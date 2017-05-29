29 мая российский оппозиционный политик Алексей Навальный подал в мэрию Москвы уведомление о проведении очередной антикоррупционной акции. Шествие и митинг запланированы на 12 июня. Цель мероприятия – "выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России". Предполагаемое число участников – до 15 тысяч человек. Заявки на проведение антикоррупционных акций поданы в 212 российских городах.

Московские чиновники должны рассмотреть заявку в течение трех дней. Шествие в Москве планируется от Тверской площади через 1-ю Тверскую-Ямскую и Тверскую улицы до Охотного Ряда, а митинг – на улице Охотный Ряд напротив дома 2.

Предыдущая акция Алексея Навального против коррупции состоялась 26 марта. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о состоянии премьер-министра Дмитрия Медведева "Он вам не Димон". Тогда местные власти во многих городах отказались согласовывать митинги и шествия. В Москве было задержано более тысячи человек. Президент России Владимир Путин сравнил протесты против коррупции с началом "арабской весны" и Евромайданом.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radio-svoboda/12-1">SoundCloud</a>

​Об акции 12 июня Радио Свобода рассказал сотрудник ФБК, сторонник Алексея Навального Николай Ляскин:

– Я думаю, что на улицы выйдет очень много людей. 26 марта люди вышли на улицу, среагировав на фильм "Он вам не Димон". На той акции было задано очень много вопросов. И на них до сих пор нет никаких внятных ответов. До сих пор ни Медведев, ни какие-то его одногруппники не рассказали, откуда у них столько денег. Просто не хотят отчитываться перед людьми. Но ведь помимо этого, у людей много других проблем, например, социальных. Благосостояние людей с каждым месяцем падает, но при этом олигархи и чиновники ведут себя нагло, открыто тратят бюджетные деньги. Поэтому, я думаю, люди выйдут на эту акцию и будут задавать новые вопросы.

– ​26 марта на улицы вышли тысячи людей. Большинство из них оказались молодыми людьми. Почему молодежь идет на ваши акции?

​– Было много молодежи, было много людей среднего возраста. Просто молодежь устала, что ей постоянно врут. Молодежь ярче всего реагирует на эту ложь, потому что она к ней еще не привыкла. Им говорят, что Россия процветает, Россия встала с колен, что у нас прекрасная страна, где все живут в достатке, а на самом деле они видят, что это не так. Они видят, что их перспективы туманны, а процветает только отдельная группа граждан, рассказал член команды Навального Николай Ляскин.

Сторонники Навального планируют провести анктикоррупционные митинги и шествия в 212 российских городах. Политолог Валерий Соловей полагает, что акции 12 июня будут даже многочисленнее, чем 26 марта:

– Их география впечатляет. Она более чем в 2-2,5 раза превышает географию акции протеста 26 марта. Массовая динамика таких акций, как гласит социология и опыт, непредсказуема. Но у меня ощущение, что эта акция может получиться массовой. Я знаю достоверно, что правоохранительные органы оценивают предполагаемую численность акции 12 июня как более масштабную, чем 26 марта, и соответствующим образом готовятся. Они получили такие ориентировки. Другое дело, я не очень представляю, как можно будет отличить мирно шатающихся, гуляющих обывателей от протестующих 12 июня.

– ​Какова будет стратегия властей на этой акции после того, что было 26 марта?

Органы правопорядка ориентированы на массовые задержания

– Органы правопорядка ориентированы на массовые задержания. Это уже не секрет. Они же общаются с другими людьми, говорят, рассказывают. Но что любопытно – у них нет особого желания. Они будут выполнять, конечно, приказ, они его выполнят, но нехотя, без энтузиазма и, главное, с явным непониманием. Потому что не существует критерия – как отличить гуляющих от протестующих.

– ​Почему люди выходят на митинги с антикоррупционными требованиями?

Недовольство растет, и его ожесточенность тоже

– Антикоррупционные требования – это не более, чем предлог. Это выражение политического протеста, это выражение недовольства, причем недовольства, которое растет. Оно растет и в пространстве, расширяется, и его ожесточенность тоже возрастает. Даже те люди, которые не питают никаких симпатий к Алексею Анатольевичу Навальному, а я думаю, таких половина, они говорят: "Зато это прекрасный предлог, чтобы мы высказали свое отношение к власти и к тому, что происходит". В любом случае, главные события развернутся осенью. То, что произойдет 12 июня, что бы это ни было, это всего лишь преддверие того, что может произойти осенью.

– ​Насколько грамотно Алексей Навальный ведет свою предвыборную кампанию, учитывая то, что, скорее всего, у него почти нет шансов быть зарегистрированным?

Алексей ведет свою кампанию очень грамотно

– Алексей свою коммуникационную и политическую кампанию ведет очень грамотно. И что не менее важно, это не просто сопряжение элементов, логическая последовательность шагов, а то, что время сейчас обернулось ему на пользу. Вот все, что ни делает власть против него, оборачивается ему на пользу. Это удивительный эффект, который в свое время переживал Ельцин в 1990-1991 годах. Сейчас такой же эффект Ельцина переживает Алексей Навальный.

– ​И долго ли это продлится?

Политические шансы Навального растут с каждым днем

– Я не могу сказать, продлится ли это до полной и окончательной победы Алексея Навального, но я хочу сказать, что его политические шансы растут с каждым днем. Его стратегия более многослойна, чем ее пытаются представить. Я полагаю, что у него очень хорошие шансы быть зарегистрированным на президентских выборах вопреки тому, что считается, что политическое решение о нерегистрации принято. В конце осени ситуация может оказаться таковой, что будет легче, проще и дешевле зарегистрировать Навального, чем не регистрировать его. Это будет чревато меньшими политическими рисками.

Антикоррупционные митинги 12 июня пройдут после подписания Владимиром Путиным указа "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года". Этот документ вводит особый порядок проведения массовых мероприятий во время соревнований в Москве, Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае. Акции, не связанные со спортивными мероприятиями, можно будет провести только в тех местах и в то время, которые назначат местные власти и ФСБ. Алексей Навальный, комментируя указ, предположил, что особый порядок проведения и согласования митингов не помешает антикоррупционным акциям 12 июня.