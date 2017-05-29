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Политика

Враги уже не нужны: зачем Путин едет в Париж

Президент Франции Эммануэль Макрон (л) и президент России Владимир Путин (п)

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 мая, отправляется в Париж, где встретится с недавно избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном. Накануне президент Франции заявил в интервью Journal Du Dimanche, что с уважением относится к России, но не уступит позиции Владимиру Путину.

О том, что Владимир Путин едет в Париж, стало известно лишь неделю назад. Эммануэль Макрон, вступивший в должность президента Франции в середине мая, пригласил российского президента посетить его страну во время телефонного разговора. А тут еще и повод появился: в Версале открывается выставка, посвященная 300-летию путешествия Петра I во Францию. Среди заявленных на встрече тем будет и конфликт в Украине. Однако директор московского бюро Agence France Presse Николя Милетич в интервью Радіо Свобода ​сказал, что не стоит ждать в этом и других вопросах серьезных шагов.

Ожидать, что будет большой шаг вперед, вряд ли стоит
Николя Милетич

«Это первый личный контакт, уже известно, что никакие договоры не будут подписаны. Наверное, будет общий разговор о Сирии, об Украине, о терроризме. Но ожидать, что будет большой шаг вперед, вряд ли стоит. Спикер Макрона сказал, что они начнут диалог, но это не значит, что позиции Франции и России сразу же начнут сближаться. Это означает лишь то, что диалог нужно поддерживать», – подчеркнул французский журналист.

Антипутинская акция в Париже, 28 мая 2017 года
Антипутинская акция в Париже, 28 мая 2017 года

Необходима встреча

Российско-французские отношения в конце президентского срока Франсуа Олланда были довольно прохладными. И ожидать от первой встречи Путина и Макрона резкого потепления было бы наивно, считает директор института французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский.

Список санкций, проблемы Украины, Крыма – все это подлежит обсуждению
Юрий Рубинский

«Я не считаю, что будет какой-то прорыв в двусторонних отношениях. Но то, что сегодня разделяет Евросоюз и Россию, – это и список санкций, политика, от которой все это появилось, то есть проблемы Украины, Крыма – все это подлежит обсуждению. Встреча с Макроном, на мой взгляд, – необходимый пункт. И тот факт, что туда едет Путин, сам за себя говорит: обе стороны, соглашаясь с этим форматом, делают это не для того, чтобы лишний раз выразить свои упреки и разойтись», – говорит эксперт.

Враги не нужны

Накануне к президенту Франции обратились родственники украинских политзаключенных в России. В своем письме они просят Макрона обратиться к Путину с требованием освободить граждан Украины.

К Макрону обратились и шестеро российских писателей. Они призвали французского президента к милосердию и попросили помиловать... Ильича Рамиреса Санчеса, известного также как Карлос Шакал. Венесуэльский террорист отбывает во Франции пожизненное заключение. Если перефразировать известную поговорку, то с такими писателями в борьбе с терроризмом Путину враги уже не нужны.

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