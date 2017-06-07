В День журналиста, который в Украине отмечают 6 июня, в Киеве привлекли внимание к судьбе двух украинских журналистов, подвергающихся судебным преследованиям со стороны России. Один из них – автор Крым.Реалии Николай Семена, которого в оккупированном Крыму обвиняют в подрыве территориальной целостности России. А парижского корреспондента УНИАН Романа Сущенко российский суд обвиняет в шпионаже. Акцию в их поддержку провели студенты возле Киевского университета имени Бориса Гринченко с участием исполняющего обязанности министра информационной политики Эмине Джеппар.



Освободить украинских журналистов, которых преследует российская власть, требовали 6 июня студенты и преподаватели Института журналистики. Мелом на асфальте они написали #Free Cущенко! #Free Cемена! И скандировали призыв к Кремлю освободить украинских журналистов.

И Сущенко, и Семена являются символами борьбы, сопротивления, который украинцы оказывают машине, коварно оккупировавшей Крым и развернувшей войну на востоке

​Исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джеппар, присутствовавшая на акции, сказала, что проведение мероприятия в День журналиста символично. «Это наша попытка поддержать журналистов, которые стали жертвами политических репрессий России. И Сущенко, и Семена являются символами борьбы, сопротивления, который украинцы оказывают машине, коварно оккупировавшей Крым и развернувшей войну на востоке (Украины – КР)», – сказала Эмине Джеппар.



Журналистка и правозащитница, председатель Центра гражданских свобод и сокоординатор кампании #LetMyPeopleGo, борющейся за освобождение украинских узников из российских тюрем, Мария Томак говорит, что дело Романа Сущенко и Николая Семены вполне вписывается в контекст преследования украинских граждан со стороны России. Ведь для Кремля украинский журналист означает «шпион», а крымские активисты или просто крымские татары являются «экстремистами» просто из-за факта высказывания позиции по несогласию с оккупацией Крыма.



Что касается Николая Семены, то, по сути, он преследуется за то, что публично называл оккупацию Крыма оккупацией

​«Сущенко обвиняют в том, что он шпион, потому что журналист для России – это в кавычках «шпион», а что касается Николая Семены, то, по сути, он преследуется за то, что публично называл оккупацию Крыма оккупацией. И за эту же позицию преследуются другие крымские заключенные. Группа Сенцова за то, что они принимали участие в акциях, крымские татары за то, что они не принимают как община оккупацию и аннексию Крыма. И конечно, Россия не считает, что она преследует журналистов, она считает, что она преследует экстремистов и шпионов», – объясняет правозащитница.



Томак говорит, что при этом для остального мира тот факт, что Россия судит украинских журналистов, имеет большое значение.



«Дела журналистов привлекают больше внимания, и на эти оба дела почти мгновенной была реакция западных институций и отдельных дипломатических миссий. И они могут быть локомотивом для других дел, которые меньше привлекают внимания», – считает правозащитница и журналистка Мария Томак.



В Крыму журналисту Николаю Семене предъявили обвинение в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Его уголовное дело состоит из шести томов. На допросе ФСБ России Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное волеизъявление».



Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, НСЖУ, МИД Украины, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, однако положительного ответа пока добиться не удалось.

​Корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам, ФСБ России задержала в Москве, назвав его «сотрудником украинской разведки». Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж». Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.