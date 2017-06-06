Французский журнал Libération пишет о попытках президента России Владимира Путина аннексировать не только территорию Украины, но также и украинскую историю. Европейское интернет-издание Politico сообщает об открытии «представительства» донецких сепаратистов в столице Греции и людях, которые за этим всем стоят. Украинско-канадский новостной портал «New Pathway – Новый путь» касается вопроса объединения украинского православия и определенных проблем, с тем связанных.



Левоцентристский французский журнал, основанный Жаном-Полем Сартром, Libération в разделе «Блоги Комитета «Украина» размещает материал «Как Путин аннексировал королеву Франции». В подзаголовке сообщается, что во время своего визита во Францию президент России Владимир Путин использовал возможность, чтобы тихонько присвоить наследство Анны Киевской, жены французского короля Генриха I, королевы Франции с 1051 по 1060 годы. Из уст российского президента прозвучала фраза, возмутившая украинцев. Путин, как отмечает издание, дважды назвал Анну российской княжной – сначала на пресс-конференции в Версале, а затем в интервью изданию Figaro.



«Вы должны знать, что отношения между Россией и Францией довольно длинные. Они имеют глубокие корни. В 11-м веке младшая дочь российского князя Ярослава Мудрого, княжна Анна приехала во Францию, чтобы стать женой короля Генриха. Ее называли Анной Российской, королевой Франции», – так цитирует выступление Путина в Версале французский журнал.



Libération пишет, что путинская версия истории весьма сомнительна. Эти слова россиянина также вызвали бурную реакцию украинского МИД, вместе с просто ливнем шуток в социальных сетях. Газета добавляет, что когда дочь киевского князя выходила замуж за короля Генриха в 1051 году, ни России, ни Украины, ни Франции не существовало в современном смысле значения этих названий. Киевская княжна Анна стала королевой франков, а Киев был столицей Руси. Российской столицы Москвы вообще тогда не существовало вплоть до 1147 года. Во Франции киевскую принцессу называют Анной Киевской, а украинцы, как подчеркивает издание, совершенно справедливо рассматривают ее как одну из фигур своей национальной истории. Поэтому, как пишет французская газета, Путин совершил попытку «аннексировать» княжну Анну, сделав из нее российскую. Более того, россияне все громче называют киевского князя Ярослава Мудрого одним из первых российских монархов. Французский журнал добавляет, что это все равно, если бы французы называли римского императора Юлия Цезаря первым французским королем.



Издание заключает, что версия истории, которую активно пропагандирует Россия, только раздувает конфликт с Украиной. А этот конфликт, как отмечает статья во французском журнале, ежедневно забирает новые и новые человеческие жизни. Эта российская версия истории, по мнению автора блога, отрицает даже само существование украинской истории. Именно в этом, по его мнению, заключается опасность, так как такой подход Москвы только подпитывает воинственный российский национализм, лелея идею того, что Россия должна вновь затянуть Украину в какой-то «славянский союз», который в изложении Москвы должен стать восстановлением вымышленной ею версии «Древней Руси».





Европейское интернет-издание Politico содержит статью «Анархисты в Афинах нашли себе новую тему: Украина». В материале говорится, что в центральном участке греческой столицы Экзархия царит хаос. Уже с некоторых пор здесь поселились радикальные элементы вроде нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, антиглобалистов и анархистов. В этом районе нет банкоматов, стены домов исписаны всякими граффити, на улицах откровенно продается марихуана и кокаин, и атмосфера довольно специфическая. И вот, как пишет издание, именно здесь по адресу Фемистокловская улица, 52, расположилось помещение, в котором бродят подозрительные типы с пирсингом и татуировками. Добро пожаловать в «представительство ДНР» в Греции.



Politico пишет, что руководит этим «представительством» некий Андреас Зафирис, татуированный парень левых взглядов, который убежден, что союз НАТО организовал «нацистский» переворот в Украине. Поэтому в марте этого года он собрал кучку своих друзей, установив связь с сепаратистами на Донбассе, которые предоставили ему разрешение открыть «представительство» в Афинах. Сообщники сняли за свои деньги помещения в Экзархии. Издание отмечает, что кроме распространения теорий заговора, группа Зафириса пыталась практически приобщиться к тому, что происходит в восточной Украине. В начале боевых действий Зафирис и его сообщники, по крайней мере, по его словам, пытались собрать деньги, одежду и еду для отправки на контролируемые сепаратистами территории.

Ситуация в Украине – это эксперимент, который может быть применен во всей Европе

«Ситуация в Украине – это эксперимент, который может быть применен во всей Европе. Мы не дураки и не хотим быть частью планов России, Украины или США. В то же время мы не против Украины или украинского народа», – говорит Андреас Зафирис.



Но не все с этим согласны, как пишет издание. В Греции проживает в 17 тысяч украинцев, многие из которых недовольны открытием этого «представительства». Украинка Анна Маниати, которая живет в Греции уже 8 лет, видит в этом учреждении элемент российской пропагандистской машины.



«Это часть гибридной войны, которую Россия ведет в Европе. Кроме того, я сомневаюсь, что люди из этого «представительства» понимают истинное значение слова «фашизм», – отмечает Анна Маниати.





Украинско-канадский новостной портал «New Pathway – Новый путь» публикует статью «Киев готов к компромиссу ради местной объединенной православной церкви. Имеет ли такое желание патриарх Варфоломей?». Автор статьи пишет, что, несмотря на оптимистичные комментарии официального Киева о перспективах создания объединенной Украинской православной церкви, нет серьезных оснований быть уверенным в конечном успехе этой затеи. Издание напоминает о решении Священного Синода Вселенского патриархата, которое в статье названо по-настоящему византийским. Синод принял решение откровенно не отказывать Киеву в предоставлении возможности создания единой церкви в Украине, но и не запланировал осуществление каких-либо серьезных шагов к реализации этого замысла.



В это время, как отмечает издание, украинские дипломаты в Стамбуле старательно посещали богослужения, проведя две встречи с патриархом Варфоломеем, а в прошлом году сам президент Украины Петр Порошенко посетил патриарха в его резиденции. В Киеве, в рамках этого процесса, была также подготовлена юридическая памятка для украинских верующих православной церкви, «Практическое руководство об изменении церковной юрисдикции», чтобы подготовить их в противостоянии Московскому патриархату, – как пишет издание, главному врагу самостоятельности украинского православия. Канадское издание пишет далее, что с невероятными усилиями украинского руководства сопротивление промосковского лобби было преодолено и официальное обращение Верховной Рады к патриарху Варфоломею было сделано в сжатые сроки.



С другой стороны, как пишет сайт, несколько посещений Украины константинопольскими иерархами не принесли какой-то определенности Киеву. В дополнение, как указывает издание, специальная комиссия под руководством митрополита Пергамского оставила украинцев в том же состоянии неопределенности, в котором они находятся уже на протяжении последних 25 лет. Однако, несмотря на явное разочарование и сомнения в намерениях Константинополя положить конец раздору внутри украинского православия, Киев не теряет надежды. Важным шагом в этом плане, по мнению издания, стала встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с патриархом Варфоломеем в марте этого года. Журнал подчеркивает, что Гройсман известен как очень практичный человек, и остается убедиться, что подключение его к процесса принесет успех объединению украинского православия в дальнейшей перспективе.