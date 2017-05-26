Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

Чтобы поддержать развитие Крыма, Москва пообещала инвестировать около 10 миллиардов евро. Это финансовое усилие тяжело для национального бюджета, поскольку Россия изо всех сил старается выйти из рецессии

«Крым, будущий плацдарм российского рынка», – материал с таким названием опубликовало французское издание Les Echos. «Крым еще далеко не рай. Из-за его географической изоляции, начиная с 2014 года, Украина прервала все транспортные связи. В результате все снабжение приходит и зависит от России. Транспортировка осуществляется только морем. Отсюда высокие издержки и по-прежнему сильная инфляция. Другие экономические проблемы многообразны. Начиная с… коррупции. Для того, чтобы поддержать развитие Крыма, Москва пообещала инвестировать в общей сложности около 10 миллиардов евро. Это финансовое усилие особенно тяжело для национального бюджета, поскольку Россия по-прежнему изо всех сил старается выйти из двухлетней рецессии. Но Крым избежал этих реалий: в то время, как из-за бюджетных ограничений финансовые трансферты из Москвы на развитие других регионов России должны были быть снижены на 4% в 2016 году по сравнению с 2015 годом, ассигнования на полуостров выросли на 18%. Правительство (соседней России – КР) инвестировало средства в прекращение перебоев с подачей электроэнергии и газа, услуг, которые ранее предоставлялись Киевом. В декабре прошлого года был введен в эксплуатацию трубопровод, перекачивающий российский газ в Крым. А в мае 2016 года сам Владимир Путин открыл последнюю линию «энергомоста». Остается одна проблема: 85% пресной воды поступало из Украины. Киев перекрыл подводящий канал. Тогда было вырыто много скважин, особенно для удовлетворения потребностей сельского хозяйства, но с высоким содержанием соли в воде из-за близости к морю».

Отчет о встрече американского президента Дональда Трампа с итальянским президентом и премьером опубликован на сайте Белого Дома. Во время встречи, проходившей в Италии, была затронута и ситуация с Крымом: «Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство в том, что Россия понесет ответственность за свои действия в Крыму и на востоке Украины, и отметил важность убедить Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениям».

Предоставление США финансирования группам, которые поддерживают российский империализм против Украины, будет находиться в прямом противоречии с санкциями и мирными соглашениями в Минске

«Почему американцы платят за поддержку вторжения Путина в Крым?», – задается вопросом американский журнал Newsweek. «Конгресс США одобрил выделение 100 миллионов долларов для противостояния «российскому влиянию и агрессии» и поддержки организаций гражданского общества в Европе и Евразии. Правительству США следует применять контроль к российским группам и политическим партиям, чтобы определить, являются ли они подходящими получателями денег налогоплательщиков США. Для этого необходимо использовать два критерия. Во-первых, следует определить, что группы поддерживают демократию, свободные выборы и независимые СМИ в России. Во-вторых, они должны выступать против российской аннексии Крыма. В то время как первый критерий должен быть бесспорными, второй является обманчивым. Большинство российских оппозиционных групп и партий поддерживают эту аннексию и создание Российского Союза России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Соединенные Штаты, Канада, Япония и Европейский Союз ввели санкции против России в ответ на захват Крыма Россией в 2014 году и военную агрессию на востоке Украины. Предоставление США финансирования группам, которые поддерживают российский империализм против Украины, будет находиться в прямом противоречии с санкциями и мирными соглашениями в Минске. Исторически сложилось так, что политические группы и партии нередко поддерживают демократические усилия в своих странах, одновременно поддерживая империализм и расизм за рубежом. Так или иначе, концепция пан-русскости, преобладающая среди всех россиян, в том числе сторонников демократии, является тем, что политики правительства США не могут понять или принять. И все же, если цели политики США должны быть достигнуты, крайне важно, чтобы их настроения учитывались до выделения средств российским оппозиционным группам».

Турция будет и впредь содействовать мирному урегулированию ситуации в Украине на основе ее суверенитета, территориальной целостности и международного права

«Турция – ключевой партнер Украины в Черном море – посол», – цитирует украинского посла в Анкаре Андрея Сибигу турецкое информагентство Anadolu Agency. «Сегодня Турция является нашим ключевым партнером в Черноморском регионе и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», – сказал Сибига в турецкой столице во время международной конференции «25 лет турецко-украинских отношений». Сибига сказал, что 2017 год – «очень символический» год, поскольку он знаменует четверть века двусторонних дипломатических отношений. Он рассказал, как Украина и Турция предприняли совместные усилия, чтобы положить конец оккупации Крыма и защитить права украинских граждан, в том числе и крымских татар. Выступая на конференции, замминистра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз сказал, что Украина всегда была ценным партнером Анкары. «Турецко-украинские отношения не ограничиваются 25 годами. Турция и Украина имеют общую историю, географию и культуру», – сказал Йылдыз. Турция будет и впредь содействовать мирному урегулированию ситуации в Украине на основе ее суверенитета, территориальной целостности и международного права. Он добавил, что Крым и крымские татары останутся «ключевой» темой для Турции, заявив: «Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма».

В материале используется терминология, принятая на аннексированном полуострове