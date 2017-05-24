Когда, уже будучи не в Крыму, осенью 2015 года, я собралась делать передачу об умершем незадолго до этого первом директоре музея имени Исмаила Гаспринского, я обратилась за помощью к Ильми Умерову. Он дал мне координаты Эрвина Ибрагимова и сказал, что он обязательно поможет. К некоторому моему удивлению (жизнь научила скептически относиться к обещаниям и не ждать особой помощи от людей) Эрвин связался со мной очень скоро. Так мы и познакомились.

Эрвин очень быстро нашел нужные материалы, людей – в общем, сделал все очень четко и своевременно. Просматриваю нашу короткую деловую переписку того периода, и становится очень больно…

14 апреля 2016 года вместе с группой участников заседания исполкома Всемирного конгресса крымских татар, проходившего в Вильнюсе, мы приземлились в аэропорту в Борисполе. В машине, которая встречала Эрвина, первоначально нашлось место и для меня. Однако, когда она прибыла, оказалось, что мест не хватает. Я собралась было идти на автобус, но Эрвин решительно отверг эту возможность, уступив мне место, а сам отправился на автобус.

В этом маленьком эпизоде – весь Эрвин – скромный, мягкий, спокойный – настоящий мужчина, для которого проявления порядочности и благородства были совершенно естественными – просто потому, что он был так воспитан.

Таким он и остался в моей памяти в нашу последнюю встречу – уходящим вдаль, но нет, не хочется верить, что в вечность…

Мы по-прежнему ждем тебя, Эрвин...

Год назад – 24 мая – в Бахчисарае был похищен член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов.

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