Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 мая, отправляется в Париж, где встретится с недавно избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном. Накануне президент Франции заявил в интервью Journal Du Dimanche, что с уважением относится к России, но не уступит позиции Владимиру Путину.

О том, что Владимир Путин едет в Париж, стало известно лишь неделю назад. Эммануэль Макрон, вступивший в должность президента Франции в середине мая, пригласил российского президента посетить его страну во время телефонного разговора. А тут еще и повод появился: в Версале открывается выставка, посвященная 300-летию путешествия Петра I во Францию. Среди заявленных на встрече тем будет и конфликт в Украине. Однако директор московского бюро Agence France Presse Николя Милетич в интервью Радіо Свобода ​сказал, что не стоит ждать в этом и других вопросах серьезных шагов.

Ожидать, что будет большой шаг вперед, вряд ли стоит

«Это первый личный контакт, уже известно, что никакие договоры не будут подписаны. Наверное, будет общий разговор о Сирии, об Украине, о терроризме. Но ожидать, что будет большой шаг вперед, вряд ли стоит. Спикер Макрона сказал, что они начнут диалог, но это не значит, что позиции Франции и России сразу же начнут сближаться. Это означает лишь то, что диалог нужно поддерживать», – подчеркнул французский журналист.

Необходима встреча

Российско-французские отношения в конце президентского срока Франсуа Олланда были довольно прохладными. И ожидать от первой встречи Путина и Макрона резкого потепления было бы наивно, считает директор института французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский.

Список санкций, проблемы Украины, Крыма – все это подлежит обсуждению

«Я не считаю, что будет какой-то прорыв в двусторонних отношениях. Но то, что сегодня разделяет Евросоюз и Россию, – это и список санкций, политика, от которой все это появилось, то есть проблемы Украины, Крыма – все это подлежит обсуждению. Встреча с Макроном, на мой взгляд, – необходимый пункт. И тот факт, что туда едет Путин, сам за себя говорит: обе стороны, соглашаясь с этим форматом, делают это не для того, чтобы лишний раз выразить свои упреки и разойтись», – говорит эксперт.

Враги не нужны

Накануне к президенту Франции обратились родственники украинских политзаключенных в России. В своем письме они просят Макрона обратиться к Путину с требованием освободить граждан Украины.

К Макрону обратились и шестеро российских писателей. Они призвали французского президента к милосердию и попросили помиловать... Ильича Рамиреса Санчеса, известного также как Карлос Шакал. Венесуэльский террорист отбывает во Франции пожизненное заключение. Если перефразировать известную поговорку, то с такими писателями в борьбе с терроризмом Путину враги уже не нужны.