Крым накануне «русского лета»?

Конец мая ознаменовался давно ожидаемой внимательными наблюдателями новостью – Владимир Путин распорядился перенести дату президентских выборов 2018 года на 18 мая. Таким образом, согласно изменениям в Федеральный закон «О выборах президента», главное голосование России состоится аккурат к четвертой годовщине аннексии Крыма. Несмотря на то, что пропагандистский эффект «русской весны» уже давно потерял большую часть своей волшебной силы, действующий российский президент предпочел дополнительно укрепить свои позиции. Даже в условиях проверенной временем диктатуры, которая кропотливо возводилась на протяжении долгих 17 лет, Путин не чувствует себя достаточно смело накануне четвертого срока.

​Его уверенность в собственных силах, даже с учетом админресурса и широчайших медийных возможностей, подтачивает резкий всплеск протестной активности, которая вот уже несколько месяцев бьет все рекорды. Вынырнувший из небытия Алексей Навальный, сумевший удачно интегрировать рост общественного недовольства коррупцией в свою кампанию, то и дело наносит власти болезненные удары. На фоне подъема социальных протестов по всей стране политическая линия Навального сместилась влево, о чем говорит его официальная программа. Предыдущий цикл массовой уличной мобилизации в 2011-2012 годах закончился поражением оппозиции и «Болотным делом». Приход «долгой зимы» –​ эпохи реакции в политической жизни России – открыл дорогу к аннексии Крыма и эскалации сразу двух реваншистских войн –​ в Украине и Сирии.

Даже в условиях проверенной временем диктатуры Путин не чувствует себя достаточно смело накануне четвертого срока

Похоже, однако, что политические активисты России извлекли из этого определенные выводы. Оппозиция группируется теперь не вокруг абстрактных лозунгов Болотной, а для участия в решении конкретных задач. Многотысячные демонстрации в Москве против так называемой «реновации», предложенной командой мэра Собянина, отозвались эхом далеко за пределами столицы. До этого по многим крупным городам прокатились протесты против коррупции в высших эшелонах власти. Львиную долю их участников составили студенты и старшие школьники – люди, которые никогда в жизни не видели пресловутой «России без Путина». Беспрецедентная забастовка дальнобойщиков, недовольных введением грабительской системы «Платон», продолжает рушить кровеносную систему российской экономики. В отличие от предыдущего витка протеста, мало кто из водителей большегрузов все еще верит в доброго царя: ряд инициативных групп бастующих открыто выдвинул требование отставки правительства. Крупные федеральные СМИ склонны игнорировать эту тему, понимая, видимо, откуда стоит ждать беды.

В «сакральной Корсуни», на которую Кремль по инерции продолжает делать главную идеологическую ставку, неспокойно

​В «сакральной Корсуни», на которую Кремль по инерции продолжает делать главную идеологическую ставку, последний месяц весны также прошел неспокойно. Так, например, 27 мая в Севастополе прогремел крупный митинг против нового генерального плана. Местное издание «Примечания» назвало его наиболее массовым со времен февраля-марта 2014 года. Участники грозили властям «четвертой обороной» и даже на камеру озвучили крамольное мнение о том, что «Севастополь – это не Россия». В другой части полуострова керченские металлурги (пожалуй, в наибольшей мере пострадавшие от последствий аннексии) требуют обеспечить их работой и зарплатой. Местный металлургический комплекс, национализированный подконтрольными России чиновниками два месяца назад, сейчас находится на грани коллапса. На одном из последних митингов у проходной завода рабочие спрашивали у властей: «Зачем вы нас захватили? Мы же нормально работали». Важно понять, что этот вопрос может быть прочитан как минимум на двух уровнях, включая и политический.

Тем временем российское руководство Крыма, пребывая в собственной реальности, продолжает выдвигать смелые идеи. Действующий «министр» курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий предложил обновить туристический символ Крыма. По его замыслу, на эту роль отлично подходит «довольная и загорелая» куница по имени Крымниц. Возможно, реальный месседж, на фоне надвигающегося социального коллапса, здесь нужно понимать как «Крым, ниц»?

Максим Осадчук, крымчанин, политолог

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