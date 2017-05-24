Квотам на телевидении – быть. Верховная Рада проголосовала за закон, обязывающий общенациональные и региональные телеканалы, а также программы новостей содержать 75% контента на украинском языке. Для местных телеканалов доля несколько ниже – 60%. За нарушение – штраф. Те, кто поддерживают идею квот, безуспешно призывали осуществлять мониторинг не в течение недели, а за сутки, чтобы наиболее лакомые куски эфира в выходные дни не отводились под русский язык. А депутаты, которые были против закона изначально, просили, по крайней мере, более длинный переходный период для него. Через четыре месяца после подписи президента и официальной публикации новые правила вступят в силу.

Телеканалы в ближайшее время должны перейти на новые правила работы. Их вещание делится на два временных промежутка: с 7:00 до 18:00 и между 18:00 и 22:00. В эти периоды три четверти программ, выпусков новостей и фильмов общенациональных и региональных каналов должны звучать по-украински. Такая же квота устанавливается и для эфирных аналоговых и цифровых, а также спутниковых каналов. Местным медиа установили квоту на уровне 60%.



Считается, что передача является украиноязычной, если выступления ведущих и гостей звучат по-украински или дублированы. Это же касается и реплик в фильме. Однако в фильмах (кроме мультфильмов и анимации) допускается 10% текста на другом языке «для реализации художественного и творческого замысла». Они также должны быть с субтитрами.

Чтобы закон о языковых квотах на телевидении прошел в парламенте, его соавторы уступили во многих нормах. В частности, отказались от идеи проводить мониторинг посуточно, а не за неделю. И некоторых депутатов, которые настаивали на более суровых нормах закона, это не устроило.



«Нас беспокоит несколько вещей. Первое, что мониторинг будет осуществлен только в два промежутка и в течение недели, что позволит в прайм-тайм – пятница вечер и суббота вечер – ставить русскоязычные продукты, а украиноязычные ставить в менее привлекательное время», – говорит депутат от «Самопомочi» Роман Семенуха.



В то же время допускается не дублировать репортажи с места событий без голоса диктора, трансляции эпизодических выступлений приглашенных участников информационных и информационно-аналитических передач, иноязычные песни.

Четыре месяца для трансформаций



Иностранная продукция на 100% должна дублироваться уже через четыре месяца

​Телеканалам дается четыре месяца для переходного периода. Однако в полной мере закон заработает через год – именно столько времени на трансформацию имеют профинансированные каналами проекты, говорит председатель комитета по вопросам телевидения и радиовещания Николай Княжицкий.



«В течение этого года неукраинские программы будут зачисляться в украинскую квоту. Мы изменения увидим раньше, потому что иностранная продукция на 100% должна дублироваться уже через четыре месяца», – говорит Княжицкий.

За невыполнение требований закона – штраф в размере 5% от лицензионного сбора. То есть это не статическая сумма, она будет отличаться в зависимости от канала.



Наиболее активно против закона выступали депутаты-«оппозиционеры». Их первый аргумент против – что законопроект зарегистрировали с нарушением регламента, то есть парламентарии не имели 10 дней на ознакомление с таблицей поправок. Еще одно замечание состояло в том, что четыре месяца – слишком мало для украинских медиа, чтобы перестроить работу и производить столько контента, чтобы хватило для заполнения квоты.



«Очень мало сегодня качественного информационного и иного продукта на украинском языке. Три года украинское государство занимается, как и предыдущие 22 года, исключительно запретами и ограничениями», – считает депутат от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко.

Еще одно опасение этой политической силы – что привычные советские фильмы будут звучать в эфире с украинским дубляжом.



«Исключить из этого квотирования тот контент, который изготовлен до 1991 года. Чтобы мы не имели ситуацию, когда «Бриллиантовую руку» Гайдая мы будем смотреть в украинском дубляже», – настаивал, однако безуспешно, депутат от «Оппозиционного блока» Николай Скорик.



Однако председатель комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар заверила, что такие фильмы будут требовать только субтитрования. Но это не убеждает «Оппозиционный блок» – политическая сила заявляет, что намерена обратиться в Конституционный суд из-за решения квотного закона на телевидении.



Каналы готовы к переменам?



В парламентских кулуарах после принятия квотного закона Виктория Сюмар рассказывала, что медиа-владельцы пытались сорвать голосование.



Очевидно, что были попытки это сорвать, но, как вы видите, у владельцев телеканала «Интер» сегодня нет контроля над украинским парламентом

​«Да, ко мне подходили депутаты, которые говорили, что получали SMS-ки, что часть людей просто встали и ушли из зала, – отметила она. – Очевидно, что были попытки это сорвать, но, как вы видите, у владельцев телеканала «Интер» сегодня нет контроля над украинским парламентом».



Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания еще в марте мониторил украинские телеканалы на предмет того, сколько украиноязычного контента они транслируют. Тогда «антилидером» были «Интер» и «Украина» – по 26%, К2 – 36%, «Enter фильм» – 39%.

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Однако Елена Шеремко, пиар-директор телеканала «Украина», в эфире Радіо Свобода рассказала, что те 26% не совсем соответствуют реальной ситуации.



Расчет осуществлялся только за определенную неделю, а в остальные дни были такие периоды, когда украиноязычный контент достигал почти 70%, говорит она.



В конце концов, к принятию квотного закона относительно украинского языка в эфире «Украина» готовилась давно, говорит Шеремко. И, скажем, новые сериалы, которые сейчас снимает телеканал, уже производятся на украинском языке.



«Решение увеличивать долю украиноязычного продукта мы приняли сами, наши менеджеры. Потому что мы понимаем, что это актуально, мы проводили собственные исследования аудитории, изучали отношение к украиноязычному продукту», – сказала Шеремко.

Радуются изменениям и украинские артисты: за квоты выступают актеры Ада Роговцева, Владимир Горянский, Станислав Боклан, Олеся Жураковская, Владимир Горянский, Анатолий Хостикоев, Ольга Сумская, Алексей Вертинский, режиссеры Михаил Ильенко, Аркадий Непиталюк.



Этот закон должен, в конце концов, изменить ситуацию в медиа-пространстве не только для зрителя, но и для представителей украинской культуры, надеется актриса театра и кино Ирма Витовская.



Я единственный имела украиноязычный игровой продукт на телевидении за всю жизнь. Он закончился в 2008 году

​«До этого я, например, единственный имела украиноязычный игровой продукт на телевидении за всю жизнь. Он закончился в 2008 году. С тех пор я имела предложения только в русскоязычном формате», – сказала актриса.

Президент Петр Порошенко заявил, что подпишет законопроект о введении квот на украинском телевидении. «Украинскому языку на украинском ТВ – быть! PS: все поняли, что закон подпишу?» – написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке.