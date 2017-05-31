Как часто детям политзаключенных в Крыму разрешают видеть сидящих в тюрьме родителей? И почему российские власти против присутствия детей на судах? Об этом в интервью с корреспондентом Радио Свобода Антоном Наумлюком. После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».