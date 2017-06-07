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Как товары с акцизными марками «ДНР» попадают на украинские рынки (видео)

Как товары с акцизными марками «ДНР» попадают на украинские рынки (видео)
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Контрабандные продукты продолжают идти через линию разграничения на Донбассе. Поэтому в июне на прифронтовой территории может начаться второй этап «блокады». Акцию анонсировали активисты в конце мая, объясняя ее тем, что силовики не справляются с потоком контрабанды. Журналисты проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии» проехали по маршрутам, по которым идет нелегальная транспортировка продуктов на неподконтрольную Украине территорию, и выяснили, как товары с акцизными марками группировки «ДНР» без проблем попадают на украинские рынки.

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