного учреждения, контролирующего статус прав человека на полуострове. Это не остановит произвол и репрессии в России, но, по крайней мере, такой институт будет сдерживать его деятельность».

«Когда Америка приняла сторону России в борьбе за Крым», – напоминает портал Оzy. «В октябре 1853 года началась Крымская война, когда Турция, к которой позже присоединились Великобритания и Франция, отбивалась от вторжения российских войск на территорию Турции вдоль реки Дунай. Большая часть боевых действий прошла на противоположном берегу Черного моря, в российском Крыму, где союзники начали наступление с годичной осады Севастополя. Америка была намерена оставаться в стороне от войны в Европе, но все же сумела помочь своей союзнице России. Американские врачи отправились на фронт лечить российских солдат, Америка подписала с Россией торговый договор, и США начали осуществлять снабжение – поставками оружия занимался Сэмюель Кольт. Но, пожалуй, наибольшей американской поддержкой была нематериальная. Американское общественное мнение было на стороне России и депеши из Америки широко цитировались среди российских элит. Без симпатии со стороны Америки русские почувствовали бы отчуждение от всей Европы, от всех цивилизованных стран того времени».

Действия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Косово еще больше отравили отношения с Россией. Во всех отношениях возглавляемая США миссия в Косово была неразумной и контрпродуктивной

​«Как Косово отравило отношения Америки с Россией», – рассуждает американский журнал The National Interest. «Косовский прецедент вновь стал преследовать Соединенные Штаты в 2014 году, когда Кремль усилил свое военное присутствие на Крымском полуострове и использовал его для «наблюдения» за референдумом, на котором Крым проголосовал за отделение от Украины. Этот шаг стал прелюдией к российской аннексии полуострова. Вашингтон отреагировал с еще большим гневом, чем после вторжения Москвы в Грузию, вскоре введя ряд экономических санкций против России. На пресс-конференции президент Обама кипятился, что России нельзя позволять перекраивать границы Европы «под дулом орудий». Никто из журналистов в зале не спросил президента, что он думает о действиях НАТО в Косово. Действия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Косово еще больше отравили отношения с Россией. Во всех отношениях возглавляемая США миссия в Косово была неразумной и контрпродуктивной».

«Российский самолет вновь облетел американский над Черным морем во втором за неделю подобном инциденте», – сообщает британский таблоид Тhe Daily Mail. «Во второй раз на этой неделе российский реактивный самолет «прогудел» над американским самолетом-разведчиком над Черным морем. Официальные лица сообщили Fox News, что американский самолет ВМФ P-8 Poseidon летел в международном воздушном пространстве примерно в 30 милях (50 км) от России и в 100 милях (150 км) от удерживаемого Россией Крыма в пятницу, когда мимо промчался самолет Су-27. Это произошло через три дня после аналогичного инцидента в Черном море – и два дня спустя после встречи между Дональдом Трампом и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Пока неизвестно, был ли вооружен российский самолет, и был ли один из самолетов, участвовавших в этом инциденте, тем же, что и при неожиданной встрече во вторник. Су-27, обнаруженный во вторник, был вооружен шестью ракетами АА-10 «Аламо» под крыльями, когда пролетел всего в 20 футах (6 м) от разведывательного самолета».