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Журналист Антон Наумлюк о детях политзаключенных в Крыму (видео)

Журналист Антон Наумлюк о детях политзаключенных в Крыму (видео)
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Как часто детям политзаключенных в Крыму разрешают видеть сидящих в тюрьме родителей? И почему российские власти против присутствия детей на судах? Об этом в интервью с корреспондентом Радио Свобода Антоном Наумлюком. После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

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