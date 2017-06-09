Еще год назад ее называли одной из самых влиятельных женщин России и поражались скорости взлета политической карьеры Натальи Поклонской. Она претендовала на самые высокие должности в Госдуме, но в итоге стала новой "мизулиной" – человеком у власти, которому суждено лишь предлагать экстравагантные законопроекты.

"Власть, кровь, няш-мяш, кровь, власть, Крым наш", – 34,5 миллиона просмотров. Клип видеоблогера Enjoykin появился в апреле 2014 года – вскоре после аннексии Крыма. И первой пресс-конференции на тот момент подконтрольного России прокурора полуострова Натальи Поклонской, разлетевшейся на мемы и карикатуры в стиле японских аниме и манги.

Ламповая няша-прокурор с голосом героя мультфильма стала знаменита вместе с крымскими событиями.

В прокуратуру Поклонская пошла сразу после института. В Крыму получила известность благодаря так называемому делу ОПГ Башмаки – в 2011 она была гособвинителем на процессе бывшего депутата Верховной рады Крыма и директора футбольного клуба Таврия Рувима Аронова.

Аронов был одним из лидеров этой крупнейшей организованной преступной группы полуострова 90-х и нулевых. Бандиты занимались рэкетом, грабежами, убийствами.

После того, как суд вынес Аронову оправдательный приговор, Поклонская обжаловала это решение и оставила его под стражей. Вскоре она была сильно избита в своем подъезде, из-за чего у Поклонской и осталась парализована часть лица. Нападение связывают с местью "Башмаков".

Выступила резко против Евромайдана и уволилась из органов "в знак протеста" с победой Революции достоинства. Во время аннексии Крыма активно помогала пророссийским силам. И предсказуемо стала прокурором в марте 2014-го – указ о ее назначении подписал Владимир Путин.

Заняв эту должность, Наталья Поклонская своими главными врагами выбрала крымских татар. Занималась преследованием Рефата Чубарова – главы Меджлиса крымскотатароского народа. Сам Меджлис признан экстремистской организацией.

В 2016 году Наталья Поклонская решила избираться в Госдуму. Свою предвыборную программу построила на войне и патриотизме. И запомнилась двумя вещами. Клипом, который сняла на песню из фильма "Офицеры" и участием в акции "Бессмертный полк", куда приносят портреты своих родственников, погибших в войне. Поклонская пришла с иконой царя Николая II.

Собственно, Николаю Второму Поклонская отдает все свое свободное время на новой работе. Главная активность Поклонской связана с битвой с фильмом "Матильда" Алексея Учителя, которого она не видела (кино еще не доделано). Тем не менее она уверена, что царь там представлен распутником и развратником, а вовсе не святым.

Вместе с нападками на "Матильду" Поклонская как-то раз сравнила в своем блоге в живом журнале Ленина и Гитлера, чем оскорбила всех любителей советского прошлого. А затем в радиоэфире приписала Суворову слова героя комедии Грибоедова "Горе от ума"

Это даже видавшим Мизулиных и Яровых ее коллегам по Госдуме показалось перебором и Поклонской посоветовали иногда молчать. Даже если очень хочется говорить.

Также Поклонская стала соавтором законопроекта об упрощенной выдаче российского гражданства, который вводит в России новое понятие – получение гражданства на основе "права почвы".