Специально для Крым.Реалии

Только отшумел в Севастополе скандал с интернет-провайдером, отключившим для местных пользователей российские сервисы и соцсети, запрещенные указом президента Порошенко. Только открестилась украинская компания «Воля» от связи со своим бывшим севастопольским офисом, как стали известны пикантные подробности якобы продажи украинским телекоммуникационным гигантом своего бизнеса в Севастополе в 2014 году.

Но обо всем по порядку.

Компания «Дэвком» известна всем севастопольцам. В конце «девяностых» и в начале «нулевых», активно развиваясь, она заняла большую часть рынка кабельного телевидения в Севастополе. Ее директор и по совместительству депутат горсовета Александр Кудельский рассказывал в 2003 году, что первые трансляции они начали еще в 1989-м, но общество с ограниченной ответственностью – телерадиокомпания «Дэвком» – была зарегистрирована в 1997 году. Через несколько лет «Дэвком» начал предоставлять также услуги доступа к интернету.

Стоит отметить, что информация насчет финансирования компании всегда была достаточно мутной. Так, в 2001-м газета «2000» писала, что «Дэвком» развивается на средства московского мэра Лужкова, пообещавшего как-то севастопольцам, что те будут смотреть лучшие российские телеканалы без купюр».

Несмотря на то, что «Дэвком» успешно развивался, в 2006 году севастополец Кудельский продал его некой офшорной компании. В городе ходили слухи, что его «убедили» это сделать

В 2004 году директор ТРК на очередном дне рождения компании сообщил: «Обстоятельства сложились так, что у всех на слуху только телерадиокомпания «Дэвком», а ведь на самом деле это целый ряд предприятий, связанных одним именем – «Дэвком». Это и ООО «Телекоммуникационные системы», занимающееся строительством сетей кабельного телевидения, интернетом, это и частное предприятие «Телерадиокомпания Пигком», на которой лежит рекламная и информационная деятельность, и ряд других».

Запомним это имя – ООО «Телекоммуникационные системы».

Несмотря на то, что «Дэвком» успешно развивался, в 2006 году севастополец Кудельский продал его некой офшорной компании. В городе ходили слухи, что его «убедили» это сделать.

«Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании «Oisiw Limited» (Кипр) на приобретение доли в уставном фонде ООО «Телерадиокомпания «Дэвком», которая осуществляет свою деятельность в г. Севастополь и специализируется в области предоставления услуг кабельного телевидения», – сообщали в то время СМИ. По сообщению пресс-службы АМКУ, приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. В то же время, по данным некоторых участников ТВ-рынка, «Oisiw Ltd.» является акционером киевского оператора кабельного телевидения и интернета «Воля».

Несмотря на переход управления компанией к киевскому бизнесу, она продолжала работать под именем «Дэвком», а севастопольцы даже ничего не заметили.

Несмотря на переход управления компанией к киевскому бизнесу, она продолжала работать под именем «Дэвком», а севастопольцы даже ничего не заметили

Между тем «киприоты» купили и другие компании кабельного телевидения в Севастополе, и в 2007 году севастопольская «Воля-Кабель» контролировала около 80% рынка. Тогда же в прессу просочились сведения, что этой киевской компанией, в свою очередь, владеет американская компания «Сигма Блэйзер», занимающаяся в Украине покупкой и перепродажей различных компаний. Права на владение компанией «Воля», помимо SigmaBleyzer, также принадлежат Providence Equity Partners, Goldman Sachs и Eton Park Capital Management.

«Воля» стала монополистом в Севастополе, а качество услуг ухудшилось. Абоненты жаловались, но местное руководство переводило стрелки на Киев.

Наконец, в 2010 году севастопольское предприятие ООО «ДЭВКОМ» получило право использования бренда ВОЛЯ для предоставления комплекса телекоммуникационных услуг. Под этим брендом и проработало до самой аннексии Крыма.

9 марта 2014 года севастопольская «Воля» отключила основные украинские каналы по указанию самозваных властей. В преддверии «референдума» Крым и Севастополь оказались в информационной изоляции и полностью под влиянием российской пропагандистской машины.

С 1 июля 2014 года «Воля» прекратила предоставлять услуги в Крыму. Крымские абоненты были переданы на обслуживание российской компании ООО «Телекоммуникационные системы», с которой, как уверяла «Воля», она заключила соответствующий договор. Согласно этому договору, «Телекоммуникационные системы» могут временно использовать бренд «Воля», платя за это киевскому офису роялти.

9 марта 2014 года севастопольская «Воля» отключила основные украинские каналы по указанию самозваных властей. Крым и Севастополь оказались полностью под влиянием российской пропаганды

Однако легкость процесса выхода «Воли» из крымского телекомрынка заставила некоторых экспертов усомниться в декларируемых компанией решениях. «В целом по Украине «Воля» предоставляет услуги под серией различных юридических лиц, на которых она основана. Регистрируя российскую компанию, «Воля» заодно регистрируется в российских налоговых службах, в российских банках и платит налоги России. Таким образом, компания имеет шанс сохранить свою клиентскую базу. Чтобы не возник вопрос, как отражать крымских абонентов для Украины, компания заявила о выходе из Крыма», – объясняла Forbes Наталья Клитна, вице-президент Ассоциации правообладателей и поставщиков контента.

