Крымские газеты пишут о проекте генплана Ялты, возмутившем нынешние власти Крыма, о фестивале «Великое русское слово», а также публикуют мнение российского правозащитника Александра Подрабинека.

«Крымская правда» в статье «Генплан Ялты нужно отправить в мусорное ведро» рассказывает, почему нынешний глава Крыма Сергей Аксенов негативно воспринял проект документа. Аксенов возмутился, что документ предусматривает расширение зон жилой многоэтажной застройки. Земля для бетонных свечек найдется за счет уменьшения санаторно-курортной и парковой зон.

Проектировщику дать задание – сделать новый генплан с нуля

«Концепцию всю снести – она не принимается. Проектировщику дать задание – сделать новый генплан с нуля. Если он не захочет, следует искать нового проектировщика», ‒ распорядился Аксенов.

По нынешнему проекту генплана, парков и других зеленых зон станет в разы меньше ‒ на 122 гектара. Для сравнения, площадь Приморского парка в Ялте раньше была 22 гектара, теперь – около 8.

«Во многих крымских городах сохранилась уникальная природа, свой особенный климат, есть возможности для развития детского и семейного отдыха. Этот потенциал нужно использовать на благо россиян, а не кучки избранных, мечтающих о высотках с видом на Черное море и Ай-Петри», ‒ отмечает КП.

«Крымская газета» в статье «Слово берет разбег» пишет о фестивале «Великое русское слово», который проходит в Ялте.

На церемонии открытия председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прочитала обращение к участникам президента России. Она отметила эпохальную важность события так называемой «крымской весны» и созидающую роль фестиваля «Великое русское слово».

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в этом году статус фестиваля значительно вырос, а дискуссионные площадки стали мощным подспорьем для обсуждения важных вопросов.

Председатель нынешнего Госсовета Крыма Владимир Константинов сравнил фестиваль с «бастионом», который «много лет сдерживал атаки» на русское культурное пространство полуострова. В фестивале, на котором обсуждают проблемы истории, культуры России, развития русского языка, укрепления позиций «русского мира», участвуют представители около 40 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Газета «Авдет» опубликовала мнение известного российского правозащитника Александра Подрабинека о крымскотатарском национальном движении.

Крымские татары выдвинули подлинных лидеров, которые ведут народ к национальному благополучию

«Оно выдвинуло подлинных национальных лидеров, которые ведут свой народ к национальному благополучию. И лучшая часть этого движения в последние тридцать лет опиралась не только и не столько на идеи национального эгоизма, сколько на идеи национальной справедливости и прав человека, ‒ пишет правозащитник. ‒ Это существенно отличает крымскотатарское национальное движение от других. Хлебнув горя полной мерой, познав насилие и бесправие, крымские татары, как мне кажется, не делали своим оружием национальную озлобленность, не стали под знамена национализма. Только тот, кто знает настоящую цену страданиям, не станет причинять их другим».

В среду, 7 июня, Александра Подрабинека допустили как общественного защитника на процесс по делу заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, которого власти аннексированного Крыма обвиняют в сепаратизме.