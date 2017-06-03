В Крыму люди вышли на «майданы». На этот раз не на празднование, а с протестами. К примеру, в Керчи работники завода «Залив» требовали погасить им задолженность по зарплате, увеличившуюся после «национализации» предприятия.

Свыше двух тысяч людей собрались в Севастополе, чтобы протестовать против решения местных властей забрать их землю

На Севастопольском «майдане» недовольных было еще больше. И они требовали референдум. Нет, пока что не за «возвращение» Крыма в состав Украины. А за свои земельные участки. Свыше двух тысяч людей собрались в Севастополе, чтобы протестовать против решения местных властей забрать их землю. Хотели «родную гавань» и военную базу? Будьте готовы к тому, что придется отдать для ее строительства и собственное имущество.

Как далеко готовы зайти крымчане в противостоянии за свою землю с Россией – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18:30 (повтор в воскресенье в 11:30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18:30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.