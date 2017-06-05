Нерезиновый украинский Крым

В самом конце весны на антиукраинском ресурсе «Политнавигатор» появилась заметка «Украинцы в Крыму». Ее автор Константин Кеворкян – уроженец Киева, бывший депутат Харьковского горсовета, сбежавший после Революции Достоинства в Крым и продолжающий «профессионально исследовать феномен проявлений нацизма на Украине». Судя по всему, не чурается он и социально-антропологических наблюдений. В частности, по мнению бывшего харьковчанина, «многочисленных отдыхающих с Украины в пестрой толпе можно узнать без труда: они тревожно оглядываются в поисках следов "оккупации" и марширующих колонн "захватчиков"».

После «первого шока от картинок мирной курортной жизни» приехавшему «из Украины» надо выговориться. В самом-то деле, где же еще украинцу найти мирную жизнь и выговориться, как не в Крыму? Второй раз шок наступает после ознакомления с крымскими ценами на продукты, которые кажутся астрономическими «туристу со врожденной хозяйственностью и немногочисленными финансами» – вероятно, именно так в Крыму «интеллигентно» звучит неизбывный стереотип о «х*хлах, понаехавших со своим салом». Однако сразу же после этого «иностранец» (так в крымских СМИ украинцев называют уже минимум два года) непременно должен испытать жгучую зависть к крымским зарплатам, счетам за коммунальные услуги и «в треть дешевле украинских» ценам на бензин – тот самый, после которого нагар с бампера не сводится неделями, а бензонасосы и свечи становятся расходным материалом. И обязательно крыть матом «киевское правительство», которое довело «свою страну до скотского состояния», а украинцев – до пресловутой «нищеты». Из-за которой в супермаркетах приходится выстаивать две очереди: одну на кассе, а вторую, перед этим, – у въезда на парковку, где нужно умудриться найти место среди новеньких иномарок.

В реальности Кеворкяна, оказывается, украинцы приезжают в Крым не в последнюю очередь ради того, чтобы... посмотреть телевизор

После запрета российских социальных сетей в Украине начали шутить о том, что потребность доступа к ним спровоцирует туристические потоки если не в РФ, то хотя бы в Беларусь. В реальности Кеворкяна данная перспектива становится не такой уж и шуткой: оказывается, украинцы приезжают в Крым не в последнюю очередь ради того, чтобы... посмотреть телевизор (!). Причем не просто смотреть, а «жадно впитывать с экрана родной русский язык», который в Украине днем с «мовным патрулем» не сыщешь – особенно в Киеве, Днепре, Запорожье и других городах. Как известно, в украинских газетных киосках из предложенных сотни-двух печатных изданий можно насчитать не более полдесятка на украинском языке. А было бы их ноль – кто знает, может, и не ездил бы рядовой украинец в Крым смотреть милые сердцу российские «говорящие головы» и окунаться в «величественное безбрежное море русского языка» на улицах. В самом деле, в Крыму это «море» не такое, как на материковой Украине. Соленость и плотность повыше. Для украинского языка – в прямом смысле мертвое.

Когда в Крыму что-то последний раз строили за почти четверть века «украинской разрухи»? Лучшим аргументом в данном споре становится бульдозер и новый генеральный план

По мнению «беженца» из Харькова, одна из самых выразительных «примет нового» для «украинского туриста» в Крыму – это «где-то что-то построили». И в самом деле – когда в Крыму что-то последний раз строили за почти четверть века «украинской разрухи»? Лучшим аргументом в данном споре становится бульдозер и новый генеральный план. Также украинца в Крыму могут удивить «непривычный троллейбус новой модели», «русская реклама» и «афиши запрещенных на Украине замечательных артистов».

На ресурсе «Словодел» обсудили заметку Кеворкяна, назвав автора «украинским патриотом» (!) и приукрасив материал новыми подробностями. Оказывается, в Крыму «низкооплачиваемая» должность уборщика пляжа приносит «жалкие 15000 рублей» (около 6750 гривен) – две крымские минимальные зарплаты или одну среднюю. Именно за такую сумму, кстати, готовы трудиться по специальности без опыта работы выпускники Крымского института бизнеса (16000 рублей, около 7200 гривен) и Керченского морского технологического университета (13000 рублей, около 5850 гривен). Казалось бы – зачем высшее образование, если можно сразу идти в уборщики и не напрягаться? Между прочим, на том же сайте в феврале рассказывалось, что украинцы «из-за обнищания массово бегут в российский Крым»: мол, в стране «нет стабильной работы, тарифы на ЖКХ и цены в магазинах взлетели до небес, к этому добавляется война на Донбассе и ухудшение криминальной обстановки». Предпоследний фактор существенно повлиял на миграцию людей с востока Украины в Крым с началом российско-украинского военного конфликта: в июле 2014 г. в «федеральной миграционной службе по Крыму» заявили о приеме почти 7000 заявлений на предоставление временного убежища. Однако ранее, в июне, «глава Крыма» Сергей Аксенов заявил, что с Донбасса в Крым бегут не столько от военных действий, сколько «с целью провести лето в каком-нибудь лагере на берегу моря».

