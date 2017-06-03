В Симферополе – массовые развлечения для детей ко Дню города

В субботу 3 июня в Детском парке Симферополя проходят различные конкурсы, шоу и концерты для детей.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, для детей проводят мастер-классы, аниматоры время от времени предлагают родителям оставить детей сними, и отдохнуть.

Также в детском парке проходит выставка рисунков на экологическую тематику.

День Симферополя 3 и 4 июня отмечают различными мероприятиями. В парке им. Тренева запланированы выставки рисунков, комнатных цветов и декоративных растений, мастер-классы для детей и молодежи по рисованию и графике, а также танцевально-развлекательная программа «Симферопольское ретро».

В 18.00 на перекрестке улиц Пушкина и Горького состоится турнир «Богатырь Крыма».

Праздничные мероприятия посвящены 233-летию Симферополя.