Американский аналитический центр The Atlantic Council опубликовал мнение Тараса Кузе, эксперта Канадского института украинских исследований при Альбертском университете о том, в чем заключаются двойные стандарты НАТО относительно членства Украины в альянсе. Американская разведывательно-аналитическая организация Stratfor объясняет, как рост числа людей нового поколения в странах постсоветского пространства повлияет на снижение российского влияния. А американский аналитический центр The National Interest размышляет над тем, будут ли продолжать западные страны политику санкций в отношении России.

Как пишет Тараз Кузе, эксперт Канадского института украинских исследований при Альбертском университете в разделе «Блоги» американского аналитического центра The Atlantic Council, недавно ЕС сделал Черногории предложение о вступлении, а уже 5 июня страна станет членом НАТО, при том, что стандарты для включения страны в альянс были достаточно низкими по сравнению с теми, которые выдвинули Украине и Грузии.

Автор размышляет о том, почему существует такая существенная разница в стандартах для вступления в НАТО для разных стран. Он отмечает, что Черногория с армией в 2000 человек и военным бюджетом в 69 миллионов долларов составит незначительную пользу для альянса, в то время как украинские войска составляют вместе 450 тысяч человек, а военный бюджет составляет 5% от ВВП. Стратегическая важность черногорских военно-морских баз также значительно ниже, чем тех, что расположены в Одессе и Мариуполе. В отличие от Украины, Черногория также не имеет военно-промышленного комплекса и является единственной страной, которая принимала участие во всех крупных операциях под эгидой НАТО, отмечает Кузе.

Он также подчеркивает, что НАТО не требовало от Черногории проведения референдума по вступлению в альянс, в то время как, согласно опросу, большинство украинцев поддержали бы вступление в альянс. Также отмечается, что, согласно заявлениям альянса, замороженные конфликты в Грузии и Украине стоят на пути к присоединению к НАТО, но это не беспокоило организацию, когда она пригласила стать членом, например, Северный Кипр.

Принимая во внимание вышесказанное, Кузе заключает, что «ответ альянса Киеву не может рассматриваться только как прагматизм или только как вопрос политики. Это, попросту говоря, пощечина».

Американская разведывательно-аналитическая организация Stratfor прогнозирует, что с ростом количества людей, родившихся после распада СССР, пройдут значительные политические и культурные изменения в Евразии, использование русского языка будет снижаться, а люди будут все менее толерантными к коррупции и советским методам обеспечения безопасности.

Как объясняет автор, распад СССР стал началом новой эры, в которой Россия вместе с другими постсоветскими государствами имела возможность разработать новый курс экономического, политического и социального развития, но она до сих пор использует советские военные и политические методы манипуляций для сохранения своего доминирования в регионе. Тем не менее, по мнению автора, растущее количество людей нового поколения уже начало менять ситуацию.

Отмечается, что использование русского языка существенно снижается во всем регионе, включая Украину, Грузию и Казахстан: его изучение в школах большинства стран Евразии уже не является обязательным. Более того, некоторые страны, такие как Казахстан, даже переходят с кириллицы на латинский алфавит. Таким образом «лингвистические изменения на российской периферии ослабят культурное влияние».

И сама Россия, пишет автор, имеет более существенные угрозы внутри страны. Со временем в разных постсоветских странах люди стали все менее толерантными к коррумпированным деспотическим лидерам, и с 2000-х годов имела место не одна революция, что было невозможным в советские времена – например, Евромайдан в Украине или недавние протесты в Беларуси. Сама же Россия также не имеет иммунитета против протестов, отмечает автор, а экономический спад и коррупционные скандалы становятся все менее приемлемыми для населения, особенно для новых поколений.

Автор прогнозирует, что, несмотря на то, что Россия будет адаптироваться к «культурным, социальным и технологическим изменениям, демографические и языковые изменения будут работать против Москвы, независимо от того, какую политику она проводит», а «с ростом евразийского населения постсоветского времени, позиция России как регионального доминанта, скорее всего, окажется под растущей угрозой».

Американский аналитический центр The National Interest размышляет над тем, будут ли продолжать западные страны политику санкций в отношении России, анализируя выступление различных экспертов во время панельной дискуссии по санкциям в Центре национальных интересов. Отмечается, что эксперты считают, что санкции США против России пока не имеют четкой цели, но будут продолжаться в ближайшем будущем.

Автор отмечает, что по мнению Кайла Паркера, чиновника комитета Палаты по иностранным делам США, тесно вовлеченного в вопросы антироссийских санкций, Конгресс хочет ужесточить санкции, считая их «символически эффективными», ведь «российское руководство не перестает вспоминать о них, что усиливает веру Конгресса в эффективность санкций».

Сергей Алексашенко – старший научный сотрудник Института Брукингса и бывший заместитель председателя правления Центрального банка России считает, что «санкции не играют сейчас никакой роли», а их общее экономическое давление стало значительно ниже, чем в 2014-м. По его мнению, «санкции не смогли достичь своих целей и не подорвали авторитет правительства Путина». Эксперт также отметил, что Кремль не имеет целью захватывать другие части украинских земель, ведь ему и так хватает дестабилизации в Украине, которую он создал, а через средства массовой информации Путин обеспечил мнение в обществе о том, что санкции являются ценой за российскую независимость.

В статье также отмечается, что Николас Гвоздев – профессор по делам национальной безопасности в США в Военно-морском колледже отметил, что, несмотря на то, что Европа не отменит санкции против России в ближайшее время, она и не наложит новые, ведь ЕС не выгоден экономический упадок страны, являющейся основным поставщиком ей энергетических ресурсов.