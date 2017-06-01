Специально для Крым.Реалии

Черногорская газета Pobjeda сообщила читателям о российских черных списках, в которые вошли руководители страны: премьер-министр, спикер парламента и все депутаты, которые проголосовали за вступление Черногории в НАТО. Публикация появилась после того, как одному из этих депутатов – влиятельному политику Миодрагу Вуковичу – не позволили въехать в Россию и депортировали в Черногорию. Причем вели себя с Вуковичем откровенно по-хамски, издевались над ним десять часов кряду. Он сам назвал поведение российских силовиков «бесчеловечным» и нечестным – потому что в это же время оппозиционных черногорских депутатов, выступающих с пророссийских позиций, принимают в Москве с распростертыми объятиями.

Хотя в Москве не комментируют черногорскую публикацию и не собираются обнародовать «черные списки», мало кто в Подгорице сомневается, что издание опубликовало реальную информацию. Когда стало ясно, что Черногория действительно может вступить в НАТО, а Россия теряет последние потенциальные порты в Средиземноморье, у российских спецслужб, что называется, «снесло крышу». Черногорские правоохранители подозревают российских разведчиков и их агентов в стране в попытке государственного переворота и даже подготовке покушения на бывшего премьер-министра Мило Джукановича. Запрет въезда, по сравнению с этими действиями, – невинная забава.

С Черногорией все происходит примерно так же, как было с Украиной. Еще недавно «братская страна» стала объектом агрессии. В Черногории государственный переворот с захватом административных зданий не получился – но готовили его, между прочим, по крымскому сценарию и даже с привлечением людей, которые успели поучаствовать в захвате украинских земель. Если бы черногорский переворот удался, его вполне можно было бы сравнить с переворотом в Крыму – и там, и там депутаты парламента должны были голосовать за важные для Кремля решения под дулами автоматов российских диверсантов.

Путать братство и рабство – излюбленный прием российской внешней политики

Когда оказывается, что «продвижение интересов» с помощью интервенции захлебывается, начинается новый этап «наказания». Против украинских политиков возбуждают уголовные дела и фальсифицируют безумные обвинения, типа участия Арсения Яценюка в чеченской войне. Черногорские политики еще не стали мишенями для Следственного комитета, но их уже скопом не пускают в Россию.

Но украинцев и черногорцев объединяет даже не кремлевская обида. И тех, и других еще вчера называли «братьями», самыми близкими к россиянам народами в Европе. «Братья» стали врагами ровно в тот момент, когда посмели перечить Кремлю и избрали собственный путь развития.

Путать братство и рабство – излюбленный прием российской внешней политики.

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