Львов ‒ С 11 июня начинается долгожданный украинский безвизовый режим с Европой. Те граждане, которые имеют биометрический паспорт, а таких сегодня более 4 миллионов, могут свободно попасть в 26 стран Евросоюза, а также в Норвегию, Швейцарию, Исландию, Лихтенштейн. Украинские пограничники прогнозируют увеличение потока через границу на 20-30%. Однако не станет ли пересечение границы с 11 июня настоящим испытанием для граждан? Есть ли вероятность увеличить количество пунктов пропуска? Наведут ли порядок с малым приграничным движением?

Сегодня все шесть пунктов пропуска на Львовщине на украинско-польской границе заполнены машинами, очереди растянулись на несколько часов даже на рейсовые автобусы. Масса граждан и на пешем переходе в Шегини. Здесь так всегда. В пункте пропуска Шегини украинский пограничник Иван Галкин знакомит с системой проверки документов при пересечении границы с 11 июня, то есть по биометрическим паспортам.

«Инспектор пограничной службы во время проверки документов проверяет паспорт, сверяет с владельцем, все ли соответствует действительности. Кладет паспортную страницу на технический прибор, который сам вносит информацию в базу данных и проверяет по базе пограничников, по данным базы Интерпола. Мы готовы к безвизовому режиму», ‒ рассказывает Иван Галкин.

Малое приграничное движение: проблема остается

Пограничники прогнозируют увеличение желающих поехать в Европу с 11 июня до 20%

В среднем проверка биометрического паспорта будет продолжаться менее одной минуты. Однако пограничники прогнозируют увеличение желающих поехать в Европу с 11 июня до 20%. Поэтому еще большие очереди неизбежны.

Сегодня на автомобильном или пешем пунктах пропуска на украинско-польской границе приходится простаивать от 2 до даже 6-9 часов, это, как повезет или насколько хватит наглости. 80 тысяч граждан ежедневно пересекают украинско-польскую границу.

Именно участники малого приграничного движения, которые приобрели старые дешевые машины в Польше, вызывают большие очереди

75% из них, кто пересекает украинско-польскую границу, ‒ участники малого приграничного движения, которые пользуются специальной карточкой и имеют право двигаться в 30-ти километровой зоне в Польше. Для этих людей поездки в соседнее государство ‒ это возможность заработать. Именно участники малого приграничного движения, которые приобрели старые дешевые машины в Польше, вызывают большие очереди. Их автомобили на польской регистрации и, согласно украинскому законодательству, они обязаны каждые 5 дней пересекать границу. Хотя большинство это делает ежедневно, занимаясь мелкой контрабандой, перевозя товар из Польши в Украину, не платя пошлины.

С 11 июня условия пересечения границы для участников малого приграничного движения не изменятся. В то же время украинское правительство не решает вопрос об автомобилях с иностранной регистрацией.

Переходов недостаточно

Когда в прошлом году Польша приостановила действие Соглашения о малом приграничном движении на украинско-польской границе в связи с саммитом НАТО и визитом папы Римского, то украинско-польская граница была полупустой. Очевидно, что Польша не откажется от малого приграничного движения, потому что это выгодно. Это движение вводилось для поддержания родственных, культурных связей, а превратилось в контрабанду с негативным имиджем, а значит очереди на границе будут только расти. Поэтому следует увеличивать количество пропускных пунктов на совместной с ЕС границей, об этом говорится не один год и это не раз подчеркивал президент Петр Порошенко. А также есть необходимость отделить полосы движения для участников малого приграничного движения.

«Надо расширять полосы движения, ибо не скоро будет строительство новых переходов. С польской стороны все сделано для инфраструктуры, нужно завершить у нас

Кроме этого, можно увеличивать пропускную способность существующих пропускных пунктов. Отметим, «Краковец» может пропускать гораздо больше автомобилей. МВД, Министерство инфраструктуры, Минрегионстрой вместе с польскими коллегами должны совместно решать эти вопросы.

«Надо расширять полосы движения, ибо не скоро будет строительство новых переходов. С польской стороны все сделано для инфраструктуры, нужно завершить у нас. К тому же разгрузить границу может железная дорога, авиасообщение. Есть уже скоростные поезда, есть «Открытое небо» и надежда, что придут новые фирмы с доступными ценами. Надо учитывать, что украинцы поедут в Европу и их новые друзья из Европы захотят приехать в Украину», ‒ отмечает парламентарий, председатель подкомитета по вопросам регионального и трансграничного сотрудничества между Украиной и странами ЕС Верховной Рады Оксана Юринец.

Сегодня уже прогнозируют, что возрастет число тех, кого будут возвращать с границы, тех, кто не сможет объяснить цели своей поездки

С 11 июня пограничники стран ЕС будут решать: пропустить ли гражданина Украины в Европу или нет. Сегодня уже прогнозируют, что возрастет число тех, кого будут возвращать с границы, тех, кто не сможет объяснить цели своей поездки. К тому же тщательнее будет проверка на границе, поскольку консульские учреждения уже не будут проверять все сопроводительные документы, как при выдаче визы.

К слову, жители Львовщины меньше изготовили биометрических паспортов по сравнению с другими регионами, что свидетельствует о том, что люди имеют действующие шенгенские визы и легко смогут пересечь границу с ЕС. Одним из вызовов безвизового режима является то, что нелегальное пребывание граждан Украины в Европе не станет большой проблемой для европейских стран. Если нарушителей будет очень много, то безвизовый режим может стать для Украины не долгосрочным.