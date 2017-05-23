«Привет» из девяностых и даже восьмидесятых: в Луганске и Донецке май побил все рекорды по количеству заезжих российских исполнителей, чьи песни уже давно перестали быть топовыми и на радио, и на телевидении. Однако на оккупированной территории звезд эстрады из прошлого принимают так, будто они «вспыхнули» буквально только что. Хотя на самом деле – все они давно, по оценкам экспертов, угасли. Так зачем же их везут на подконтрольную группировкам «ДНР» и «ЛНР» территорию – и в праздники, и в будни? И почему те, о ком публика почти забыла, напоминают о себе громкими заявлениями, а не новыми хитами? Выясняли журналисты проекта Радио Свобода «Донбасс.Реалии».



«Пионеры! Комсомольцы! Танцуем!», – и это не восьмидесятые, это оккупированные Донецк и Луганск 2017 года. Так приветствовал публику российский певец Александр Буйнов во время выступления на «дне рождения» группировки «ДНР».

Это ржавый бронепоезд, который, как пелось в Советском Союзе, стоит на запасном пути. Ну, никакие артисты

Валентина Легкоступова, Александр Маршал, Маргарита Суханкина, Александр Буйнов – эти имена на пике славы были тридцать лет назад. Как и их песни: «Музыка нас связала», «Ягода-малина», «Падают листья».



«Это ржавый бронепоезд, который, как пелось в Советском Союзе, стоит на запасном пути. Ну, никакие артисты», – считает российский поэт Андрей Орлов (Орлуша).



Так зачем же ретро-десант высадился на неподконтрольные Украине территории? На забытые ритмы советской эстрады в первую очередь клюют те, кто уже и так попался на пропагандистские призывы российских СМИ «возродить СССР», замечает музыкальный критик Алексей Ковжун.

Если долго слушать песню «Бухгалтер, милый мой бухгалтер», то симфонический оркестр вызовет когнитивный диссонанс

«Есть инерция. Если я долго слушал песню «Бухгалтер, милый мой бухгалтер» и ничего больше слушать не готов, то симфонический оркестр вызовет когнитивный диссонанс и острое желание включить, собственно, песню о бухгалтере. Или спросить: а когда же будет о бухгалтере?», – рассуждает музыкальный критик.



«Зрители этих «секонд-хенд» персонажей – это, прежде всего, люди, которые застряли в прошлом. Они что-то вспоминают о статусе, о том, как эти артисты были популярны прежде, во времена их молодости, когда все у них было хорошо. Ведь это же люди, которые живут прошлым, они хотят вернуться в какую-то империю, в советское сознание», – объясняет социальный психолог Алевтина Шевченко.

С чем приехали российские ретро-звезды на Донбасс

Но оказывается, что старая эстрадная гвардия на концертной передовой «вооружена» не только шлягерами 1980-х.



«И как только нас не называют: и «вата», и «рашисты», они, су .., совсем с ума сошли» – а это уже речь со сцены российского певца Александра Маршала во время празднования дня образования группировки в Луганске.



Ненавязчиво неугрожающие хиты прошлого превращаются в агитационный лейтмотив современности, регулярно крутящийся на российском телевидении и на местном – карманном, подконтрольном группировкам «ЛНР» и «ДНР».



– Народный хор луганчан! Три четыре! Музыка нас связала! – восклицала певица из России Маргарита Суханкина, солистка группы «Мираж» в Луганске.



– Нас не разлучат, нет! – подхватывает толпа.



– Да так и будет! Это о нас, друзья! О Луганске и о России!



«Я поздравляю вас с тем, что вы – настоящий российский народ!», – не сдерживал эмоций в группировке «ДНР» Александр Буйнов.

Когда есть бюджеты – всегда найдется исполнитель

Чуть ли не каждый заезжий российский артист случайно, но чаще нарочито возьмет, да и замолвит слово за «русский мир».



«Луганск и Донецк» – это часть огромного русского мира, который сейчас вообще по всей земле!», – не уставал повторять Маршал.



«То, что люди могут осваивать бюджеты – это видно: и когда строят дороги, и когда занимаются пропагандой, и когда строят «русский мир». Когда есть бюджеты – всегда найдется исполнитель», – отмечает российский поэт Андрей Орлов (Орлуша).



Для молодежи – хиты 1990-х

Если старшему поколению идеи «русского мира» доносят забытые имена 1980-х, то для местной молодежи изо всех сил стараются певцы помладше. Хотя и не намного – лавры популярности им достались в 1990-х.



«Вот сейчас практически российские люди, российский народ – это раздробленный народ. В разных государствах проживают по-разному. И я убежден, что произойдет соединение российского народа», – заявил на местном пропагандистском телевидении бывший фронтмен российской группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.



На оккупированной территории – он частый гость. У вокалиста даже «медаль» есть – за заслуги перед группировкой «ЛНР».



Так называемый «русский мир» на неподконтрольной территории продвигают через наиболее разноплановых артистов.



Для пропаганды используют все – и агитпесни, и советскую атрибутику, а также гавайскую укулеле. Есть и еще один проверенный метод – предоставление «гражданства» группировок, в Украине признанных террористическими. Недавно «документ» группировки «ЛНР» получила российская певица Юлия Чичерина.

Впрочем, российские гастролеры знают, на что идут и зачем. «Я себе уже закрыл Украину», – сказал Александр Буйнов в одном из интервью.



«Мы – мощный Донбасс

«Хунта» – нам не указ

С нами российский народ

С нами вся «Новороссия», – а это строки из песни российской группы «Зверобой», которая прозвучала на концерте к 9 мая на подконтрольной группировке «ЛНР» территории.



«То, что они знамениты и поют плохие песни – еще не значит, что они умные. Нельзя за ними идти. Это Дудочник из Гаммельна, который крысолов, который вел сначала крыс, а потом детей. Не будьте ни крысами, ни детьми! Не идите за ними», – говорит российский поэт Андрей Орлов (Орлуша).



Погружаться в прошлое и не смотреть в будущее – оба эти номера на неподконтрольной территории пока проходят на «ура». А значит шоу под названием «Ностальгия по Советскому Союзу и насаждение «русского мира» продолжаются.