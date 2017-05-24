Мнения российского телеведущего Дмитрия Киселева, ведущего еженедельной программы "Вести неделя", часто – хоть и не всегда – совпадают с официальной позицией Кремля.



В последней передаче от 21 мая он сказал, что импичмент президента США Дональда Трампа, – "это факт". Однако в начале президентской гонки Киселев называл республиканца антикоррупционером, который пришел в американскую политику, чтобы поменять ее, и наладить отношения с Россией.

Настоящее Время отследило, как менялась риторика Киселева по отношению к Дональду Трампа, сначала кандидату, а теперь – президенту США.

Осенью 2016 года предвыборная гонка в США была в разгаре. Фаворитом считалась кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Его [Трампа] способность говорить, как есть, и намерение перевернуть страницу дикой напряженности с Россией ставят Трампа в очень рискованной положение. Теперь его могут тупо убить. Такой президент не нужен спецслужбам США, для которых создаваемая ненависть в отношении России – оправдание их собственного существования".

8 октября газета Washington Post опубликовала запись разговора Трампа с американским телеведущим. На записи Трамп рассказывает, как безуспешно пытался совратить замужнюю женщину, прибегая к нецензурной лексике. Он говорит, что будучи звездой, может себе позволить целовать и хватать любую женщину.

"Трамп не профессиональный политик. Можно сказать, что он простой американский миллиардер, решивший пойти в политику, потому что понял, что ее уже больше нельзя оставлять в таком виде".

На выборах президента 8 ноября победил Трамп, получив 306 голосов коллегии выборщиков. У Клинтон – 232 голоса.

"Россия в массе своей болела за него. Хотя были и за Клинтон … В России люди сейчас даже поздравляют друг друга с избранием Трампа. О чем это говорит? Первое, о полном отсутствии у нас антиамериканизма как такового … Второе, что россияне народ отходчивый, готовый начать с чистого листа".

"Он еще не вступил в должность, но уже стал фигурой, меняющей мир. В ожидании обещанных им шагов, главные индексы деловой активности США … взмыли на неделе вверх да так, что преодолели исторический максимум".

"Даже если Трамп вступит в должность президента США, все равно его можно будет травить и настаивать на импичменте … Кто-то же должен быть заинтересован во всем этом? И у этого кого-то должны быть большие деньги. Да. Как представляется, речь идет о крупных корпорация военно-промышленного комплекса США. Они за Клинтон. С ней все договорено … Трамп же обещает с американской коррупцией во власти разобраться".

20 января на официальной церемонии к присяге привели 45-го президента США Дональда Трампа.

"Необычной стала концовка фразы [в инаугурационной речи Трампа]: "Народам мира спасибо". Президент России Владимир Путин, который наверняка смотрел эту речь, небось, в слух ответил ему: "Пожалуйста". Или даже по-английски: "My pleasure" … Наверное, не было другого народа в мире, который бы столь заинтересовано как россияне следил за Трампом в ходе президентской гонки. Мы не просто следили, а следили именно доброжелательно и даже в массе своей болели за Трампа".

28 января новоизбранный президент Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором договорились о работе по "о стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия". Президенты не затронули вопрос американских санкций против России.

"Если про Америку, то там, честно говоря, для нас мало интересного".

США начали развертывание систем противоракетной обороны в Южной Корее. Трамп твитнул: "Северная Корея ведет себя очень плохо. Она годами "играет" с США. Китай мало что сделал для помощи".

"Мне почему-то кажется, что твиттер в общении с Китаем, это ошибочная стилистика … Китай – не та страна, которой можно управлять из-за океана обрывками твиттерных фраз".

В ночь на 7 апреля по приказу Трампа армия США выпустила 59 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных войск Шайрат около города Хомс в ответ на предполагаемую атаку Дамаска химическим оружием, в которой погибли мирные жители.

"Это была не реакция на конкретное событие, а в условиях тотального провала Трампа по всему периметру от внутренних дел до гуманитарной катастрофы в Мосуле, задуманный заранее акт демонстрации силы".

9 мая Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми. Передовые демократы обвиняют президента в попытке препятствовать расследованию предполагаемых связей его кампании с Россией. Трамп отвергает все обвинения, называя их "самой большой охотой на ведьм" против политика в истории.

"На мой взгляд, импичмент – это уже не вопрос будущего, а факт настоящего. Импичмент Трампа уже произошел … А при власти ли Трамп, если ни одно его решение не проходит, и все, что он затевает блокируется государственной машиной США под шумное одобрение прессы … Трампу оставляют лишь узкий коридор, в котором он может идти безбоязненно. Это подготовка войны будь то с Северной Кореей или скажем с Ираном".