В СМИ начали распространяться сообщения о том, что служащие ВМСУ якобы массово едут в Крым «устраиваться на службу» в ЧФ РФ

В 2015 г. в крымских СМИ появились сообщения о том, что граждане Украины «активно прикупают в Крыму жилье, чтобы спастись от военного конфликта». В январе нынешний «заместитель председателя» крымской «общественной палаты» Александр Форманчук уверял, что в Крым с материковой Украины бегут «спасающиеся от мобилизации»: мол, они «прекрасно понимают, что Крым уже окончательно является территорией российского государства и в этом плане остается гарантией их личной безопасности». А в сентябре после сообщения о задержании в Крыму четырех украинских военнослужащих за «незаконное пересечение российской границы» «старшой по Крыму» Аксенов удивился, что в Украине «вообще кто-то остался», и заявил, что «оттуда все скоро сбегут», при этом пообещав «поддержку» потенциальным дезертирам из украинских вооруженных сил. Через полгода в СМИ начали распространяться сообщения о том, что служащие ВМСУ якобы массово едут в Крым «устраиваться на службу» в ЧФ РФ.

В начале этого лета «всех» украинцев в Крым на отдых пригласил известный певец Лев Лещенко [8]. Аргументы были приведены стандартные: «Крым всегда был интернациональным регионом, советским, российским! Изначально господин Потемкин подарил Крым Екатерине [sic! – авт.]. А вообще здесь живут люди, поэтому в первую очередь нужно думать о том, что любая конфронтация ни к чему хорошему не ведет. Хватит, не выясняйте отношения. Украинцы, приезжайте сюда отдыхать, ради Бога. Мы готовы к диалогу. Россия не делает никаких барьеров. Здесь много украинцев имеют недвижимость. Не надо ничего делить, мне кажется». Вместо исполнения арии о пушке, не нацеленной на «жену-х*хлушку», господин Лещенко выразил сентенцию в духе «дикого прапора» Казакова из фильма «ДМБ»: «Сейчас открыты все открытые двери».

Четвертый год российские и крымские СМИ рассказывают о том, как украинцы массово выезжают на отдых или ПМЖ в несчастный «нерезиновый» Крым

Перед каждыми значительными праздниками и каждый раз перед началом лета в сети распространяются видеоролики, на которых украинцы «толпами бегут» в эти самые «двери» на Перекопе и Чонгаре, чтобы «поскорее отдохнуть под "защитой агрессора"» или, засучив рукава, потрудиться во славу России-матушки на «всесоюзной стройке» моста через Керченский пролив – ведь в Украине, оказывается, после «крымской весны» работать и отдыхать попросту негде. В этом плане хорошую службу российской пропаганде служат крымские «пограничники», которые время от времени щедро уделяют проверке одного автомобиля от 20 до 40 минут. Не без их помощи уже четвертый год российские и крымские СМИ рассказывают о том, как украинцы разных сословий и занятий массово выезжают на отдых или ПМЖ в несчастный «нерезиновый» Крым, на котором для них свет сошелся клином. По приблизительным подсчетам, за это время на полуостров должна была перебраться минимум четверть Украины. Вероятно, через пару лет на НТВ или «Звезде» покажут, как ветер на въездах в опустевшие украинские города и села треплет проржавевшие дорожные знаки «Все уехали в русский Крым».

Ирония иронией, но факт остается фактом: некоторым гражданам Украины таки свойственно, не выдерживая пыток украинским языком, Бандерой и Шухевичем в топонимике и Мазепой с Грушевским на денежных знаках, а также безвизовым режимом с Евросоюзом, «эмигрировать» в РФ либо «спасаемые» и «хранимые» ею Крым и «Л/ДНР». Однако при этом странно, что российские власти и подконтрольные им крымские «смотрящие», продолжая «освобождать» полуостров от всего украинского, продолжают заселять его «миллионами малороссов, измученных киевской хунтой» – ничуть не опасаясь, что те, получив демографическое преимущество в пресловутые 123%, проведут какой-нибудь «референдум» с непредсказуемыми последствиями.

Максим Немирич, крымчанин

Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции