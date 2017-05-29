С какой стороны линии разграничения самая дорогая клубника, а с какой – невкусная? Где уже начался сезон клубничного бума, а где об этом только мечтают – в оккупированном Луганске, в аннексированном Симферополе или в контролируемом Украиной Краматорске, в 100 километрах от Донецка? «Донбасс.Реалии» изучали спрос и предложение на клубничный хит сезона.

Светлана вместе с мужем и дочерью Александрой покинули захваченный Донецк летом 2014 года. Семья тогда переехала в подконтрольный Украине Краматорск. Здесь Светлана и занялась новым для себя делом: на небольшом огороде родителей высадила овощи и фрукты. Женщина рассказывает: теперь урожая хватает не только для всей семьи, но и на продажу.

«Мы с дочкой очень любим клубнику, решила часть участка выделить под нее. У нас есть несколько сортов на участке. Думаю, в течение ближайших двух недель у нас уже будут первые пробы», – говорит переселенка из Донецка Светлана.

Пока на огороде нет домашней клубники, Светлана идет на ближайший рынок. В Краматорске цены стартуют от 45 гривен за килограмм.

«Самая первая была 120, потом 100, потом 60. Сегодня уже 50. Мелитопольская. Классная», – объясняет продавец на местном рынке.

На рынках – парниковая клубника

В неподконтрольном Украине Луганске местные жители рассказывают: клубника на рынках пока почти вся парниковая. Поэтому те, у кого есть огороды, пытаются вырастить сами для себя без парников и обработки химикатами.

«В прошлом году в это время уже был большой сбор урожая. В этом году только-только начинается. Весна задерживается», – говорит жительница оккупированного Луганска Вера Александровна.

На луганских рынках в начале недели килограмм клубники стоил от 220 до 250 рублей (примерно 110-125 гривен). В оккупированный город клубнику везут с неоккупированных поселков Станица Луганская и Райгородок.

Продавцы на луганских рынках говорят: со дня на день ждут местную грунтовую клубнику, а это значит, что цены на товар снизятся.

В оккупированном Крыму – самая дорогая

Но в оккупированном Крыму в ближайшее время вряд ли изменятся цены. На полуострове цены на клубнику бьют все рекорды. Например, сорт клубники «Холмовка» стоит на крымских рынках 450 рублей.

«Она очень вкусная. Это высший сорт, он не будет дешевле. Вы же видите. Вон там клубника такая же, да? Она выращена в Саках, стоит 300 рублей. А высший сорт ее стоит 350-380 рублей», – объясняет местная продавщица.

Для тех, у кого нет денег на вкусную клубнику по 450 рублей, а это примерно 225 гривен за килограмм, на рынки полуострова завезли российскую клубнику из Краснодара.

Стоит она в два раза дешевле: по 220-230 рублей за килограмм. Но, несмотря на это, по словам продавцов, популярностью у покупателей она не пользуется.

«Краснодарская, она, знаете, как что? Она никакая просто. Даже запаха нет», – говорит продавщица.

«На мою пенсию только клубнику и покупать» – житель полуострова

Продавцы симферопольского оптового рынка говорят: пока здесь вся клубника тепличная, но вот-вот поспеет грунтовая. Тогда, возможно, цены снизятся.

Пенсионеры из Симферополя Мария Петровна и Сергей Степанович рассказывают, что домашней почвенной клубники не дождались, поэтому пришлось покупать на рынке.

«У нас, как в той поговорке: бедному жениться и ночь коротка. Зацвела – были морозы, теперь стала созревать – дожди пошли. Вот хотелось внуков порадовать хоть немного. Своей бы! На рынке очень дорого», – жалуется жительница Симферополя Мария Петровна.

Сергей Степанович соглашается – клубника сейчас дорогая.

«Купил я клубники килограммчик. Но дорого очень, 300 рублей. На мою пенсию только клубнику покупать», – добавляет он.

Несмотря на южное солнце, самая дорогая первая клубника – крымская. В пересчете – примерно 110 гривен за килограмм, а максимум достигает 225 гривен. Дешевле клубника стоит в оккупированном Луганске – около 125 гривен. Самая доступная по ценам клубника в подконтрольном Украине Краматорске – 45 гривен и ниже.