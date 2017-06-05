Соединенные Штаты Америки выходят из Парижского соглашения о климате, заявил американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что Вашингтон начнет новые переговоры и добьется более выгодных условий для США. Американские СМИ пишут, что такой шаг может привести к разрыву международных альянсов, а мировые лидеры уже осудили решение Дональда Трампа. США присоединились к Парижскому соглашению по климату в 2015 году, в нем участвуют 195 стран, кроме Сирии и Никарагуа.

На главные вопросы о Парижском соглашении по климату и сопутствующих экологических проблемах аннексированного Крыма в эфире Радио Крым.Реалии отвечает председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

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– Почему Парижское соглашение по климату настолько важно?

– Другого такого всеобъемлющего договора по противодействию климатическим изменениям просто не было за всю историю человечества. К нему присоединились все страны мира, кроме двух, но они не причиняют большого вреда окружающей среде. Парижское соглашение стало логическим продолжением Киотского протокола 1992 года, его готовили несколько лет и ратифицировали только в конце 2016-го года. Это сложный документ, в котором пришлось учесть интересы самых разных стран – от промышленных гигантов вроде США до островных государств, территорию которых может затопить из-за подъема уровня океана.

– То есть выход США из этого соглашения выглядит, мягко говоря, не очень хорошо?

Если средняя температура повысится на два градуса Цельсия, на Земле начнутся необратимые климатические процессы

– Дональд Трамп – президент-бизнесмен и, очевидно, больше думает о своих бизнес-интересах, чем о самой стране и тем более человечестве. Он говорит, что не верит в изменения климата, но это все равно что подбросить камень и ждать, пока он полетит дальше. Это не теория, а факт: камень упадет, а средняя температура окружающей среды повышается из-за выбросов в атмосферу. Если она повысится на два градуса Цельсия, на Земле начнутся необратимые климатические процессы.

– Предусмотрены ли какие-то санкции за выход из соглашения?

– Парижское соглашение настолько демократично, что там нет требований и наказаний, есть лишь определенные правила и рекомендации. Если США выйдут прямо сейчас – им еще придется выполнять условия некоторое время. Это дело не одного президента, а всего правительства, поскольку многие законодательные акты в США завязаны на климатическом соглашении.

– Отметим также, что отдельные штаты, пользуясь своей автономией от Вашингтона, уже объявили, что будут и дальше выполнять условия соглашения.

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Руководитель энергетической программы «Гринпис России» – Владимир Чупров: «В целом это не изменит тренд, не остановит развитие зеленой энергетики. Дональд Трамп заявил, что против угольной промышленности идет война, но на самом деле это нормальная смена технологических циклов, начавшаяся задолго до его президентского срока. Количество рабочих мест в горнодобывающей отрасли США за последние несколько лет сократилось в несколько раз, а в ветроэнергетике – наоборот. Мы имеем дело с объективными экономическими изменениями, и даже выход США из Парижского соглашения их не отменит».

– Выполняются ли пункты соглашения в аннексированном Крыму?

Сам Крым для России – не более чем военный плацдарм, зачем ей вообще думать об окружающей среде?

– Угольные электростанции работают на полуострове до сих пор, выбросы не сокращаются. Многие считают, что в России природоохранное законодательство и контроль над этой сферой лучше, чем в Украине, но объективно – это не так. Бизнес и промышленность диктуют свои условия, а о выбросах в атмосферу думают в последнюю очередь. Сам Крым для России – не более чем военный плацдарм, зачем им вообще думать об окружающей среде?

– От чего еще страдает крымская экология?

Проблема утилизации отходов в Крыму перестает быть такой острой, как раньше, из-за уменьшения количества туристов

– Сегодня для Крыма гораздо более существенна проблема с утилизацией отходов, но она перестает быть такой острой, как раньше, из-за уменьшения количества туристов. С другой стороны, пансионаты и санатории по той же причине почти не платят экологический сбор. Если добавить сюда засоление почв на севере Крыма, то картина получается совсем неутешительной. После деоккупации полуострова от Украины потребуются колоссальные вложения, но некоторые нынешние изменения могут быть уже необратимыми.