...Генплановая революция

Севастополь негодует. Назначенная Москвой власть города разработала проект нового генплана, который переводит земли частного сектора в зону многоквартирной застройки и формально разрешает снос частных домов на этих территориях. Севастопольцы выступили резко против этой затеи. Свое отношение к генплану они высказали на состоявшемся 27 мая митинге и прошедших перед ним общественных слушаниях.​

Внук подпольщицы‏

40% домов отбирают у собственников.Построят коробки. Сын генпрокурора Чайки учредил в Крыму строительную компанию. С-случайность

Елена Осадчая

Строили мини-гостиницы, хорошо зарабатывали в сезон,стремительно застраивали побережье при Украине.Мало было? Не хотели быть "столбовыми дворянками",захотели стать "царицею морскою?" Вот и сидите у разбитого корыта как жадная дурноголовая бабка из "Золотой рыбки ."

Вера Левкович

Севастополь бурлит негодованиями. Разные, не знакомые между собой люди говорят о том, что даже вата, учителя, которые ходили на референдум, взвыли от беспредела властей. Выходят с плакатами "Путин памаги, накажи Чалого" (это который ездил в Кремль документ о Крыме подписывать) а то у нас земли отбирают, дачи будут сносить под Балаклавой". Но где "новые русские" севастопольцы увидели тут беспредел? Всё по закону нового порядка, когда новая метла, которую сами же и призвали, по-новому метет...

Ирина Охременко

Севастополь изнасиловал весь Крым этим референдумом. Бежали в безумном порыве за расейской халявой. Ну вот теперь поймут, что не надо путать туризм с эмиграцией. Одно дело, когда к ним ехали русские отдыхайки с тугими карманами, а другое понаехавшие на ПМЖ нищеброды с Дошираком и воровитые чиновники. Хотели рАдных берегов- приплыли, сушите весла!!

Внук подпольщицы

Неужели они думают что страна,которая у другой страны часть территории отжала,не сможет у них 10 соток отобрать? Прогрессирующее слабоумие

Наталья Сенченко

Вот нехорошо так говорить, а мне хочется: чего крымчане такие шокированные, они в 2014 году думали, что попадут в какую-то другую Россию, не в ту, в которой останьные россияне живут?

Тимур Генов

Вернулись в "родную гавань", а мать оказалась мачехой! :)))

Вова жги!

Крымская Зима

Скоро генплан на весь #Крым покажут, вы будете в шоке, когда найдете на карте то место, куда вас переселят.

Внук подпольщицы‏

До многих доходит глубина [задницы] в которую попали.Денег и перспектив нет,а то что было-забирают.Одна ватная надежда-в Украине будет хуже.

Хотя многие севастопольцы, пострадавшие от генплана, наоборот, стали чаще вспоминать добрым словом свою жизнь «при Украине».

Ольга Дронова

#слушанияпогенплану

Женщина в очереди говорит: "Хоть при Украине ничего и не делали, но собственность не отнимали"...

Интеллигентная женщина...

Трындец, что с народом сделали…

Ацтойный Севас

Мне кажется Ватостополь перешел экватор или пик оккупации, теперь будет стыдливое возвращение [задницей] вперед-мы обижены, но при вас было лучше

Крымский Хахол‏

Ещё с годик так пойдёт в Крыму и Украине надо будет только сказать

-Все кто потерял в оккупации получат всё с полна назад

и и и ВСЁ...

Возмущенные севастопольцы грозят власти референдумом и народным бунтом. Но пессимисты и циники лишь усмехаются: с российской властью такие номера не проходят.

Galya Boltogaeva

Все наши проблемы от недомолвок. Вот почему весь этот шум вокруг Генплана? Потому что люди не понимают, не дослушали. Это не просто Генплан города Севастополя. Это Генеральный план легализации отъема недвижимости у пересичных громадян города Севастополя. Вот если бы граждане это сразу услышали, то не упрекали бы никого в незаконности и небрежении правами собственников. А сразу. За вилы. Хватались бы.

Алексей Владимирович

Почему перестали писать письма Путину ? Так же можно и до майдана дойти ...

RoksolanaToday&Крым‏

...Генплановая революция

Rig Sec

Теперь для крымской ваты самое важное каким-то образом доказать,что их протесты это совсем не майдан,а они не "скачут",а ищут справедливость

КРЫМский бандеровец

Севастопольская вата в 2014 скандировала РЕФЕРЕНДУМ с триколорами в руках. В 2017 скандируют РЕФЕРЕНДУМ, но уже без триколоров. Ждём

Пока в Севастополе возмущаются и стонут, в соцсетях – смеются и иронизируют.

RoksolanaToday&Крым

Мерзкие собственники жалеют своей любимой России мерзкое украинское имущество... Где ОМОН?

Тарас Загородний

Научились при Биндерах гнилой демократии. Вообще оборзели отказываться сапог сразу целовать.