Подконтрольные России крымские власти продолжают убеждать в неиссякаемом интересе инвесторов к полуострову. В качестве одного из последних подтверждений этому приводятся крымские успехи на XXI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который на днях завершился в России. По данным подконтрольного Кремлю крымского правительства, в рамках форума удалось подписать три договора о намерениях с инвесторами на общую сумму 2 миллиарда рублей. Крым.Реалии выясняли, кто собирается вкладывать средства в экономику Крыма на четвертом году его жизни в непризнанном статусе.

По информации организаторов ПМЭФ, в этом году в нем приняли участие представители бизнеса, международных организаций, журналисты из более чем 140 стран мира. В рамках форума крымские чиновники представили десять инвестпроектов и полтора десятка объектов для инвестирования в различных отраслях – от туризма, строительства и водоснабжения до сельского хозяйства и спорта.

Круговорот российских денег в Крыму

Крымская делегация в этом году, кроме презентации инвестплощадок, развлекала гостей форума специальным «аттракционом» – видеотрансляциями со стройки Крымского моста через очки виртуальной реальности. Именно с его появлением в Крыму связывают основные надежды на экономическое процветание.

По итогам форума глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов подписал ряд документов о сотрудничестве с российскими регионами и экономическом сотрудничестве с инвесторами. Их три, на общую сумму 2 миллиарда рублей. Но уже традиционно среди инвесторов, готовых вкладывать деньги в экономику полуострова, не оказалось ни одного иностранного. Все эти компании российские. Расскажем о них подробнее.

Краснодарские виноградари

Самый дорогостоящий меморандум о взаимодействии стоимостью в 1 миллиард рублей подписан с руководством ООО «Вин Кантри». На эту сумму фирма намерена организовать в Крыму производство винограда.

«Корпорация будет осуществлять подбор земельного участка площадью не менее 500 гектаров на территории агропромпарка «Вересаево» (в Сакском районе Крыма – КР). Инвестор заявляет объем инвестиций в 1 миллиард рублей. Срок реализации проекта – 5 лет. Количество создаваемых рабочих мест – 100», – сообщили в пресс-службе «Корпорации развития Крыма». Там отметили, что виноградники «Вин Кантри» расположены в Темрюкском районе Краснодарского края России на площади 72,5 гектара, на которых проводится посадка винограда сортов шардоне и каберне из австрийского питомника.

По данным российского реестра юрлиц, «Вин Кантри» зарегистрировано в офисном здании по улице Зиповской в Краснодаре.

Основным видом его деятельности является выращивание винограда, производство вина и торговля.

Учредители предприятия также владеют фирмой «Бахус» – известным в Краснодаре производителем алкоголя.

Если компания действительно зайдет на полуостров, она может стать конкурентом бизнес-партнеров главы подконтрольного России парламента Крыма Владимира Константинова, которые еще в прошлом году получили в аренду на 49 лет более 2 тысяч гектаров земли в Симферопольском и Белогорском районах для создания современного винодельческого предприятия с полным циклом производства.

Петербургские трубы

В ООО «Балт-Трейд Инжиниринг» изъявили желание реализовать в Крыму инвестпроект по строительству и эксплуатации завода по производству гибких полимерных труб для ЖКХ. Соответствующий документ подписали гендиректор «Корпорации развития Крыма» Олег Морозов и гендиректор ООО «Балт-Трейд Инжиниринг» Павел Тарасов.

«Предполагаемый объем инвестиций составит порядка 300 миллионов рублей, планируется создание 50 рабочих мест, срок реализации проекта составит два года», – сообщает пресс-служба главы подконтрольного России правительства Крыма.

По данным российского реестра юрлиц, ООО «Балт-Трейд Инжиниринг» зарегистрировано четыре года назад – 2013 году в Санкт-Петербурге в бизнес-центре по улице Шпалерной.

Уставной капитал компании – всего 10 тысяч рублей. У нее четыре вида деятельности: оптовая торговля непродовольственным товарами, металлами и металлическими рудами, а также вспомогательные услуги для бизнеса.

То есть, фирма не имеет профильных видов деятельности, связанных со строительством заводов и производством гибких полимерных труб для ЖКХ, которые они обещают реализовать в Крыму в рамках своего инвестпроекта. Хотя на своем сайте компания сообщает, что занимается поставками материалов для инженерной инфраструктуры, строительства, нефтяной и газовой промышленности, ЖКХ.

«Компания сотрудничает с крупнейшими предприятиями России, выпускающими высококачественную продукцию. Поставки труб и металлопроката для инженерных систем на значимые строительные объекты в Санкт-Петербурге и других городах России доказали правильность подхода к работе», – говорится на сайте фирмы.

В списке проектов компании указаны реконструкция инженерных сетей теплоснабжения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, нового терминала аэропорта «Пулково» и морского терминала по перегрузке светлых нефтепродуктов в порту «Приморск» Ленинградской области, автомобильного завода «Хендэ», международного детского центра «Артек» в Крыму и другие.

Крымские отходы

Уже традиционно за последние три года ни один иностранный инвестор не изъявил желания вкладывать средства в Крым

Еще один меморандум о взаимодействии подписан крымскими властями с ООО «Аграрная компания Рус Агро». Компания намерена построить на полуострове биозавод.

«Объем инвестиций составит 700 миллионов рублей. Планируется создание порядка 95 рабочих мест, срок реализации проекта – 2,5 года», – сообщает пресс-служба Аксенова.

По данным российской налоговой, «Аграрная компания Рус Агро» зарегистрирована в прошлом году в центре Симферополя. Она занимается производством сельхозмашин и оборудования, переработкой мяса, производством кормов, торговлей и консалтингом. Ее владелец – уроженец Бахчисарайского района, бывший российский военнослужащий и чиновник, а ныне бизнесмен и советник губернатора Ленинградской области Михаил Василенко.

По данным организаторов ПМЭФ, за три дня проведения форума его участники подписали 386 инвестсоглашений и меморандумов на общую сумму около 2 триллионов рублей. Уже традиционно за последние три года ни один иностранный инвестор не изъявил желания вкладывать средства в Крым.