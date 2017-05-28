Заграница или Украина? Экономисты прогнозируют, что большинство украинцев, которые соберутся этим летом на отдых, выберут направление внутри Украины. В то же время туроператоры рассказывают: популярность таких направлений, как Турция или Египет, по-прежнему высока, а введение безвизового режима с ЕС поспособствует более частым путешествиям в эти страны.

24-летняя Ирина – юрист из Тернополя. Рассказывает: этим летом планирует активный отдых в Карпатах и сплав по Днестру, а также надеется поехать на море – за границу. «Возможно, это будет Болгария или Грузия, поскольку отзывы о курортах в этих странах очень хорошие», – добавляет Ирина.

Как говорят туристические операторы, несколько изменить географию путешествий украинцев этим летом может упрощение визового режима с Евросоюзом. В целом же те, у кого все-таки будет желание и возможность путешествовать, будут выбирать традиционно между поездками за границу и отдыхом внутри Украины.

За границу

Турция и Египет – традиционно популярные направления для отдыха. Преимущества Египта – за морем и солнцем туда можно ехать на протяжении всего года. Турция же пользуется популярностью в частности благодаря пакетам all inclusive.

«В сезоне 2017 года прогнозируем рост объема по Турции на 20-25%, – рассказывает глава пресс-службы туристической компании Join UP Наталья Муковская. – К тому же, Турция – это безвизовая страна с благоприятным климатом, куда лететь всего 2 часа, где туристам доступен высокий уровень сервиса, богатая экскурсионная программа по привлекательным ценам, большой выбор развлечений, доступных на территории отелей».

«Если говорить о соотношении цена-качество, то отдых за границей кардинально отличается от наших украинских курортов, – говорит руководитель туристической компании «Светофор» Юрий Демьяненко. – Мы еще не доросли до такого уровня качества».

Кроме Египта и Турции, популярными странами для летнего отдыха также являются Испания, Италия, Греция, Черногория, Хорватия, Кипр. Причем благодаря подписанному недавно безвизу с Евросоюзом активность украинских туристов по этим маршрутам может возрасти.

26 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению права граждан на безвизовые поездки в ЕС. Туристические операторы признаются: с 12 июня действительно ожидают роста популярности стран Шенгенской зоны.

«Визовая составляющая является существенной частью стоимости турпакета, – говорит Наталья Муковская. – Введение безвизового режима для украинцев, безусловно, будет способствовать росту туристического потока в Испанию и Италию».

В то же время, по мнению вице-президента Ассоциации лидеров турбизнеса Аркадия Маслова, ощутимо больше туристов на безвизовых направлениях станет уже, вероятно, в 2018 году.

Украина

С популярным до весны 2014 направлением – Крымом – большинство туристических операторов сейчас не рискует.

«Во-первых, это опасно, во-вторых, мало желающих, – говорит председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха. – Те, кто собрался на отдых в аннексированный Крым, едут в основном или к своим родственникам, или очень хорошим знакомым, или туда, где имеют свою недвижимость».

Сейчас между материковой Украиной и аннексированным Россией полуостровом отсутствует прямое транспортное сообщение.

Туристические операторы рассказывают, что вместо этого возросла популярность отдыха на юге материковой части Украины.

«Все украинские пляжи Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областей готовятся к летнему сезону, ведь понимают, что туризм – достаточно прибыльный вид деятельности», – отмечает Игорь Голубаха.

Кроме южного направления, как ожидается, украинцы будут открывать для себя и другие города и регионы. Интерес к внутреннему туризму увеличился, в частности после публикаций в печатных и интернет-медиа об интересных места внутри самой Украины.

Однако Аркадий Маслов из Ассоциации лидеров турбизнеса считает, что системного туристического бизнеса по внутренним направлениям в Украине нет. А, по мнению директора Центра развития туризма в Украине Владимира Царука, пока отсутствуют также надлежащая инфраструктура и сервис.

«Набережные курортных поселков не выдерживают критики. И это, безусловно, отпугивает туристов, точно не способствует тому, чтобы они вернулись на эти курорты на следующий год, – считает он. – Да, инфраструктура с каждым годом становится лучше. Но для того, чтобы курорт подрос до европейского уровня, нужны инвестиции. Если местные власти не будут вкладывать средства в развитие, то отток украинских туристов из года в год будет увеличиваться».

«Нужно финансирование и проекты по обустройству пляжей, и эта задача центральной власти и государственного бюджета», – добавляет Царук.

Фактор цены

19-летняя студентка Ольга из Тернополя рассказывает: этим летом ориентируется на отдых в Украине: «Карпаты, Ужгород, Львов. На поездку за границу сейчас нет средств».

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак предполагает, что большинство украинцев, которые соберутся отдыхать, выберут все-таки направления внутри страны. «Номинально за последний год, согласно официальной статистике, доходы украинцев возросли. Но доходы, с корреляцией на инфляцию на несколько процентов уменьшились», – объясняет он.

«Украинский турист обеднел, – говорит Аркадий Маслов из Ассоциации лидеров турбизнеса. – Среднего сегмента все меньше – дешевый и дорогой».

По данным Всемирного экономического форума, Украина – на 88-м месте в рейтинге туристической конкурентоспособности. Всего там 136 стран и территорий. Первое место заняла Испания.