Крымские газеты пишут о блокировке на территории полуострова российских интернет-ресурсов, о том, почему местных авиаторов могут выгнать с аэродрома, а также о строительстве в Симферополе нового СИЗО.

«Крымская правда» в статье «Пора гнать их в шею» пишет о том, что клиенты сразу нескольких крымских и севастопольских интернет-провайдеров были лишены доступа к популярным в России сервисам «Яндекс», Mail.ru, а также социальным сетям «Вконтакте» и «Одноклассники». Речь идет об украинском телекоммуникационном провайдере «Воля», который прошел процедуру перерегистрации и продолжил работу в российском правовом поле на территории аннексированного полуострова под названием «Телесистемы». «Как говорится, волосы у меня встали дыбом, когда при попытке войти на свою электронную почту экран моего компьютера выдал окно с текстом на «мове», где говорилось, что доступ к ресурсу заблокирован. Вдумайтесь: по указу президента Украины Пет­ра Порошенко! Не поверив своим глазам, я решил перезагрузить страницу, чтобы убедиться ‒ не произошло ли сбоя в системе, но увы и ах… Ни почта, ни браузер «Яндекс» не загружались, а вместе с ними не получалось зайти и на другие упомянутые выше ресурсы. Получается весьма абсурдная ситуация: живу я в Российской Федерации, а указы мне диктует придурок из Киева», ‒ возмущается автор.

Как выяснилось, ряд провайдеров на полуострове осуществляет свою деятельность через каналы связи, проходящие по материковой Украине, используя их как резервные, и поэтому имеет проблемы с предоставлением доступа для крымчан к российским поисковым системам, почтовым серверам и социальным сетям. Позже доступ к российским сайтам возобновили. «Несмотря на счастливый финал, эта ситуация заставила задуматься: а стоит ли продолжать пользоваться провайдером украинского происхождения, отдавая свои деньги непонятно кому и непонятно за что. При этом, терзая себя туманными надеждами, что компания «Телесистемы» не даст себе волю, находясь на российском рынке, работать по украинским законам и выполнять указания фашистских президентов», ‒ пишет автор материала.

«Крымский телеграф» в материале «Забрать небо» рассказывает о том, что авиаторов могут выгнать с симферопольского аэродрома. В настоящее время подконтрольное России правительство Крыма рассматривает вариант застройки аэропорта Заводское и летного поля. На эту территорию претендуют сразу три крымских муниципалитета. Всю имеющуюся инфраструктуру обещают перенести в центральный аэропорт. Окончательного решения по этому вопросу еще нет, но общественная организация «Авиаспортклуб «Крым» уже бьет тревогу ‒ вряд ли для них найдется другое место. Директор клуба Александр Судаков признается, что они пытались самостоятельно искать альтернативные варианты для своего размещения в Крыму, но найти их так и не удалось. Одну подходящую площадку симферопольские авиаторы все-таки присмотрели в селе Новопавловка Бахчисарайского района, но оказалось, что по этой территории будет проходить федеральная трасса «Таврида». По словам Судакова, необходимых для малой авиации земель на полуострове просто нет. В подконтрольном Кремлю Министерстве транспорта Крыма вопрос о застройке аэропорта комментируют очень скупо. В частности, на официальный запрос издания по этому поводу сообщили, что в настоящее время решение о прекращении права пользования ГУП РК «Универсал-Авиа» земельным участком под аэропортом Заводское российским Минтрансом Крыма не принималось.

«Крымская неделя» сообщает о строительстве в Симферополе нового следственного изолятора. По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, СИЗО, рассчитанное более чем на 300 человек, откроют в Симферополе в августе-сентябре. В настоящее время места лишения свободы в Крыму переполнены в два раза. «Я направила письмо президенту (президенту России Владимиру Путину ‒ КР) с просьбой о строительстве нового СИЗО. Этот вопрос был решен положительно, президент откликнулся, дал поручение правительству. И сегодня новый следственный изолятор на 300 с лишним мест построен в Симферополе и будет открыт в августе-сентябре», ‒ отметила она.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове