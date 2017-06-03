Крым – заложник ядерного шантажа Путина

Специально для Крым.Реалии

«Всесоюзная здравница»? «Курорт мирового масштаба»? «Витрина» России и «русского мира»? Забудьте! Превращение Крыма в военную базу, начавшееся двести лет назад, но набравшее невиданную скорость после его аннексии Москвой, приблизилось к финальной стадии. Возможное размещение на полуострове ядерного оружия станет последним шагом Кремля на пути создания неприступной крепости – собственного черноморского «Гибралтара». Сгорят ли при этом крымчане в пламени атомной войны – Путина не интересует.

Разговоры о том, что в Крыму будет размещено российское ядерное оружие (ЯО), ведутся довольно давно. Первыми забили тревогу интернет-пользователи. Уже 24 марта 2014 года был опубликован ряд фото выгружаемой на полуострове военной техники с комментарием анонимного российского военного:

Мне по этим фоткам кое-что понятно стало. Никакие это не десантники… Такие машины связи придаются ракетным бригадам

​«Мне по этим фоткам кое-что понятно стало. Никакие это не десантники… Такие машины связи придаются ракетным бригадам, но не всегда, а когда они несут ядерные заряды. Так что десантируются, на фото, два БТРа связи и один БТР охраны воинского подразделения, обеспечивающего хранение ядерных боеголовок».

Впрочем, очевидно, что наличие спецсвязи еще не означает наличия самого оружия. Это же издание 27 июня со ссылкой на «внутренние каналы» сообщило, что «что близ пгт. Гвардейское (Симферополь) на старые украинские склады ядерных отходов, которые находятся напротив российского аэродрома, стали завозить и складировать российские ядерные ‪‎боеголовки». Других доказательств этому не было, хотя, по мнению крымского эксперта Андрея Клименко, «в Крыму со времен СССР есть инфраструктура для размещения ядерного оружия». Заряды, по его мнению, могут быть размещены и на самолетах, и на кораблях, и, конечно же, на ракетах, размещенных в Крыму.

На сентябрьской коллегии Минобороны России Сергей Шойгу высказался о необходимости развертывания полноценной группировки войск на крымском направлении, а по поводу возможного размещения «Искандеров» в Крыму заявлял, что подобные комплексы могут появиться в любом месте на территории России: «Где хотим, там и ставим!».

В середине октября 2014 года Барак Обама получил из Конгресса письмо за подписью главы комитета по делам вооруженных сил Говарда Маккоуна, в котором президента информировали, что «еще в начале августа российские власти приняли решение о переброске в Крым бомбардировщиков Ту-22М3 и комплексов «Искандер-М», способных в перспективе наносить удары высокоточными крылатыми ракетами Р-500, в том числе с ядерными боеголовками».

11 ноября информагентство Reuters распространило заявление главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава о том, что Россия перебрасывает в Крым средства доставки ядерного оружия, при этом уточнив, что Альянсу неизвестно, находятся ли на полуострове собственно боеголовки.

В конце года практически одновременно были сделаны еще несколько важных заявлений. 15 декабря Сергей Лавров прямо сказал, что Россия имеет право размещать ядерное оружие, где пожелает:

Государство российское имеет в соответствии с международным правом все основания распоряжаться своим легитимным ядерным арсеналом в соответствии со своими интересами

​«Крым не являлся безъядерной зоной в международно-правовом смысле, он был частью Украины, которая является государством, не обладающим ядерным оружием. Теперь Крым стал частью государства, которое в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия обладает таким оружием. И государство российское имеет в соответствии с международным правом все основания распоряжаться своим легитимным ядерным арсеналом в соответствии со своими интересами».

Правда, уже на следующий день командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев объяснил, что «формирование воинских частей РВСН на территории Крымского федерального округа не планируется». О тактических зарядах речь не шла.

Тем не менее, еще через два дня представитель Госдепа США Виктория Нуланд предупредила Россию о соответствующих последствиях, если та позволит себе разместить ЯО в Крыму.

После этого тема ядерных вооружений на полуострове отошла на второй план, хотя время от времени продолжали делаться громкие заявления. Так, 28 мая 2015 года Александр Турчинов сказал, что украинские спецслужбы располагают сведениями о «системной работе, проводящейся Российской Федерацией по размещению на временно захваченной территории Автономной Республики Крым наступательных ядерных вооружений».

Достоверно известно, что они (россияне) почти полностью реставрировали ядерное хранилище в урочище Кызылташ вблизи Ялты

По словам Мустафы Джемилева от 16 декабря, ему «достоверно известно, что они (россияне) почти полностью реставрировали ядерное хранилище в урочище Кызылташ вблизи Ялты…, завезены в Крым и ракеты, способные нести ядерное оружие».

Таким образом, несмотря на кричащие новостные заголовки, скорее всего в 2015 году оккупанты ограничились восстановлением ядерной инфраструктуры на полуострове и переброской средств доставки ЯО, но не самих зарядов. Относительно следующего года мнения экспертов разделись.

Так, в начале августа 2016 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что все необходимое для развертывания ЯО в Крыму есть, но боеголовки пока на полуостров не доставили:

Средства доставки ядерного оружия сейчас расположены на территории Крыма – на аэродромах и на военно-морской базе Севастополя

​«Средства доставки ядерного оружия сейчас расположены на территории Крыма – на аэродромах и на военно-морской базе Севастополя. Это боевые корабли и подводные лодки. Сами ядерные боезаряды находятся на территории Южного военного округа Российской Федерации».

А вот Мустафа Джемилев 6 декабря заявил, что ЯО в Крыму уже есть и даже назвал его количество:

«По нашим данным, на полуостров даже завезли ядерное вооружение. Информационные службы Меджлиса располагают данными: завезено шесть ядерных боеголовок».

Однако получить подтверждение этим цифрам в других источниках не удалось. Более того, спикер Верховной Рады Андрей Парубий на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси 29 мая 2017 года так и не смог определиться, есть ЯО в Крыму или нет:

«Сейчас Россия проводит усиленную милитаризацию незаконно оккупированного полуострова, размещая там новейшие образцы вооружения и военной техники. В том числе планирует разместить, а по некоторым данным уже разместила ядерные наступательные вооружения».

Естественно, член Совета Федерации Франц Клинцевич опроверг заявление Парубия, сделанное тем якобы «с целью демонизации России»:

Крым – всероссийская здравница, и вопрос размещения там ядерного оружия не обсуждается ни на каком уровне

​«У нас нет ни стратегических, ни тактических причин размещать в Крыму ядерное оружие. Более того, это выходит за рамки элементарного здравого смысла: Крым – всероссийская здравница, и вопрос размещения там ядерного оружия не обсуждается ни на каком уровне».

В конечном итоге, сегодня можно однозначно утверждать, что на полуострове развернуты носители для всех типов ядерных вооружений: самолеты-ракетоносцы Ту-22М3 в Гвардейском, ракетный крейсер «Москва» в Севастополе, наземные ракетные комплексы «Искандер-М» и береговые – «Бастион», а также полностью готова инфраструктура для транспортировки и хранения ядерных боеголовок. Таким образом, оснащение носителей зарядами представляет собой лишь техническую, но никак не стратегическую задачу.

Вместе с тем следует признать, что достоверных данных о реальном наличии собственно боеголовок в Крыму на данный момент нет, хотя полностью отбрасывать этот вариант не следует.

Но как бы то ни было, Крым по-прежнему продолжает оставаться заложником ядерного шантажа России, даже если такого оружия на полуострове нет. Как признал еще в 2015 году сам Владимир Путин, он был готов применить атомную бомбу годом ранее, при аннексии Крыма, в случае конфликта с западными странами. Куда именно должны были упасть ракеты, российский президент не уточнил, но раз уж речь шла о действиях на полуострове, то исключать возможность удара по Крыму было никак нельзя. С учетом географических особенностей, один единственный атомный взрыв стал бы для полуострова апокалипсисом. Но заигравшись в возрождение империи и вставание с колен, Путин был готов с легкостью пожертвовать теми самыми крымчанами, на помощь которым он так якобы спешил.

И чтобы ни у кого не оставалось сомнений, российский депутат Вячеслав Никонов на саммите по безопасности в Братиславе 28 мая 2017 года заявил, что Россия может пойти на применение ядерного оружия в случае ввода сил НАТО в Крым. Как и в случае с Путиным, судьба жителей полуострова при таком развитии событий даже не обсуждалась.

Империя всегда с легкостью жертвует своими подданными для сохранения территории. Да и превращать Крым в пустыню Россия за двести лет наловчилась.

Лишь бы в этот раз пустыня не оказалась атомной.

Андрей Введенский, крымский обозреватель

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