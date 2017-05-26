«Привет» из 90-х и даже 80-х годов: в Луганске и Донецке май побил все рекорды по количеству заезжих российских исполнителей, чьи песни уже давно перестали быть топовыми и на радио, и на телевидении. Но на оккупированной территории, которую сейчас контролируют группировки «ДНР» и «ЛНР», звезд эстрады из прошлого принимают так, будто они «вспыхнули» буквально только что. Хотя на самом деле – все они, по оценкам экспертов, давно погасли. Так зачем их везут на оккупированную часть Донбасса – и в праздники, и в будни? И почему те, о ком публика почти забыла, напоминают о себе громкими заявлениями, а не новыми хитами? Это выясняли журналисты проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии».