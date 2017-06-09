Журналисты крупнейшего российского издания для старшеклассников "Пять углов" провели опрос и пришли к неутешительному выводу: патриотами себя считают всего 27,5% российских подростков в возрасте 13-19 лет.

Северокавказские школьники и студенты объяснили "Кавказ.Реалии", почему им все сложнее любить родину.

26 марта на улицы российских городов вышло неожиданно много молодежи. На антикоррупционных митингах 16-летние подростки требовали от властей перестать врать и воровать. Протестные акции стали серьезным сигналом для Кремля – оказалось, что выросло совершенно новое поколение, которому 64-летний Владимир Путин – не указ.

Они не помнят "лихих 90-х", которыми привык пугать действующий президент. У них нет ностальгии по советскому прошлому. Для них Путин откровенно стар. Их не впечатляет его торс и шутки с маркировкой 50+.

По данным соцопроса, который провели студенты журфака СПбГУ и корреспонденты "Пяти углов", все меньше молодых людей считают себя патриотами.

Если в 2014 году на вопрос "А ты патриот?" ответили утвердительно 49% подростков, то после аннексии Крыма и Олимпиады в Сочи – 79%. Весной этого года патриотами себя назвали только 27,5%. В опросе приняли участие 1664 человека.

Если в 2014 году на вопрос "А ты патриот?" ответили утвердительно 49% подростков, то после аннексии Крыма и Олимпиады в Сочи – 79%

15-летняя махачкалинка Камилла танцует в знаменитом ансамбле "Ватан". Она признается, что испытывает гордость, когда участвует в парадах и других важных мероприятиях, связанных с историей Дагестана. "У меня в эти минуты прямо мурашки бегают по телу", – говорит она.

14-летняя Мадина считает себя патриоткой, поскольку любит Россию в целом и Дагестан в частности: "Люблю живущих здесь людей! Если человек любит окружающих, то он и Родину любит".

А вот 15-летний Магомед к патриотам себя относит не особо, поскольку "не уважаю эту страну".

"Патриотизм – это когда уважаешь свою страну, переживаешь за нее, защищаешь, если нужно, – рассуждает он. – Но наше государство не выполняет своих функций, не обеспечивает нормальной жизни своим гражданам".

Наше государство не выполняет своих функций, не обеспечивает нормальной жизни своим гражданам

По его словам, в России нет ничего для нормальной жизни. "То, что должно быть бесплатным, на самом деле делается платно, за взятки. Нет работы нормальной, нет поддержки для бедных", – возмущается он.

Для 17-летней Кати из Владикавказа патриотизм означает преданность, но себя она патриоткой не считает. На вопрос "почему" присылает аудиозапись с песней Кипелова "Я свободен". В ней есть такие строки: "Я свободен словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх".

18-летняя Лана Каирова с ходу дает емкое определение слову "патриотизм": "Патриотизм – это не сидеть сложа руки".

Студентка призывает соотечественников не жаловаться на плохие условия, а пытаться исправить ситуацию. Исправить ее можно, полагает она, по-разному: пойти на антикоррупционный митинг, поучаствовать в субботнике или попытаться получить депутатский мандат (чтобы помогать людям!).

Патриотизм – это не сидеть сложа руки

Девушка тем не менее не относит себя к патриотам, поскольку "это слишком громкое слово".

"Безусловно, я люблю свою страну, несмотря на то, что не со всеми решениями правительства могу согласиться", – подчеркивает она.

Что касается 90-х, то Лане сложно рассуждать о временах, которые она не застала.



"Кто-то говорит, что было совсем плохо, для кого-то это были небольшие временные неприятности, а кому-то это время дало шанс выбиться в люди", – перечисляет собеседница "Кавказ.Реалии", добавляя, что жить в те времена не хотела бы.

В понимании 17-летней Милены Хамикоевой быть патриотом означает всем сердцем любить Родину. "Чтобы ее любить, надо быть полностью удовлетворенным теми условиями, которые предоставляет государство, – настаивает она. – Важно чувствовать себя максимально комфортно и защищенно".

Могу ли я любить страну, в которой президент говорит, что он не женщина и у него не бывает плохих дней?

Милена не может причислить себя к патриотам, так как "наша страна живет стереотипами и имеет консервативные взгляды на многие вещи".

"Из этого следуют каждодневные проявления сексизма, мизогинии и, безусловно, гомофобии, – говорит она. – Могу ли я любить страну, в которой президент говорит, что он не женщина и у него не бывает плохих дней?".

"Могу ли я быть патриотом страны, в которой чуть ли не каждая третья женщина подвергается домашнему насилию? – вопрошает юная жительница Владикавказа. – Могу ли я быть патриотом страны, в которой связи – залог успеха, а их отсутствие – прямая дорога к социальному дну? Ответ очевиден".

Студентка признается, что еще в седьмом классе ее стали возмущать фразы "ты же девочка" и раздражали постоянные разговоры о нормальном поведении. "Что есть норма?" – уточняет Милена у корреспондента "Кавказ.Реалии".

Ответа не последовало.