В День журналиста, который в Украине отмечают 6 июня, в Киеве привлекли внимание к судьбе двух украинских журналистов, подвергающихся судебным преследованиям со стороны России. Один из них – автор Крым.Реалии Николай Семена, которого в оккупированном Крыму обвиняют в подрыве территориальной целостности России. А парижского корреспондента УНИАН Романа Сущенко российский суд обвиняет в шпионаже. Акцию в их поддержку провели студенты возле Киевского университета имени Бориса Гринченко с участием исполняющего обязанности министра информационной политики Эмине Джеппар.
Освободить украинских журналистов, которых преследует российская власть, требовали 6 июня студенты и преподаватели Института журналистики. Мелом на асфальте они написали #Free Cущенко! #Free Cемена! И скандировали призыв к Кремлю освободить украинских журналистов.
И Сущенко, и Семена являются символами борьбы, сопротивления, который украинцы оказывают машине, коварно оккупировавшей Крым и развернувшей войну на востоке
Исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джеппар, присутствовавшая на акции, сказала, что проведение мероприятия в День журналиста символично. «Это наша попытка поддержать журналистов, которые стали жертвами политических репрессий России. И Сущенко, и Семена являются символами борьбы, сопротивления, который украинцы оказывают машине, коварно оккупировавшей Крым и развернувшей войну на востоке (Украины – КР)», – сказала Эмине Джеппар.
Журналистка и правозащитница, председатель Центра гражданских свобод и сокоординатор кампании #LetMyPeopleGo, борющейся за освобождение украинских узников из российских тюрем, Мария Томак говорит, что дело Романа Сущенко и Николая Семены вполне вписывается в контекст преследования украинских граждан со стороны России. Ведь для Кремля украинский журналист означает «шпион», а крымские активисты или просто крымские татары являются «экстремистами» просто из-за факта высказывания позиции по несогласию с оккупацией Крыма.
Что касается Николая Семены, то, по сути, он преследуется за то, что публично называл оккупацию Крыма оккупацией
«Сущенко обвиняют в том, что он шпион, потому что журналист для России – это в кавычках «шпион», а что касается Николая Семены, то, по сути, он преследуется за то, что публично называл оккупацию Крыма оккупацией. И за эту же позицию преследуются другие крымские заключенные. Группа Сенцова за то, что они принимали участие в акциях, крымские татары за то, что они не принимают как община оккупацию и аннексию Крыма. И конечно, Россия не считает, что она преследует журналистов, она считает, что она преследует экстремистов и шпионов», – объясняет правозащитница.
Томак говорит, что при этом для остального мира тот факт, что Россия судит украинских журналистов, имеет большое значение.
«Дела журналистов привлекают больше внимания, и на эти оба дела почти мгновенной была реакция западных институций и отдельных дипломатических миссий. И они могут быть локомотивом для других дел, которые меньше привлекают внимания», – считает правозащитница и журналистка Мария Томак.
В Крыму журналисту Николаю Семене предъявили обвинение в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Его уголовное дело состоит из шести томов. На допросе ФСБ России Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное волеизъявление».
Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, НСЖУ, МИД Украины, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, однако положительного ответа пока добиться не удалось.
Корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам, ФСБ России задержала в Москве, назвав его «сотрудником украинской разведки». Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж». Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.
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