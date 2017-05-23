Сторона обвинения на процессе по делу крымского журналиста Николая Семены почти закончила представлять свои доказательства. В понедельник, 22 мая, прокурор Олег Саргинов в течение всего заседания зачитывал документы из материалов дела, которые, по мнению обвинения, доказывают вину журналиста. Большая часть из них –​ на украинском языке.

Автора Радiо Свобода Николая Семену обвиняют в сепаратизме за статью, в которой он рассуждает о целесообразности энергоблокады полуострова осенью 2015 года. Такие меры журналист в тексте одобрил, а действия России назвал аннексией. В апреле следующего года против него возбудили дело, посчитав, что в тексте содержится призыв к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.

Дело Семены слушается в Железнодорожном районном суде Симферополя, уже допрошены все свидетели обвинения. Среди них – два сотрудника ФСБ, которые вели наблюдение за Семеной, получив доступ к его компьютеру, и две сотрудницы местного Фонда обязательного медицинского страхования, выступавшие в деле понятыми. Здание ФОМС находится на проспекте Франко в крымской столице, где и управление ФСБ, поэтому, очевидно, что сотрудники учреждения выступают понятыми часто и, судя по реакции свидетельниц, охотно.

Оперативники ФСБ получали фотографию экрана компьютера Семены каждую минуту. Разрешение на слежку силовики получили в суде, но начали ее гораздо раньше

На сегодняшнем заседании прокурор зачитывал документы из материалов дела, которые должны, по мнению обвинения, доказывать вину Семены. Прочитать он успел немного, но почти все на украинском – переписка журналиста с редактором и сотрудниками Радiо Свобода в Киеве и Праге. Доступ к компьютеру Семены силовики получили, очевидно, после того, как у него неожиданно прервалась интернет-связь и для ее настройки он вызвал мастера. После этого оперативники ФСБ получали фотографию экрана компьютера Семены каждую минуту. Разрешение на слежку силовики получили в суде, но начали ее гораздо раньше и, судя по показаниям свидетелей, сотрудников ФСБ, первоначально пытались найти доказательства против Семены по статье «измена Родине». Когда ничего такого не обнаружилось, решили остановиться на статье о сепаратизме за статью на Крым.Реалии.

Мы пребываем на территории преступного врага. Мы, фактически, подпольная группа. Никак не законспирированы

Несколько файлов, которые попали в дело, оперативники восстановили из числа удаленных, когда во время обыска в апреле 2016 года изъяли у Семены компьютер. «Мы пребываем на территории преступного врага. Мы, фактически, подпольная группа. Никак не законспирированы», – пишет в одном из писем Николай Семена. Он обращается к руководителю проекта Крым.Реалии Владимиру Притуле, который в декабре 2014 года покинул Крым и возглавил его в Киеве. Семена остался на полуострове и сотрудничал с киевской редакцией. Их переписка заинтересовала следователей больше всего.

В письмах Семена писал, в каких условиях постоянных рисков приходится работать независимым журналистам в Крыму, и сравнивал это с подпольной работой, предлагал подумать о конспирации офиса, засекретить координатора работы журналистской сети в Крыму. «Когда все в организации знают друг друга, это неправильно. Это показывает опыт Олега Сенцова», – зачитывал прокурор в суде.

Когда Семена писал эти письма, за ним и его компьютером уже следили оперативники ФСБ. Внимание к журналисту у силовиков возникло, по всей видимости, после того, как его вместе с журналистом польской Gazeta Wyborcza задержали оперативники весной 2014 года.

Журналистов отпустили, но Семену взяли в разработку. Среди писем, которые прочитал прокурор, текст, отправленный Семеной с другого компьютера. Юридических объяснений этому нет, можно предположить, что оперативники не только получали скриншоты с экрана компьютера журналиста, но и взломали также его почту или почту Владимира Притулы.

Большую часть времени, что оглашались материалы дела, я глупо улыбался. Потому что документы были на иностранном для меня языке

Когда прокурор зачитывал на украинском зыке письмо директора украинской службы Радiо Свобода, которой принадлежит проект Крым.Реалии, Марьяны Драч, адвокат Александр Попков не выдержал. «Большую часть времени, что оглашались материалы дела, я глупо улыбался. Потому что документы были на иностранном для меня языке. Мне нравится украинский язык за мелодичность, но я его не до конца понимаю», – отметил он. Судья отреагировала неожиданно: перенесла заседание до 5 июня, когда должен будет вернуться в процесс второй адвокат Эмиль Курбединов. «Он гражданин Украины, украинский для него должен быть понятен», – пояснила свое решение судья и добавила, обращаясь к Семене: «Это исключительно в интересах ваших прав на защиту». И покинула зал заседания.

Складывая вещи, прокурор, который, кажется, тоже не ожидал такого завершения сегодняшнего заседания, сказал Попкову: «Поздравляю, это вы удачно пошутили».