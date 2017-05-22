Критика решения президента Украины Петра Порошенко о запрете российских ресурсов российской журналисткой Ксенией Собчак, пытающейся позиционировать себя либеральной оппозиционеркой, вызвала бурную реакцию в социальных сетях в Украине.

На заявление россиянки отреагировал, в частности, украинский политикум. Народный депутат Мустафа Найем отмечает, что Евромайдан, на который ссылается Собчак, обходился без социальных сетей: «Хотелось бы передать Ксении Собчак, что зашкаливающий пафос ее обращения о «ВКонтакте», мягко говоря, ни к месту. Не то, чтобы я все знал о соцсетях и революциях, но конкретно #Євромайдан, на который она так настойчиво ссылается, начинался, координировался и спокойно обходился Фейсбуком и Твиттером. Думаю, мало что о ВК слышали и в Тунисе, Йемене, Египте и других странах «Арабской весны».

И добавляет: «В отношении остального, не стану комментировать то, с чем мы и так тут все согласны. Слава богу, в Украине хватает влиятельных журналистов и экспертов, которые куда более компетентно и не такими общими фразами регулярно раскладывают весь масштаб проблем экономики, коррупции, судов и т.п.​».

Между тем советник главы МВД Зорян Шкиряк призывает: «Меньше шума и оказания внимания этой надуманной истерии» – и отмечает, что украинцев не надо поучать: «Стоп! На мой взгляд, что-то много внимания уделяется заявлениям некоторых российских либералов, которые звучат «из-за поребрика». Это касается и Собчак, и Навального. В частности, в части их возмущений по поводу блокирования Украиной «ВК» и «ОК». История свидетельствует, что любая российская демократия заканчивается там, где начинается «украинский вопрос». Имперское стремление порабощения Украины у них в крови. Такой печальный диагноз подавляющего большинства российского общества, независимо от социального статуса и политических предпочтений».

Особое внимание заявление получило от представителей медиа-среды.

Украинская журналистка и телеведущая Мирослава Барчук также выражает удивление, почему так «Слишком болезненно реагирует Фейсбук на Ксению Собчак».

«Я не понимаю, почему сколько агрессии и мата? Какая причина такого внимания? Ксения моральный авторитет? Она что, Ангела Меркель или хотя бы Бриджит Бринк? Какова ее роль для нас? Какой вес ее слов? Я думаю, это вовлеченность в российскую ментальную орбиту, невротическая зависимость от оценок россиян, потребность их признания и поддержки, то есть инерция провинциальности», – отмечает она.

А журналист Виталий Портников посоветовал Ксении Собчак обратиться к «другому президенту»: «А мадам Собчак я бы посоветовал продолжить свою выдающуюся пропагандистскую карьеру обращениями к другому президенту – Рамзану Ахматовичу Кадырову. Желательно в том же тоне».

«Главная проблема Ксении Анатольевны, что она в своем обращении к Петру Алексеевичу пытается выступать с позиции «совести нации», забывая о том, что нации по обе стороны границы уже разные», – добавляет Павел Казарин.

Журналистка Соня Кошкина отмечает, что только украинский народ может судить украинского президента и оценивать жертвы Революции достоинства: «Послушайте, это наш Президент! Пусть он трижды не прав, смешон и вообще какой-никакой, но это нам, только нам – украинскому народу – об этом судить! Нам и никому другому. «Не российским либеральным журналистам» – точно. «Не российским либеральным журналистам» оценивать жертвы Революции достоинства; не им философствовать о добровольческих батальонах».

Елена Трибушная на своей странице в Фейсбуке опубликовала открытое обращение к россиянке: «Так вот, Ксения Анатольевна. Так уж алогично устроен украинский народ, который, как вы выразились, славится своей непокорностью и юмором, что когда наших бьют, то мы не разбегаемся, а бежим защищать этих наших. В том числе если этот «наш» – это наш президент, список претензий к которому у нас самих огромен», – пишет журналистка.

Свое мнение о ситуации изложил и заместитель генерального директора телекомпании ATR Айдер Муждабаев:

Сергей Руденко спрашивает: «Почему мы должны на это реагировать?»

Российскому военному журналисту Аркадию Бабченко стыдно за слова Собчак:

Не обошла эту тему и экспертная среда. Киевский политолог Евгений Магда считает, что «не стоит преувеличивать» и вообще реагировать на слова той, которая «вообще кто???»:

Политтехнолог Тарас Березовец называет Собчак «идеальным паттерном либерального ватничества с кучей штампов и непониманием реалий Украины». И добавляет: «Что неудивительно, если формировать мнение о текущих событиях в Украине по эфиру Дождя. Иначе бы дорогая Ксения не несла откровенной околесицы о том, что 25 млн пользователей Вконтакте и Одноклассников разом выйдут на Майдан жечь шины и сбрасывать власть».

«Пропустил, что сказала Собчак. Ну, по ругани в ФБ вижу, что что-то сказала, а что именно непонятно. И поймал себя на том, что не интересно», – пишет политолог Кирилл Сазонов.

Политолог и основатель «Украинского института будущего» Юрий Романенко призывает не слушать «хрюканье российского либерализма».

Между тем правозащитник Сергей Наумович пишет, что Собчак сорвала «джекпот».