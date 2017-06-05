Российские власти постоянно пытаются разделить в глазах международного сообщества вопросы Крыма и Донбасса и свести все переговоры вокруг ситуации в Украине лишь к определению статуса восточных регионов страны. Однако западные лидеры, включая нового президента Франции Эммануэля Макрона, ясно дают понять, что «продать» им Донбасс отдельно от Крыма не получится. Такую мысль российский издатель, журналист и радиоведущий, а также эксперт института Кеннона в Вашингтоне Сергей Пархоменко высказал на встрече с представителями русскоязычной диаспоры штата Калифорния.

По его мнению, наилучшим решением проблемы станет привлечение международных сил, при этом «зоной оккупации» равно должны быть признаны как части Донецкой и Луганской областей, так и Крым.

«Российские власти, обсуждая крымский вопрос, любят апеллировать к примеру Косово. Однако важно понимать, что международное признание Косово – это, в первую очередь, признание международных миротворческих усилий, которые осуществлялись там на протяжении десяти лет. Именно благодаря усилиям миротворцев в этом регионе сложилась ситуация, которая в конечном итоге была одобрена всеми. При этом Косово не было аннексировано ни одной страной», – пояснил он.

Журналист признает: для воплощения такого решения в жизнь необходимо согласие обеих сторон конфликта – как России, так и Украины. Однако, по мнению Сергея Пархоменко, такой вариант нельзя считать совсем уж неосуществимым.

Россия не в состоянии сейчас содержать оккупированный Донбасс, и даже со снабжением Крыма у нее периодически возникают проблемы

«Очевидно, что Россия просто не в состоянии сейчас содержать оккупированный Донбасс, и даже со снабжением Крыма у нее периодически возникают проблемы. Однако, даже если представить себе невозможное – то, что Москва вернет захваченные территории в состав Украины – очевидно, что украинская экономика тоже не сможет сейчас восстановить всю разрушенную инфраструктуру Донбасса. Поэтому вмешательство международных сил на данный момент могло бы стать лучшим вариантом, способным восстановить нормальную жизнь жителей региона, и вполне возможно, что обе стороны рано или поздно согласятся на него.

Поскольку разделить вопросы Крыма и Донбасса у России не выйдет, полуостров должен будет получить статус временно оккупированной территории

Однако, поскольку разделить вопросы Крыма и Донбасса у России не выйдет, полуостров в этом случае также должен будет получить статус временно оккупированной территории. Разумеется, участие международных сил в этом случае должно быть более активным, чем, допустим, сегодняшние действия ОБСЕ, которая лишь занимается подсчетом выстрелов с обеих сторон», – рассуждает он.

Сергей Пархоменко отмечает, что, вопреки всем заверениям российской пропаганды, жизнь в Крыму на данный момент довольно проблематична. В частности, по его словам, крымчанам крайне сложно получить какие-либо зарубежные визы, поскольку в соответствующем заявлении следует указывать и гражданство, и место жительства. Подавляющее большинство западных государств считает Крым территорией Украины, а потому требует от крымчан проставления визы в украинский, а не российский паспорт. Но украинский паспорт имеют далеко не все жители полуострова.

«К тому же до аннексии Россией Крым был важнейшим научным и археологическим центром, где работали многие немецкие и французские ученые. Сейчас, из-за сомнительного статуса полуострова, большинство из них уехало. К тому же они тоже столкнулись с визовыми вопросами: в какой стране и как им получать визы на въезд в Крым, чтобы не нарушить международное право, и в то же время фактически попасть туда? В результате они просто прекратили свою деятельность в Крыму», – добавляет Пархоменко.

При этом, судя по всему, на данный момент Кремль еще не теряет надежды договориться с западными лидерами о признании аннексии Крыма отдельно от вопросов войны на Донбассе. Так, по словам Сергея Пархоменко, российские «власти» Крыма оставляют на полусотрове специальную, свободную от застройки территорию, уповая на то, что действующий президент США Дональд Трамп рано или поздно построит там казино.

Изменить отношение всего международного сообщества к ситуации в Крыму России не удастся

«Неизвестно, на сколь высоком уровне существуют подобные надежды: на уровне Кремля или только местных властей, однако очевидно, что российские власти искренне верят, что все возможно купить. Возможно, что на Путина произвел впечатление его успех с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. Они «купили» Олимпиаду, Чемпионат мира по футболу и многие другие вещи. Однако, какими бы ни были отношения с Трампом, очевидно, что изменить отношение всего международного сообщества к ситуации в Крыму им не удастся», – подытожил журналист.