Российские власти Крыма решили передать «Завод шампанских вин «Новый Свет» в частные руки. Кто покупатель и что достанется потенциальному инвестору?

Национализированное российскими властями аннексированного Крыма украинское государственное предприятие «Завод шампанских вин «Новый Свет» зазывает инвесторов. Подконтрольное Москве правительство Крыма приняло решение о приватизации предприятия, здесь готовы продать все – от мощностей до запатентованных названий. Однако сможет ли новый собственник спасти предприятие и как живет «Новый свет» со старыми проблемами в современном Крыму, пытались разобраться журналисты телепроекта «Крым.Реалии».

Путь одной бутылки игристого от виноградника до прилавка извилистый. «Новый Свет» производит вино по классической технологии: оно выдерживается и проходит вторичное брожение, а не искусственно насыщается углекислым газом. Каждую из бутылок игристого выдерживают по крайней мере год.

«В каждой бутылке шампанского на нижней боковой стенке вы увидите, что там есть осадок. И чтобы данный осадок не прилипал к стенкам бутылок, руками работников регулярно проводятся перекладки со взбалтыванием каждой бутылки шампанского. Каждый работник в день перекладывает по 3500 данных бутылок», – рассказывает экскурсантам на предприятии винодел Даниил.

Завод «Новый Свет» создал князь Лев Голицын, он – первый и пока последний частный владелец предприятия. После него заводом владели Российская империя, Советский Союз и Украина. Однако три года назад управляемая Кремлем крымская власть национализировала завод, а теперь ищет для «Нового света» и нового хозяина. При этом сам завод остался со старым оборудованием и до сих пор не имеет собственных виноградников.

Как можно описать аромат, который нам необходим, как можно описать вкус, который нам необходим, как можно описать тело вина?

До 2014 года для создания игристого покупали лучший крымский виноград, такова была позиция Минагрополитики Украины. Теперь качество производства снизилось из-за российского закона о госзакупках, который требует проведения торгов. Но такая технология закупки сырья не свойственна виноделию – говорят на заводе.

«Очень трудно описать опыт дегустатора органолептический и прочий, перенести на бумагу и изложить это в виде технического задания. Но как можно описать аромат, который нам необходим, как можно описать вкус, который нам необходим, как можно описать тело вина?» – недоумевает назначенный Россией гендиректор завода «Новый Свет» Алексей Пугачев.

Российская власть Крыма поспешила заявить, что инвесторы выстроились в очередь ради спасения предприятия.

«По предварительным данным, ряд инвесторов изъявляет желание вложить сумму около 40 млн долларов на приобретение и около 30 млн долларов в инвестирование, в модернизацию производства. Официально, я думаю, это все будет летом», – сказал подконтрольный Москве глава Крыма Сергей Аксенов крымским журналистам.

Знатоки российского рынка алкоголя предрекают «Новому Свету» собственника из околокремлевских кругов.

Завод должен поступить в руки, во-первых, богатого человека, во-вторых, которому достаточно серьезно доверяет руководство государства

«По большому счету продается бренд. Великий – Российской империи, Советского Союза. Я думаю, что несмотря на то, что какой-то тендер, конечно, будет проведен, какой-то конкурс, тем не менее, завод должен поступить в руки, во-первых, богатого человека, во-вторых, которому достаточно серьезно доверяет руководство государства (России – КР). Почему? Потому что еще раз подчеркну: это великий бренд, перспективнейший бренд», – считает директор российского Центра исследований рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Украина сохранила за собой торговую марку «Новый Свет», игристое вино под этим брендом разливает завод в Харькове. Крымское предприятие работает на российский рынок, а на Запад вино не продают из-за санкций.

Украинские специалисты считают, что предстоящая продажа «Нового Света» может обернуться не притоком капитала, а разграблением имущества.

Те, якобы инвесторы, которые сейчас гуляют по Крыму российские, – это люди, которые хотят окупить свои инвестиции за два-три года

«Российских инвесторов, зашедших в Крым, так никто и не увидел – ни в туристический сектор, ни в аграрный сектор, ни в винодельческий сектор. Поэтому те, якобы инвесторы, которые сейчас гуляют по Крыму российские, – это люди, которые хотят окупить свои инвестиции за два-три года, потому что понимают, что долгосрочные инвестиции в Крым – это бесперспективная история», – говорит экс-министр туризма Крыма Александр Лиев.

В Москве с таким мнением не согласны – пророчат долгосрочные инвестиции и заверяют: вскоре Крым превратят в винодельческий рай, а начнут именно с «Нового Света».

«Люди сегодня строят бизнес не на 5 лет, не на 10. На 50 лет, на 70, на 100 лет и более. Проект «Нового Света» – это столетний проект. За следующие 10 лет, я думаю, что площади виноградников Крыма достигнут 45-50 тысяч гектаров. Для меня сомнений никаких нет», – говорит Дробиз.

Однако проблема сырья в Крыму до сих пор не решена и, если не будет собственных виноградников, под маркой «Новый Свет» начнут разливать вино сомнительного качества. Этот сценарий не исключает бывший руководитель еще одного крупного крымского винзавода.

Без собственной сырьевой зоны ничего хорошего не будет

«Массандра», «Новый Свет», «Абрау-Дюрсо». Конечно, кому-то хочется их объединить в одно, чтобы стать монополистом. Без собственной сырьевой зоны ничего хорошего не будет. Виноматериалы они будут завозить откуда-то: с Южной Африки, с Чили, с Кубани, а это не то абсолютно, на чем базировался «Новый Свет» все свои годы существования», – говорит экс-директор винзавода «Массандра» Николай Бойко.

Местные жители, многие из них проработали на заводе не один год, финансовых вливаний ждут, но отдавать предприятие в частные руки не хотят:

«Мое мнение, чтобы завод оставить в том виде, просто сделать большие инвестиции, какие-то местные. Чтобы завод оставался своим заводом, будем говорить, навсегда».

«Я – местная, я тоже работала на этом заводе. Конечно, модернизация очень нужна. Потому что оборудование все старое, но многие против приватизации завода. Хотя бы если бы что-то оставили, какой-то процент, государственный».

После приватизации завода «Новый Свет» российские власти полуострова могут взяться и за «Массандру», по крайней мере этого не исключает нынешняя директор винзавода Янина Павленко. Сотрудник Института виноградарства и виноделия «Магарач» Тагир Рамазанов также считает, что для винодельческих предприятий аннексированного Крыма частный владелец может оказаться лучше, чем российское руководство полуострова.