У «Воли» информацию о совместной собственности назвали чушью: «ООО «Телекоммуникационные системы» не входит в структуру собственности компании «Воля». В то же время компания не является независимой от нас. Она будет выплачивать нам роялти за использование торговой марки», – отвергал обвинения Сергей Бойко, президент компании «Воля».

Но в Крыму, а именно в Севастополе, уже присутствует компания ООО «Телекоммуникационные системы», директор которой – Денис Дюкарев – выразил удивление таким поворотом событий. «Моя компания на рынке уже более десяти лет. Мы занимаемся строительством различных объектов, и никакого отношения к «Воле» компания не имеет. Зарегистрировать на полуострове еще одну компанию с таким же названием невозможно, а поэтому делаю вывод, что произошла ошибка», – прокомментировал Дюкарев.

Где она зарегистрирована, мы не знаем. Руководство этой компании находится в Москве

Зато Сергей Бойко признался, что о компании «Телекоммуникационные системы», с которой они заключили соглашение, им мало что известно. Согласно договору, этот провайдер будет предоставлять услуги абонентам в том же объеме и без существенных изменений в цене. «Где она зарегистрирована, мы не знаем. Руководство этой компании находится в Москве. По месту нахождения руководства компании, то есть в Москве, находится и юридический адрес. А зарегистрирована компания может быть где угодно – в Петербурге, Нижнем Новгороде и т. д. Но мы это специально не исследовали. Наш выбор обусловлен тем, что других обращений к нам не поступало», – объяснял Бойко.

Теперь вспомним, что ООО «Телекоммуникационные системы» с начала 2000-х входило в структуру компании «Дэвком», которую приобрела «Воля». Не о ней ли идет речь? Не ее ли перерегистрировали?

И вот буквально на днях стало известно, что связывает украинскую компанию «Воля» и крымского провайдера ООО «Телекоммуникационные системы».

Владелец ООО «Телекоммуникационные системы» Aquorn Holding Limited – зарегистрирована по тому же юридическому адресу, что и шесть из семи юрлиц в структуре «Воли», включая Volia LTD. Такое совпадение может объясняться использованием услуг единственного регистратора – Asoted Secretarial Limited.

Директора Aquorn Holding Лев Блейзер и Роберт Судо являются одновременно директорами Volia LTD и других связанных с ней офшорных компаний. Они же занимают руководящие должности в компаниях-инвесторах «Воли».

Всеми акциями Aquorn Holding Limited с 15 декабря 2010 года владеет единственная компания – Volia LTD.

Севастопольский провайдер пользовался украинским трафиком, поскольку он значительно дешевле, в результате местным абонентам был закрыт доступ к российским сервисам

В годовом отчете Aquorn Holding LTD также можно найти больше подробностей о ее взаимодействии с российским юрлицом. Более того, на 31 декабря 2014 года оно оказалось не единственной дочерней компанией.

В 2014 году Aquorn Holding LTD параллельно с крымским провайдером владела 88,873% в одной из украинских компаний «Воли» – ООО «Київські Телекомунікаційні Мережі». В дальнейшем, публикуя структуру собственности за 2015» год «Воля-Кабель» сообщит о том, что Aquorn Holding LTD продала все эти акции уже знакомой нам компании Oisiw LTD.

В марте Россия аннексировала Крым, спустя месяц в Москве регистрируется фирма ООО «Телекоммуникационные системы». В конце мая она получает российские лицензии на передачу данных и другие виды деятельности, но юридически ее работа в Крыму еще не началась. Обо всех этих событиях есть записи в госреестре Российской Федерации

Тем временем на Кипре Aquorn Holding LTD 6 июня 2014 года решает выдать ООО ТС кредит на сумму $49 500. Средства перечисляют 20 июня. Спустя три с половиной месяца, 3 октября 2014 года, Aquorn Holding LTD соглашается купить 100% ООО ТС за $71 500. Данные о сделке занесены в реестр Российской Федерации уже 6 ноября 2014 года. В конце месяца, 24 ноября, российская компания выплатит уже своему владельцу весь кредит, включая 10% комиссии. Все это время и до сих пор Aquorn Holding LTD является дочерней компанией Volia LTD. При этом в самой компании «Воля» связь отрицают.

Севастопольский бизнес украинской компании под российским прикрытием продолжал бы тихонько действовать и приносить прибыль, если бы не майский указ президента Порошенко о блокировании ряда российских сайтов. Севастопольский провайдер пользовался украинским трафиком, поскольку он значительно дешевле, в результате местным абонентам был закрыт доступ к российским сервисам.

Мораль проста: бизнесмены сраму не имут. И, если верить Марксу, пойдут на любые преступления, если барыши будут достаточно велики.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

Взгляды, изложенные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции